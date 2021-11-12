Панкреатит – серйозне захворювання підшлункової залози, яке не можна залишати поза увагою. Та й болючі відчуття та інші неприємні симптоми не дозволять його ігнорувати. Однак до лікування панкреатиту потрібно підходити грамотно, лише керуючись рекомендаціями фахівця. Самому купувати таблетки та приймати їх хаотично у жодному разі не можна.

Про те, чому не варто самостійно лікувати панкреатит, Фактам ICTV розповіла лікар-гастроентеролог, ендоскопіст, дієтолог Олександра Заліс-Якименко.

– Панкреатит – дуже серйозне захворювання. Підшлункова залоза не має здатності до відновлення, тому його важливо вчасно діагностувати та допомогти пацієнтові. А якщо це гостра форма, і людині вчасно не допомогти, вона взагалі може померти, – каже Олександра Заліс-Якименко.

Перш ніж говорити про те, які таблетки допомагають під час панкреатиту, варто зазначити, що існує дві форми цього захворювання – гостра та хронічна.

Гострий панкреатит – запалення підшлункової залози, для якого характерне різке загострення ситуації, швидке порушення ферментативного обміну та ураження клітин органу, що може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям та навіть смерті.

Хронічний панкреатит – мляве, але постійне порушення роботи підшлункової залози. Воно не може призвести до різкої смерті людини, проте може значною мірою впливати на якість її життя. Якщо хвороба у важчій формі, людині доведеться під неї підлаштовуватися, змінюючи свій звичний спосіб життя.

Таблетки від гострого панкреатиту

Під час гострого панкреатиту людина відчуває сильні кинджалеподібні болі в епігастральній зоні (над пупком). У неї можуть бути температура, нудота, блювання, діарея або запор, білі плями на язику, блідий колір обличчя.

У такому стані не можна самостійно приймати жодних таблеток, а терміново звертатися до лікарні. Дуже часто пацієнта з гострим панкреатитом госпіталізують і його лікування проходить під наглядом лікаря або він навіть потребує операції.

– Коли у людини гостра форма, у неї спостерігаються сильні болі. Тому використовуються різні види знеболювальних та їх комбінації, аж до наркотичних анальгетиків. Але їх призначає лише лікар, – пояснює Олександра Заліс-Якименко.

Під час подальшого лікування застосовуються препарати, які замінюють роботу ферментів, чиє вироблення було порушено.

– У пацієнта порушується вироблення ферментів, які необхідні для травлення їжі. Саме тому потрібні препарати, які заміщатимуть їх, – коментує гастроентеролог.

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Таблетки від хронічного панкреатиту

Якщо пацієнт страждає на хронічний панкреатит, то це назавжди, зазначає фахівець. І якщо форма важка, то треба навчитися жити з ним.

Для знеболювання пацієнту рекомендуються спазмолітики та препарати, що купують надмірну кислотопродукцію. Їх варто приймати, коли з’являються болючі відчуття, наприклад, у моменти загострення хвороби та реакції на прийом заборонених продуктів.

– Якщо ж функцію залози порушено значною мірою, знадобляться таблетки, що містять ферменти. Вони вживаються під час кожного прийому їжі для нормального травлення, – коментує Олександра Заліс-Якименко.

Також під час хронічного панкреатиту можуть прописуватися таблетки-антифлатуленти для купування здуття.

Однак усі ці препарати також повинні прийматися лише після візиту до фахівця, у тому дозуванні та у той час, який він порекомендував. Не можна експериментувати та застосовувати їх самостійно.

Які таблетки від панкреатиту можна знайти на ринку

Скаржачись на подібні проблеми зі здоров’ям, людина може піти до аптеки і придбати низку ферментозамінних препаратів, серед них – Панкреатин, Креон, Мезим, Фестал, Панкреазим.

Як знеболювальне вона може приймати Но-Шпу, Дюспаталін або той же Парацетамол.

Але лікарі попереджають: панкреатит – не те захворювання, з яким можна жартувати. Це не розлад травлення або неприємний наслідок переїдання, з якими більшість звикла боротися самостійно.

Ця хвороба вимагає консультації лікаря та лікування лише під його наглядом. Інакше це може загрожувати серйозними наслідками як для здоров’я, так і для життя.