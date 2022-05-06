Виразка шлунка – хронічне рецидивне захворювання, основним проявом якого є виразковий дефект слизової оболонки шлунка або дванадцятипалої кишки, який, як правило, виникає на тлі запальних змін, зумовлених інфекцією Helicobacter pylori.

Причини виникнення виразки шлунка: неправильне харчування, вживання грубої та гострої їжі, стреси, тривога, депресії, зловживання алкоголем, паління, безконтрольне приймання деяких ліків.

Симптоми: біль непостійного характеру, який виникає у верхній частині живота, печія, блювання і нудота, відсутність апетиту.

Під час лікування виразки лікарі настійно рекомендують дотримуватися дієти, щоб шлунок залишався у спокійному стані та швидше відновлювався.

Факти ICTV підготували список продуктів та меню для людей, які хворіють на виразку шлунка.

Які продукти необхідно виключити

смажена їжа;

гострі страви;

м’ясні, рибні та грибні бульйони;

прянощі (лавровий лист, гірчиця, перець тощо);

міцні чай і кава

алкогольні напої;

консерви;

копченості.

– Фаст-фуди, швидке харчування – це шлях до захворювань кишково-шлункового тракту, набирання зайвої маси тіла внаслідок порушення обміну і відкладання великої частки жирової тканини. Найімовірніше, фастфуди приведуть вас до лікарні, – стверджує дієтолог В’ячеслав Передерій.

Які продукти можна вживати

Намагайтеся вживати якомога більше рідких і кашоподібних страв. При виразці шлунка хороша та їжа, яка швидко перетравлюється і залишає ваш організм. Найбільш живучі “поселенці” у вашому шлунку – жири.

рідкі каші;

овочеві супи;

відварне м’ясо і риба;

некруто відварені яйця;

рослинні олії (соняшникова, оливкова);

киселі й желе, компоти;

лужна вода, яка не містить вуглекислого газу.

Меню дієти під час виразки шлунка

Меню на тиждень при виразці має бути збалансованим, корисним і поживним, наближеним до всіх стандартів.

Понеділок:

сніданок: омлет

обід: нежирний рисовий суп, рибні котлети з пюре з овочів, кисіль;

вечеря: макарони з м’ясом яловичини на пару, салат з варених буряків;

Вівторок:

сніданок: паровий омлет, трав’яний чай;

обід: суп

вечеря: овочеве пюре і відварна куряча грудка, салат з відвареного буряка з чорносливом.

Середа:

сніданок: некруті яйця, неміцний чай;

обід: овочі на пару, курячі котлети

вечеря: картопляне пюре та овочі на пару;

Четвер:

сніданок: філе хека на пару, гречана каша

обід: відварені овочі в протертому виді, неміцний курячий бульйон.

Вечеря: кисіль, дієтичне печиво

П’ятниця:

сніданок: нежирний сир з додаванням меду, склянка компоту.

обід: паровий омлет, зелений чай.

вечеря: філе з індички, відварена рубана локшина, склянка компоту.

Субота:

сніданок: паровий омлет, трав’яний чай;

обід: суп на овочевому бульйоні, котлети на пару, скибка вчорашнього хліба, кисіль;

вечеря: риба на пару або відварна, терті овочі, яйце некруто, вода.

Неділя:

сніданок: рисова каша з паровим омлетом, кисіль;

обід: курячий бульйон з овочами, морквяне пюре з тюфтельками з індички на пару;

вечеря: рибні тюфтельки з рисом, ромашковий відвар;

Лікарі рекомендують готувати страви, які не потребують тривалого пережовування і не дратують стінку шлунка. Крім того, слід харчуватися невеликими порціями, але часто. Під час вживання їжа повинна бути теплою – не холодною і не гарячою.

Виразка шлунка – патологія, яка потребує кваліфікованої медичної допомоги. Звернення до лікаря допоможе зменшити ризик прориву виразки, грамотно скоригувати раціон і добрати найбільш ефективні схеми лікування виразки шлунка медикаментами.

Симптоми апендициту

Апендицит є однією з найпоширеніших патологій, яка вимагає хірургічного втручання. Основні симптоми апендициту: біль у верхній частині живота або в районі пупка, втрата апетиту, діарея, закрепи, помірна лихоманка, здуття живота.

Діагностувати захворювання може кваліфікований терапевт або інший лікар, а остаточно поставити діагноз – хірург. Зазвичай він проводить огляд. Додатково можуть провести загальний аналіз крові та сечі.