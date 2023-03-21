Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Украинский борщ: вкусный рецепт традиционного блюда

21 марта 2023, 13:13
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Украинский борщ: вкусный рецепт традиционного блюда
Источник: Depositphotos

Борщ — настоящее культурное достояние украинского народа, которое знают во всем мире и обожаю все украинцы! Остаться равнодушным после миски борща с салом и черным хлебом просто невозможно!

Рецептов этого блюда есть множество, поэтому найти классический вариант просто невозможно! Ведь каждая украинская семья готовит это традиционное блюдо по-разному: кто-то добавляет фасоль или грибы, кто-то любит готовить борщ без мяса, другие — добавляют груши и даже баклажаны.

Факты ICTV подготовили для вас традиционный и очень вкусный рецепт украинского борща, который никого не оставит равнодушным!

Сейчас смотрят

Украинский борщ: вкусный рецепт

Для приготовления, вам понадобится:

  • вода — 2 л;
  • свинина на кости — 400 граммов;
  • картофель — 4-5 шт;
  • свекла — 2 шт;
  • лук — 1 шт;
  • капуста — 200-300 граммов;
  • морковь — 1 шт;
  • томатная паста ( или помидоры) — 50-100 граммов;
  • фасоль — 100-150 граммов;
  • специи на ваш вкус.

Как готовить:

Сперва нужно приготовить бульон: налейте в кастрюлю холодной воды, поставьте ее на огонь. Тщательно промойте мясо и бросьте в воду. Доведите бульон до кипения и снимите пенку.

Также можно добавить в кастрюлю несколько лавровых листочков, корень петрушки и 2-4 горошинки черного перца. Варите мясной бульон около часа. Обращайте внимание на мясо — оно должно стать мягким и легко отделяться от кости!

Когда юшка будет готова, добавьте в кастрюлю заранее замоченную фасоль.

Пока подваривается фасоль, можно готовить зажарку к борщу:

  • тщательно вымойте и очистите морковь, лук и свеклу;
  • нарежьте их маленькими кубиками;
  • поставьте на огонь сковородку, налейте немного масла и бросьте жариться порезанный лук, морковь и свеклу;
  • жарьте овощи 5-10 минут, помешивая каждые 2-3 минуты;
  • когда свекла и лук станут мягкими, добавьте в сковородку томатной пасты и тщательно перемешайте зажарку;
  • посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Снова перемешайте;
  • чтобы борщ получился кисло-сладким, в зажарку можно бросить несколько щепоток сахара (но это на ваш вкус). Кстати, сахар можно заменить на 1-2 ст. л меда;
  • когда специи растворятся, попробуйте зажарку. Если вам понравился вкус, выключайте огонь.

Готовую зажарку добавьте в кастрюлю со свининой и фасолью. Готовьте все вместе 10-15 минут. В это время вымойте, очистите и нарежьте картофель кубиками.

Теперь добавьте картофель в борщ и варите еще 15 минут. Пока борщ уваривается, помойте и нарежьте белокочанную капусту тонкой соломкой.

Когда борщ с картошкой закипит, добавьте к кастрюле капусту и закройте крышкой. Через 5-10 минут попробуйте борщ, при необходимости добавьте соль или перец.

Теперь снова закройте его крышкой, сделайте очень маленький огонь и оставьте блюдо на 20-35 минут.

За это время борщ станет густым и наваристым. Когда блюдо будет готово, нарежьте сало и несколько ломтиков свеженького хлеба, почистите чеснок и лук.

В мисочку налейте несколько черпаков борща, добавьте 1-2 ст. л сметаны и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

Читайте также:
Украинский борщ: вкусный рецепт традиционного блюдаКартофель Анна: рецепт изысканной запеканки из трех ингредиентов

Теги
Борщ Кулінарні рецепти Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь