Виразка шлунка – хронічне рецидивне захворювання, основним проявом якого є виразковий дефект слизової оболонки шлунка або дванадцятипалої кишки, який, як правило, виникає на тлі запальних змін, зумовлених інфекцією Helicobacter pylori.
Причини виникнення виразки шлунка: неправильне харчування, вживання грубої та гострої їжі, стреси, тривога, депресії, зловживання алкоголем, паління, безконтрольне приймання деяких ліків.
Симптоми: біль непостійного характеру, який виникає у верхній частині живота, печія, блювання і нудота, відсутність апетиту.
Під час лікування виразки лікарі настійно рекомендують дотримуватися дієти, щоб шлунок залишався у спокійному стані та швидше відновлювався.
Факти ICTV підготували список продуктів та меню для людей, які хворіють на виразку шлунка.
Які продукти необхідно виключити
- смажена їжа;
- гострі страви;
- м’ясні, рибні та грибні бульйони;
- прянощі (лавровий лист, гірчиця, перець тощо);
- міцні чай і кава;
- алкогольні напої;
- консерви;
- копченості.
– Фаст-фуди, швидке харчування – це шлях до захворювань кишково-шлункового тракту, набирання зайвої маси тіла внаслідок порушення обміну і відкладання великої частки жирової тканини. Найімовірніше, фастфуди приведуть вас до лікарні, – стверджує дієтолог В’ячеслав Передерій.
Які продукти можна вживати
Намагайтеся вживати якомога більше рідких і кашоподібних страв. При виразці шлунка хороша та їжа, яка швидко перетравлюється і залишає ваш організм. Найбільш живучі “поселенці” у вашому шлунку – жири.
- рідкі каші;
- овочеві супи;
- відварне м’ясо і риба;
- некруто відварені яйця;
- рослинні олії (соняшникова, оливкова);
- киселі й желе, компоти;
- лужна вода, яка не містить вуглекислого газу.
Меню дієти під час виразки шлунка
Меню на тиждень при виразці має бути збалансованим, корисним і поживним, наближеним до всіх стандартів.
Понеділок:
- сніданок: омлет на пару з 2-х яєць і води, компот;
- обід: нежирний рисовий суп, рибні котлети з пюре з овочів, кисіль;
- вечеря: макарони з м’ясом яловичини на пару, салат з варених буряків;
Вівторок:
- сніданок: паровий омлет, трав’яний чай;
- обід: суп із цвітної капусти з сухариками, рибні котлети та картопляне пюре;
- вечеря: овочеве пюре і відварна куряча грудка, салат з відвареного буряка з чорносливом.
Середа:
- сніданок: некруті яйця, неміцний чай;
- обід: овочі на пару, курячі котлети, компот несолодкий;
- вечеря: картопляне пюре та овочі на пару;
Четвер:
- сніданок: філе хека на пару, гречана каша.
- обід: відварені овочі в протертому виді, неміцний курячий бульйон.
- Вечеря: кисіль, дієтичне печиво, сирна нежирна маса без сметани.
П’ятниця:
- сніданок: нежирний сир з додаванням меду, склянка компоту.
- обід: паровий омлет, зелений чай.
- вечеря: філе з індички, відварена рубана локшина, склянка компоту.
Субота:
- сніданок: паровий омлет, трав’яний чай;
- обід: суп на овочевому бульйоні, котлети на пару, скибка вчорашнього хліба, кисіль;
- вечеря: риба на пару або відварна, терті овочі, яйце некруто, вода.
Неділя:
- сніданок: рисова каша з паровим омлетом, кисіль;
- обід: курячий бульйон з овочами, морквяне пюре з тюфтельками з індички на пару;
- вечеря: рибні тюфтельки з рисом, ромашковий відвар;
Лікарі рекомендують готувати страви, які не потребують тривалого пережовування і не дратують стінку шлунка. Крім того, слід харчуватися невеликими порціями, але часто. Під час вживання їжа повинна бути теплою – не холодною і не гарячою.
Виразка шлунка – патологія, яка потребує кваліфікованої медичної допомоги. Звернення до лікаря допоможе зменшити ризик прориву виразки, грамотно скоригувати раціон і добрати найбільш ефективні схеми лікування виразки шлунка медикаментами.
Симптоми апендициту
Апендицит є однією з найпоширеніших патологій, яка вимагає хірургічного втручання. Основні симптоми апендициту: біль у верхній частині живота або в районі пупка, втрата апетиту, діарея, закрепи, помірна лихоманка, здуття живота.
Діагностувати захворювання може кваліфікований терапевт або інший лікар, а остаточно поставити діагноз – хірург. Зазвичай він проводить огляд. Додатково можуть провести загальний аналіз крові та сечі.