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Зелений борщ зі щавлем: класичний рецепт

7 Травня 2024, 22:13
Анастасія Рогожінська редакторка стрічки Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Зелений борщ зі щавлем
Джерело: Depositphotos

Українська кухня багата на традиційні страви, які відображають культурні особливості та природні багатства країни. Однією з таких страв є зелений борщ зі щавлем, який став символом весняного смаку та свіжості.

Ця смачна страва вражає не лише своїм неповторним смаком, а й корисними властивостями, які додають енергії й позитивного настрою.

Легкий та приємний смак зеленого борщу приготовленого за цим рецептом, неодмінно припаде до смаку всій родині. Особливо добре смакує він зі сметаною.

У класичному варіанті головним компонентом борщу є молодий щавель, доповнений сезонними овочами та яйцем.

Як приготувати зелений борщ та що додати, щоб було ще смачніше – читайте в матеріалі.

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Зелений борщ: класичний рецепт

Інгредієнти:

  • свинина – 500 г;
  • щавель – 70 г;
  • вітамінний пучок (кріп, петрушка, зелена цибуля) – 1 шт.
  • яйця – 4 шт.;
  • картопля – 2 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • цибулина – 1 шт.;
  • вода – 2,5 л;
  • олія – 20 мл;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • сіль і спеції – до смаку.

Зелений борщ: рецепт покроково

  1. М’ясо заливаємо холодною водою і доводимо до кипіння. Пінку під час закипання потрібно зняти.
  2. М’ясо варимо на маленькому вогні протягом 60 хвилин.
  3. Бульйон процідіть, вкиньте назад м’ясо і доведіть до кипіння.
  4. Всі овочі почистьте і промийте.
  5. Картоплю наріжте маленькими кубиками і опустіть в киплячий бульйон. Також можна додати лавровий лист для аромату.
  6. Моркву натріть на середній тертці і наріжте дрібно цибулину.
  7. Розігрійте сковорідку і налийте олію. Викладіть подрібнені овочі і обсмажте все разом протягом 3-5 хвилин на середньому вогні. Готову засмажку викладіть в каструлю з борщем.
  8. Зваріть яйця протягом 5-7 хвилин. Залийте їх холодною водою і дайте охолонути. Після – очисттьте, наріжте і додайте в страву. На свій смак додайте сіль і спеції.
  9. Щавель і зелень потрібно помити і нарізати. Коли картопля звариться, можна його додавати в борщ. Тепер доведіть все до кипіння і вимкніть.
  10. Накрийте кришкою і залиште настоюватися приблизно на 10-15 хвилин.

Зелений борщ за класичним рецептом готовий. Пригостіть своїх близьких неймовірною стравою української кухні. Смачного!

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Борщ Кулінарні рецепти Рецепти
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