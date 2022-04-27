Кава без добавок (заварний, еспресо, американо) вважається дуже низькокалорійним. На 100 мл – всього 1-2 ккал.

Капучино на третину складається з еспресо, на третину – з молока і на третину – з молочної піни. У середній чашці капучіно без добавок близько 90 ккал, а порція об’ємом 150-180 мл з цукром і вершками – не менше 210 ккал.

Латте складається з однієї частини кави і трьох частин спіненого молока. Калорійність порції – від 89 до 220 ккал.

Моккачіно складається з еспресо, молока, шоколаду або шоколадного сиропу. Калорійність порції в середньому становить близько 290 ккал.

Фрапучіно – це суміш сиропу, молока і збитих вершків, тому ця кава є найкалорійнішою. У великій склянці міститься близько 300-400 ккал.

Гляссе – холодний напій на основі кави з додаванням морозива містить близько 125 ккал.

Розчинна кава. У стандартній чашці на 200-250 мл близько 14-17,5 ккал.

Кава 3 в 1 – це суміш кави, цукру і сухого молока. Він містить близько 70 ккал.

Калорійність добавок

1 ч. ложка цукру збільшить калорійність кави на 24 ккал

10 г вершків – на 20-60 ккал (залежно від жирності)

2 ст. ложки молока 2,6% – на 21 ккал

1 ч. ложка згущеного молока – на 35 ккал

1 ч. ложка шоколадного сиропу – на 15 ккал

Кулька морозива вагою 50 г – на 113,5 ккал

Джерело: Івона.