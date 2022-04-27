Кофе без добавок (заварной, эспрессо, американо) считается очень низкокалорийным. На 100 мл – всего 1-2 ккал.

Капучино на треть состоит из эспрессо, на треть – из молока и на треть – из молочной пены. В средней чашке капучино без добавок около 90 ккал, а порция объемом 150-180 мл с сахаром и сливками – не менее 210 ккал.

Латте состоит из одной части кофе и трех частей вспененного молока. Калорийность порции – от 89 до 220 ккал.

Моккачино состоит из эспрессо, молока, шоколада или шоколадного сиропа. Калорийность порции в среднем составляет около 290 ккал.

Фраппучино – это смесь сиропа, молока и взбитых сливок, поэтому это кофе является самым калорийным. В большом стакане содержится около 300-400 ккал.

Гляссе – холодный напиток на основе кофе с добавлением мороженого содержит около 125 ккал.

Растворимый кофе. В стандартной чашке на 200-250 мл около 14-17,5 ккал.

Кофе 3 в 1 – это смесь кофе, сахара и сухого молока. Он содержит около 70 ккал.

Калорийность добавок

1 ч. ложка сахара увеличит калорийность кофе на 24 ккал

10 г сливок – на 20-60 ккал (в зависимости от жирности)

2 ст. ложки молока 2.6 % – на 21 ккал

1 ч. ложка сгущенки – на 35 ккал

1 ч. ложка шоколадного сиропа – на 15 ккал

Шарик мороженого весом 50 г – на 113,5 ккал

Источник: Ивона.