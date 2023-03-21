Украинский борщ: вкусный рецепт традиционного блюда

Борщ — настоящее культурное достояние украинского народа, которое знают во всем мире и обожаю все украинцы! Остаться равнодушным после миски борща с салом и черным хлебом просто невозможно!

Рецептов этого блюда есть множество, поэтому найти классический вариант просто невозможно! Ведь каждая украинская семья готовит это традиционное блюдо по-разному: кто-то добавляет фасоль или грибы, кто-то любит готовить борщ без мяса, другие — добавляют груши и даже баклажаны.

Факты ICTV подготовили для вас традиционный и очень вкусный рецепт украинского борща, который никого не оставит равнодушным!

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Украинский борщ: вкусный рецепт

Для приготовления, вам понадобится:

вода — 2 л;

свинина на кости — 400 граммов;

картофель — 4-5 шт;

свекла — 2 шт;

лук — 1 шт;

капуста — 200-300 граммов;

морковь — 1 шт;

томатная паста ( или помидоры) — 50-100 граммов;

фасоль — 100-150 граммов;

специи на ваш вкус.

Как готовить:

Сперва нужно приготовить бульон: налейте в кастрюлю холодной воды, поставьте ее на огонь. Тщательно промойте мясо и бросьте в воду. Доведите бульон до кипения и снимите пенку.

Также можно добавить в кастрюлю несколько лавровых листочков, корень петрушки и 2-4 горошинки черного перца. Варите мясной бульон около часа. Обращайте внимание на мясо — оно должно стать мягким и легко отделяться от кости!

Когда юшка будет готова, добавьте в кастрюлю заранее замоченную фасоль.

Пока подваривается фасоль, можно готовить зажарку к борщу:

тщательно вымойте и очистите морковь, лук и свеклу;

нарежьте их маленькими кубиками;

поставьте на огонь сковородку, налейте немного масла и бросьте жариться порезанный лук, морковь и свеклу;

жарьте овощи 5-10 минут, помешивая каждые 2-3 минуты;

когда свекла и лук станут мягкими, добавьте в сковородку томатной пасты и тщательно перемешайте зажарку;

посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Снова перемешайте;

чтобы борщ получился кисло-сладким, в зажарку можно бросить несколько щепоток сахара (но это на ваш вкус). Кстати, сахар можно заменить на 1-2 ст. л меда;

когда специи растворятся, попробуйте зажарку. Если вам понравился вкус, выключайте огонь.

Готовую зажарку добавьте в кастрюлю со свининой и фасолью. Готовьте все вместе 10-15 минут. В это время вымойте, очистите и нарежьте картофель кубиками.

Теперь добавьте картофель в борщ и варите еще 15 минут. Пока борщ уваривается, помойте и нарежьте белокочанную капусту тонкой соломкой.

Когда борщ с картошкой закипит, добавьте к кастрюле капусту и закройте крышкой. Через 5-10 минут попробуйте борщ, при необходимости добавьте соль или перец.

Теперь снова закройте его крышкой, сделайте очень маленький огонь и оставьте блюдо на 20-35 минут.

За это время борщ станет густым и наваристым. Когда блюдо будет готово, нарежьте сало и несколько ломтиков свеженького хлеба, почистите чеснок и лук.

В мисочку налейте несколько черпаков борща, добавьте 1-2 ст. л сметаны и наслаждайтесь! Приятного аппетита!