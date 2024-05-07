Українська кухня багата на традиційні страви, які відображають культурні особливості та природні багатства країни. Однією з таких страв є зелений борщ зі щавлем, який став символом весняного смаку та свіжості.

Ця смачна страва вражає не лише своїм неповторним смаком, а й корисними властивостями, які додають енергії й позитивного настрою.

Легкий та приємний смак зеленого борщу приготовленого за цим рецептом, неодмінно припаде до смаку всій родині. Особливо добре смакує він зі сметаною.

У класичному варіанті головним компонентом борщу є молодий щавель, доповнений сезонними овочами та яйцем.

Як приготувати зелений борщ та що додати, щоб було ще смачніше – читайте в матеріалі.

Зелений борщ: класичний рецепт

Інгредієнти:

свинина – 500 г;

щавель – 70 г;

вітамінний пучок (кріп, петрушка, зелена цибуля) – 1 шт.

яйця – 4 шт.;

картопля – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

цибулина – 1 шт.;

вода – 2,5 л;

олія – 20 мл;

лавровий лист – 1 шт.;

сіль і спеції – до смаку.

Зелений борщ: рецепт покроково

М’ясо заливаємо холодною водою і доводимо до кипіння. Пінку під час закипання потрібно зняти. М’ясо варимо на маленькому вогні протягом 60 хвилин. Бульйон процідіть, вкиньте назад м’ясо і доведіть до кипіння. Всі овочі почистьте і промийте. Картоплю наріжте маленькими кубиками і опустіть в киплячий бульйон. Також можна додати лавровий лист для аромату. Моркву натріть на середній тертці і наріжте дрібно цибулину. Розігрійте сковорідку і налийте олію. Викладіть подрібнені овочі і обсмажте все разом протягом 3-5 хвилин на середньому вогні. Готову засмажку викладіть в каструлю з борщем. Зваріть яйця протягом 5-7 хвилин. Залийте їх холодною водою і дайте охолонути. Після – очисттьте, наріжте і додайте в страву. На свій смак додайте сіль і спеції. Щавель і зелень потрібно помити і нарізати. Коли картопля звариться, можна його додавати в борщ. Тепер доведіть все до кипіння і вимкніть. Накрийте кришкою і залиште настоюватися приблизно на 10-15 хвилин.

Зелений борщ за класичним рецептом готовий. Пригостіть своїх близьких неймовірною стравою української кухні. Смачного!

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