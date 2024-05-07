Українська кухня багата на традиційні страви, які відображають культурні особливості та природні багатства країни. Однією з таких страв є зелений борщ зі щавлем, який став символом весняного смаку та свіжості.
Ця смачна страва вражає не лише своїм неповторним смаком, а й корисними властивостями, які додають енергії й позитивного настрою.
Легкий та приємний смак зеленого борщу приготовленого за цим рецептом, неодмінно припаде до смаку всій родині. Особливо добре смакує він зі сметаною.
У класичному варіанті головним компонентом борщу є молодий щавель, доповнений сезонними овочами та яйцем.
Як приготувати зелений борщ та що додати, щоб було ще смачніше – читайте в матеріалі.
Зелений борщ: класичний рецепт
Інгредієнти:
- свинина – 500 г;
- щавель – 70 г;
- вітамінний пучок (кріп, петрушка, зелена цибуля) – 1 шт.
- яйця – 4 шт.;
- картопля – 2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цибулина – 1 шт.;
- вода – 2,5 л;
- олія – 20 мл;
- лавровий лист – 1 шт.;
- сіль і спеції – до смаку.
Зелений борщ: рецепт покроково
- М’ясо заливаємо холодною водою і доводимо до кипіння. Пінку під час закипання потрібно зняти.
- М’ясо варимо на маленькому вогні протягом 60 хвилин.
- Бульйон процідіть, вкиньте назад м’ясо і доведіть до кипіння.
- Всі овочі почистьте і промийте.
- Картоплю наріжте маленькими кубиками і опустіть в киплячий бульйон. Також можна додати лавровий лист для аромату.
- Моркву натріть на середній тертці і наріжте дрібно цибулину.
- Розігрійте сковорідку і налийте олію. Викладіть подрібнені овочі і обсмажте все разом протягом 3-5 хвилин на середньому вогні. Готову засмажку викладіть в каструлю з борщем.
- Зваріть яйця протягом 5-7 хвилин. Залийте їх холодною водою і дайте охолонути. Після – очисттьте, наріжте і додайте в страву. На свій смак додайте сіль і спеції.
- Щавель і зелень потрібно помити і нарізати. Коли картопля звариться, можна його додавати в борщ. Тепер доведіть все до кипіння і вимкніть.
- Накрийте кришкою і залиште настоюватися приблизно на 10-15 хвилин.
Зелений борщ за класичним рецептом готовий. Пригостіть своїх близьких неймовірною стравою української кухні. Смачного!
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