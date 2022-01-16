Суп може стати здоровою стравою з багатьма корисними властивостями для організму, якщо його приготувати з правильних інгредієнтів. Перші страви на основі овочів і круп поєднують поживні властивості різних компонентів.
Супи покращують травлення, не подразнюють слизову, забезпечують організм повноцінними білками та допомагають підтримувати водно-сольовий баланс.
Факти ICTV підготували топ-5 простих рецептів дієтичних супів, які кожен зможе приготувати у себе вдома.
Овочевий суп
Інгредієнти:
- курячий бульйон – 1 л;
- капуста білокачанна – 300 г;
- морква – 150 г;
- селера – 150 г;
- часник – 3 зубч.;
- сіль – за смаком;
- цвітна капуста 300 г;
- помідори – 1 шт.;
- болгарський перець – 25 г;
- цибуля – 1 шт.;
- перець чорний мелений – за смаком;
- лимон – 0,5 шт.;
- сушені томати – 30 г.
Приготування
У киплячий бульйон кладемо цвітну і білокачанну капусту. Цвітну капусту потрібно розібрати на суцвіття, а білокачанну – нашаткувати тонкою соломкою.
Потім в каструлю необхідно додати нарізану соломкою моркву та болгарський перець. Якщо використати два види перцю – червоний і зелений, суп буде яскравішим. Варити овочі треба 10 хвилин.
Додаємо нарізаний помідор, селеру, часник та цибулю. Після цього залишити варитися суп ще на 5 хвилин.
Наприкінці додаємо сіль, сушені томати, спеції та видавлюємо лимон. Супу дати настоятися на вогні ще 10-15 хвилин.
Курячий суп з гречкою
Інгредієнти:
- куряча грудка;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- картопля – 1 шт.;
- гречка – 150 г;
- вода – 3,5 л;
- спеції, зелень, лавровий лист.
Приготування
Наріжте куряче філе, картоплю, цибулю та натріть моркву. Гречку промийте.
Потім всі продукти викладіть у мультиварку. Їх необхідно залити водою, додати сіль, спеції, лавровий лист. Готувати потрібно протягом години на режимі Суп.
Вершковий суп з лососем
Інгредієнти:
- лосось – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- картопля – 1 шт.;
- вершки 20%;
- сіль, перець, лавровий лист – за смаком.
Приготування
З риби видаліть шкіру та кістки, а потім наріжте. Картоплю можна нарізати кубиками середнього розміру, а цибулю та моркву краще натерти.
Для цієї страви варто обрати каструлю з товстим дном. Туди необхідно покласти цибулю та тушкувати її з додаванням води. Потім додайте моркву та готуйте ще кілька хвилин.
До овочів у каструлі покладіть картоплю та залийте водою. Додайте лавровий лист та сіль. Варіть до майже повної готовності картоплі. Потім у суп додайте рибу, вершки, сушену петрушку, перець на свій смак та варіть ще 10 хвилин.
Крем-суп із селери
Інгредієнти:
- селера – 350 г;
- картопля – 1 шт.;
- фенхель – 130 г;
- цибуля – 2 шт.;
- часник – 1 зубч.;
- вершкове масло – 35 г;
- варене яйце (круто) – 1 шт.;
- оливкова олія – 1 ст. л;
- перець, сіль – за смаком;
Приготування
Дрібно наріжте помите стебло селери, фенхель, одну цибулину та великими шматками картоплю. Усі ці овочі висипте у каструлю.
Потім інгредієнти необхідно залити водою так, щоб вона ледь покривала овочі. Накрийте кришкою та поставте на плиту. Доведіть до кипіння і зменшіть вогонь до мінімального. Варити суп треба протягом 30 хвилин.
Наріжте півкільцями другу цибулину та дрібно один зубок часнику. На пательні розтопіть вершкове масло (20 г) та кладіть туди цибулю з часником. Обсмажте до золотавої скоринки.
Засмажку необхідно додати у суп за 10 хвилин до його готовності. Також його слід посолити та знову накрити кришкою.
Після того, як овочі приготувалися, покладіть їх у блендер та долийте овочевий бульйон. Туди також необхідно додати 15 г вершкового масла та дрібку чорного меленого перцю. Овочі варто ретельно подрібнити блендером.
Готовий крем-суп перетріть через сито так, щоб на його поверхні залишилися усі грубі волокна селери. Під час подачі у суп викладіть дрібно нарізаний білок та жовток яйця та додайте оливкову олію.
Ґаспачо
Інгредієнти:
- помідори – 3 шт.;
- болгарський перець – 90 г;
- огірок – 180 г;
- часник – 2 зубч.;
- батон – 50 г;
- оливкова олія – 15 г;
- лимон – 30 г;
- грінки – 15 г;
- цибуля, сіль, цукор – за смаком.
Приготування
Помідор наріжте великими шматками. З хліба варто зрізати шкоринку, подрібнити та покласти її разом з помідорами у велику тарілку. Туди додати сіль та трішки цукру. Перець, часник та огірок наріжте та покладіть у ту ж посудину.
До овочів додайте оливкову олію та лимонний сік. Перемішайте їх та залиште на 10 хвилин.
Овочеву суміш подрібніть за допомогою блендера. А щоб розбавити густоту, можна додати воду. Під час подачі суп можна прикрасити грінками.