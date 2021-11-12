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Які таблетки варто приймати під час панкреатиту

12 Листопада 2021, 17:03
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Панкреатит

Панкреатит – серйозне захворювання підшлункової залози, яке не можна залишати поза увагою. Та й болючі відчуття та інші неприємні симптоми не дозволять його ігнорувати. Однак до лікування панкреатиту потрібно підходити грамотно, лише керуючись рекомендаціями фахівця. Самому купувати таблетки та приймати їх хаотично у жодному разі не можна.

Про те, чому не варто самостійно лікувати панкреатит, Фактам ICTV розповіла лікар-гастроентеролог, ендоскопіст, дієтолог Олександра Заліс-Якименко.

Гастроентеролог

– Панкреатит – дуже серйозне захворювання. Підшлункова залоза не має здатності до відновлення, тому його важливо вчасно діагностувати та допомогти пацієнтові. А якщо це гостра форма, і людині вчасно не допомогти, вона взагалі може померти, – каже Олександра Заліс-Якименко.

Перш ніж говорити про те, які таблетки допомагають під час панкреатиту, варто зазначити, що існує дві форми цього захворювання – гостра та хронічна.

Гострий панкреатит – запалення підшлункової залози, для якого характерне різке загострення ситуації, швидке порушення ферментативного обміну та ураження клітин органу, що може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям та навіть смерті.

Хронічний панкреатит – мляве, але постійне порушення роботи підшлункової залози. Воно не може призвести до різкої смерті людини, проте може значною мірою впливати на якість її життя. Якщо хвороба у важчій формі, людині доведеться під неї підлаштовуватися, змінюючи свій звичний спосіб життя.

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Таблетки від гострого панкреатиту

Під час гострого панкреатиту людина відчуває сильні кинджалеподібні болі в епігастральній зоні (над пупком). У неї можуть бути температура, нудота, блювання, діарея або запор, білі плями на язику, блідий колір обличчя.

У такому стані не можна самостійно приймати жодних таблеток, а терміново звертатися до лікарні. Дуже часто пацієнта з гострим панкреатитом госпіталізують і його лікування проходить під наглядом лікаря або він навіть потребує операції.

– Коли у людини гостра форма, у неї спостерігаються сильні болі. Тому використовуються різні види знеболювальних та їх комбінації, аж до наркотичних анальгетиків. Але їх  призначає лише лікар, – пояснює Олександра Заліс-Якименко.

Під час подальшого лікування застосовуються препарати, які замінюють роботу ферментів, чиє вироблення було порушено.

– У пацієнта порушується вироблення ферментів, які необхідні для травлення їжі. Саме тому потрібні препарати, які заміщатимуть їх, – коментує гастроентеролог.

 

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Публикация от ◾ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ◾ДИЕТОЛОГ◾ (@dr_zalis)

Таблетки від хронічного панкреатиту

Якщо пацієнт страждає на хронічний панкреатит, то це назавжди, зазначає фахівець. І якщо форма важка, то треба навчитися жити з ним.

Для знеболювання пацієнту рекомендуються спазмолітики та препарати, що купують надмірну кислотопродукцію. Їх варто приймати, коли з’являються болючі відчуття, наприклад, у моменти загострення хвороби та реакції на прийом заборонених продуктів.

– Якщо ж функцію залози порушено значною мірою, знадобляться таблетки, що містять ферменти. Вони вживаються під час кожного прийому їжі для нормального травлення, – коментує Олександра Заліс-Якименко.

Також під час хронічного панкреатиту можуть прописуватися таблетки-антифлатуленти для купування здуття.

Однак усі ці препарати також повинні прийматися лише після візиту до фахівця, у тому дозуванні та у той час, який він порекомендував. Не можна експериментувати та застосовувати їх самостійно.

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Які таблетки від панкреатиту можна знайти на ринку

Скаржачись на подібні проблеми зі здоров’ям, людина може піти до аптеки і придбати низку ферментозамінних препаратів, серед них – Панкреатин, Креон, Мезим, Фестал, Панкреазим.

Як знеболювальне вона може приймати Но-Шпу, Дюспаталін або той же Парацетамол.

Але лікарі попереджають: панкреатит – не те захворювання, з яким можна жартувати. Це не розлад травлення або неприємний наслідок переїдання, з якими більшість звикла боротися самостійно.

Ця хвороба вимагає консультації лікаря та лікування лише під його наглядом. Інакше це може загрожувати серйозними наслідками як для здоров’я, так і для життя.

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