Український борщ: смачний рецепт традиційної страви

Борщ – справжнє культурне надбання українського народу, яке знають у всьому світі та обожнюю всі українці! Залишитися байдужим після миски борщу з салом та чорним хлібом просто неможливо!

Рецептів цієї страви є безліч, тому знайти класичний варіант просто неможливо! Адже кожна українська родина готує цю традиційну страву по-різному: хтось додає квасолю чи гриби, хтось полюбляє готувати борщ без мʼяса, інші – додають груші та навіть баклажани.

Факти ICTV підготували для вас традиційний та дуже смачний рецепт українського борщу, який нікого не залишить байдужим!

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Український борщ: смачний рецепт

Для приготування, вам знадобиться:

вода – 2 л;

свинина на кістці – 400 грамів;

картопля – 4-5 шт;

буряки – 2 шт;

цибуля – 1 шт;

капуста – 200-300 грамів;

морква – 1 шт;

томатна паста (або помідори) – 50-100 грамів;

квасоля – 100-150 грамів;

спеції на ваш смак.

Як готувати:

Спершу потрібно приготувати бульйон: налийте в каструлю холодної води, поставте її на вогонь. Мʼясо ретельно промийте та вкиньте у воду. Доведіть бульйон до кипіння та зніміть пінку.

Також можна додати в каструлю кілька лаврових листочків, корінь петрушки та 2-4 горошинки чорного перцю. Варіть м’ясний бульйон близько години. Звертайте увагу на мʼясо – воно має стати мʼяким та легко відділятися від кістки!

Коли юшка буде готова, додайте в каструлю заздалегідь замочену квасолю.

Поки підварюється квасоля, можна готувати засмажку до борщу:

ретельно помийте та почистьте моркву, цибулю та буряк;

наріжте їх маленькими кубиками;

поставте на вогонь сковорідку, налийте трішки олії та киньте смажитись порізану цибулю, моркву та буряк;

смажте овочі 5-10 хвилин, помішуючи кожні 2-3 хвилини;

коли буряк та цибулю стануть мʼякими, додайте у сковорідку томатної пасти та ретельно перемішайте засмажку;

посоліть, поперчіть та додайте улюблені спеції. Знову перемішайте;

аби борщ вийшов кисло-солодким, у засмажку можна кинути кілька щіпок цукру (але це на ваш смак). До речі, цукор можна замінити на 1-2 ст. л меду;

коли спеції розчиняться, спробуйте засмажку. Якщо вам сподобався смак, вимикайте вогонь.

Готову засмажку додайте до каструлі зі свининою та квасолею. Варіть усе разом 10-15 хвилин. У цей час помийте, почистьте та наріжте картоплю кубиками.

Тепер додайте картоплю до борщу та варіть ще 15 хвилин. Поки борщ уварюється, помийте та наріжте білокачанну капусту тонкою соломкою.

Коли борщ з картоплею закипить, додайте до каструлі капусту та закрийте кришкою. Через 5-10 хвилин спробуйте борщ, якщо потрібно, додайте сіль чи перець.

Тепер знову закрийте його кришкою, зробіть дуже маленький вогонь та залиште страву на 20-35 хвилин.

За цей час борщ стане густим та наваристим. Коли страва буде готова, наріжте сало та кілька скибок свіженького хліба, почистьте часник та цибулю.

У мисочку налийте кілька черпаків борщу, додайте 1-2 ст. л сметани та насолоджуйтесь! Смачного!