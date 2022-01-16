Суп може стати здоровою стравою з багатьма корисними властивостями для організму, якщо його приготувати з правильних інгредієнтів. Перші страви на основі овочів і круп поєднують поживні властивості різних компонентів.

Супи покращують травлення, не подразнюють слизову, забезпечують організм повноцінними білками та допомагають підтримувати водно-сольовий баланс.

Факти ICTV підготували топ-5 простих рецептів дієтичних супів, які кожен зможе приготувати у себе вдома.

Овочевий суп

Інгредієнти:

курячий бульйон – 1 л;

капуста білокачанна – 300 г;

морква – 150 г;

селера – 150 г;

часник – 3 зубч.;

сіль – за смаком;

цвітна капуста 300 г;

помідори – 1 шт.;

болгарський перець – 25 г;

цибуля – 1 шт.;

перець чорний мелений – за смаком;

лимон – 0,5 шт.;

сушені томати – 30 г.

Приготування

У киплячий бульйон кладемо цвітну і білокачанну капусту. Цвітну капусту потрібно розібрати на суцвіття, а білокачанну – нашаткувати тонкою соломкою.

Потім в каструлю необхідно додати нарізану соломкою моркву та болгарський перець. Якщо використати два види перцю – червоний і зелений, суп буде яскравішим. Варити овочі треба 10 хвилин.

Додаємо нарізаний помідор, селеру, часник та цибулю. Після цього залишити варитися суп ще на 5 хвилин.

Наприкінці додаємо сіль, сушені томати, спеції та видавлюємо лимон. Супу дати настоятися на вогні ще 10-15 хвилин.

Курячий суп з гречкою

Інгредієнти:

куряча грудка;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

картопля – 1 шт.;

гречка – 150 г;

вода – 3,5 л;

спеції, зелень, лавровий лист.

Приготування

Наріжте куряче філе, картоплю, цибулю та натріть моркву. Гречку промийте.

Потім всі продукти викладіть у мультиварку. Їх необхідно залити водою, додати сіль, спеції, лавровий лист. Готувати потрібно протягом години на режимі Суп.

Вершковий суп з лососем

Інгредієнти:

лосось – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

картопля – 1 шт.;

вершки 20%;

сіль, перець, лавровий лист – за смаком.

Приготування

З риби видаліть шкіру та кістки, а потім наріжте. Картоплю можна нарізати кубиками середнього розміру, а цибулю та моркву краще натерти.

Для цієї страви варто обрати каструлю з товстим дном. Туди необхідно покласти цибулю та тушкувати її з додаванням води. Потім додайте моркву та готуйте ще кілька хвилин.

До овочів у каструлі покладіть картоплю та залийте водою. Додайте лавровий лист та сіль. Варіть до майже повної готовності картоплі. Потім у суп додайте рибу, вершки, сушену петрушку, перець на свій смак та варіть ще 10 хвилин.

Крем-суп із селери

Інгредієнти:

селера – 350 г;

картопля – 1 шт.;

фенхель – 130 г;

цибуля – 2 шт.;

часник – 1 зубч.;

вершкове масло – 35 г;

варене яйце (круто) – 1 шт.;

оливкова олія – 1 ст. л;

перець, сіль – за смаком;

Приготування

Дрібно наріжте помите стебло селери, фенхель, одну цибулину та великими шматками картоплю. Усі ці овочі висипте у каструлю.

Потім інгредієнти необхідно залити водою так, щоб вона ледь покривала овочі. Накрийте кришкою та поставте на плиту. Доведіть до кипіння і зменшіть вогонь до мінімального. Варити суп треба протягом 30 хвилин.

Наріжте півкільцями другу цибулину та дрібно один зубок часнику. На пательні розтопіть вершкове масло (20 г) та кладіть туди цибулю з часником. Обсмажте до золотавої скоринки.

Засмажку необхідно додати у суп за 10 хвилин до його готовності. Також його слід посолити та знову накрити кришкою.

Після того, як овочі приготувалися, покладіть їх у блендер та долийте овочевий бульйон. Туди також необхідно додати 15 г вершкового масла та дрібку чорного меленого перцю. Овочі варто ретельно подрібнити блендером.

Готовий крем-суп перетріть через сито так, щоб на його поверхні залишилися усі грубі волокна селери. Під час подачі у суп викладіть дрібно нарізаний білок та жовток яйця та додайте оливкову олію.

Ґаспачо

Інгредієнти:

помідори – 3 шт.;

болгарський перець – 90 г;

огірок – 180 г;

часник – 2 зубч.;

батон – 50 г;

оливкова олія – 15 г;

лимон – 30 г;

грінки – 15 г;

цибуля, сіль, цукор – за смаком.

Приготування

Помідор наріжте великими шматками. З хліба варто зрізати шкоринку, подрібнити та покласти її разом з помідорами у велику тарілку. Туди додати сіль та трішки цукру. Перець, часник та огірок наріжте та покладіть у ту ж посудину.

До овочів додайте оливкову олію та лимонний сік. Перемішайте їх та залиште на 10 хвилин.

Овочеву суміш подрібніть за допомогою блендера. А щоб розбавити густоту, можна додати воду. Під час подачі суп можна прикрасити грінками.