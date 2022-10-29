Калія йодид – лікарський засіб, який, як і багато інших, має протипоказання. Коли і кому його не можна приймати, розповідає сімейний лікар Олександр Прокопчук.

– Насамперед, калія йодид не потрібно приймати людям, яким виповнилося 40 років. – пояснює лікар. – І ось чому. З віком активність щитоподібної залози зменшується, і вона не поглинає не тільки калія йодид як засіб профілактики проти ураження радіацією, але й не сприймає навіть радіоактивний йод.

А оскільки сам йод є токсичною речовиною, то зайвий раз його приймати не слід.

Зараз дивляться

Друга причина відмовитися від калія йодиду – алергія на йодвмісні препарати та на сам йод.

Як дізнатися, що є алергія. Якщо коли-небудь у вас було висипання після того, як обробили йодом рану чи він потрапив на шкіру, то це і є алергічна реакція. Тоді калій йодид у будь-якому віці вам не потрібен.

Є ще чималенький перелік хвороб, коди йод протипоказаний. Про них можна дізнатися у свого сімейного лікаря.

Якщо ви підпадаєте під протипоказання, не треба панікувати. Адже калія йодид не є панацеєю від радіоактивного ураження. Запам’ятайте – цей препарат захищає всього один орган від всього одного радіоактивного елемента.

А вам потрібно захистити весь організм. Отже, вибирайте не менш ефективні засоби захисту від радіації: перебування в укритті до особливого розпорядження, або евакуація.