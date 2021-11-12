Панкреатит — серьезное заболевание поджелудочной железы, которое нельзя оставлять без внимания. Да и болезненные ощущения и другие неприятные симптомы не позволят его игнорировать. Однако к лечению панкреатита нужно подходить грамотно, лишь руководствуясь рекомендациями специалиста. Самому покупать таблетки и принимать их хаотично ни в коем случае нельзя.

О том, почему не стоит заниматься самолечением панкреатита, Фактам ICTV рассказала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог Александра Залис-Якименко.

— Панкреатит — очень серьезное заболевание. Поджелудочная железа не имеет способности к восстановлению, поэтому его важно вовремя диагностировать и помочь пациенту. А если это острая форма, и человеку вовремя не оказать помощь, он вообще может умереть, — говорит Александра Залис-Якименко.

Прежде чем говорить о том, какие таблетки помогают при панкреатите, нужно отметить, что существует две формы этого заболевания — острая и хроническая.

Острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы, для которого характерно резкое обострение ситуации, быстрое нарушение ферментативного обмена и поражение клеток органа, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже смерти.

Хронический панкреатит — вялое, но постоянное нарушение работы поджелудочной железы. Оно не может привести к резкой смерти человека, однако может в значительной мере влиять на качество его жизни. Если болезнь в более тяжелой форме, человеку придется под нее подстраиваться, меняя свой привычный образ жизни.

Таблетки от острого панкреатита

При остром панкреатите человек ощущает сильные кинжалообразные боли в эпигастральной зоне (над пупком). У него могут быть температура, тошнота, рвота, диарея или запор, белесые пятна на языке, бледный цвет лица.

В таком состоянии нельзя самостоятельно принимать никаких таблеток, а нужно срочно обращаться в больницу. Очень часто пациента с острым панкреатитом госпитализируют и его лечение проходит под присмотром врача или же он даже нуждается в операции.

— Когда у человека острая форма, у него наблюдаются сильные боли. Поэтому используются разные виды обезболивающих и их комбинации, вплоть до наркотических анальгетиков. Но их назначает только врач, — объясняет Александра Залис-Якименко.

Во время дальнейшего лечения применяются препараты, замещающие работу ферментов, выработка которых была нарушена.

— У пациента нарушается выработка ферментов, которые необходимы для переваривания пищи. Именно поэтому нужны препараты, которые будут замещать их, — комментирует гастроэнтеролог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ◾ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ◾ДИЕТОЛОГ◾ (@dr_zalis)

Таблетки от хронического панкреатита

Если пациент страдает от хронического панкреатита, то это навсегда, отмечает специалист. И если форма тяжелая, то нужно научиться жить с ним.

Для обезболивания пациенту рекомендуются спазмолитики и препараты, куппирующие избыточную кислотопродукцию. Их стоит принимать, когда появляются болезненные ощущения, например, в моменты обострения болезни и реакции на прием запрещенных продуктов.

— Если же функция железы нарушена в значительной мере, понадобятся таблетки, содержащие ферменты. Они употребляются во время каждого приема пищи для нормального пищеварения, — комментирует Александра Залис-Якименко.

Также при хроническом панкреатите могут прописываться таблетки-антифлатуленты для куппирования вздутия.

Однако все эти препараты также должны приниматься лишь после визита к специалисту, в той дозировке и в то время, которое он порекомендовал. Нельзя экспериментировать и применять их самостоятельно.

Какие таблетки от панкреатита можно найти на рынке

Жалуясь на подобные проблемы со здоровьем, человек может пойти в аптеку и приобрести ряд ферментозамещающих препаратов, среди них — Панкреатин, Креон, Мезим, Фестал, Панкреазим.

Как обезболивающее он может принимать Но-Шпу, Дюспаталин или тот же Парацетамол.

Но врачи предупреждают. Панкреатит — не то заболевание, с которым можно шутить. Это не расстройство пищеварения или неприятное последствие переедания, с которыми большинство привыкли бороться самостоятельно.

Эта болезнь требует консультации врача и лечения только под его присмотром. Иначе это может грозить серьезными последствиями как для здоровья, так и для жизни.