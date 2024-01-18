Идеальным спутником для нашего украинского борща станут пышные золотистые пампушки. Поэтому предлагаем рецепт пампушек с чесноком, которые готовятся совсем не сложно, а получаются невероятно вкусные и красивые.

Обычно в рецепт пампушек входит исключительно пшеничная мука высшего сорта, но по желанию или необходимости можно приготовить их из ржаной или гречневой муки. Или комбинировать несколько видов муки.

Тесто для пампушек можно приготовить на живых дрожжах или сухих. Какие бы вы дрожжи не выбрали, проверьте срок годности и придерживайтесь рекомендаций производителя, поскольку могут быть разные рекомендации по количеству дрожжей на 1 кг муки.

Сейчас смотрят

Как приготовить пампушки с чесноком – рецепты в духовке и на сковороде

Ингредиенты:

Для теста на 12-14 изделий:

молоко – 1 стакан (250 мл)

мука пшеничная – 450-500 г

растительное масло – 3 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

соль – 0,5 ст. л.

дрожжи сухие – 1 пакетик (10 г) или дрожжи живые – 25 г

Для чесночной заправки:

чеснок – 3-4 зубчика

укроп (нарезанный) – 1 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Приготовление:

Дрожжи растираем с сахаром и 3-4 ст. л. теплого молока. Добавляем 1 ст. л. муки, перемешиваем. Опару оставляем на 15-20 минут в тепле. В миску вливаем оставшееся теплое молоко, добавляем опару, масло, соль и перемешиваем. Постепенно вводим просеянную муку и хорошо вымешиваем. Тесто должно получиться эластичное и не прилипать к рукам. Поэтому муки придется добавить немного больше, или меньше. Тесто ставим в теплое место, накрыв миску полотенцем, что подошло. Этот процесс займет примерно один час. Стол посыпаем мукой, отщипываем одинакового размера кусочки и формируем пампушки. Прямоугольную форму для выпекания застилаем пергаментной бумагой и немного смазываем растительным маслом. Выкладываем изделия и оставляем в теплом месте на 20 минут, чтобы подошли. Выпекаем пампушки в духовке при 180 °С 30 минут. Для чесночной заправки в небольшой мисочке соединяем пропущенный через пресс чеснок, масло, зелень и соль. Хорошо все перемешиваем. Еще горячие пампушки смазываем заправкой и оставляем на 20 минут.

Пампушки на сковороде готовим по такому же рецепту. Но муки в тесто кладем меньше (тесто слегка должно прилипать к рукам). Когда тесто подойдет, разделяем на кусочки, формируем пампушки. Выкладываем их в смазанную маслом сковороду и оставляем на 20 минут. Затем готовим под крышкой на слабом огне 15-20 минут. Потом накрываем пампушки пергаментом, подставляем тарелку и переворачиваем. Выкладываем их вместе с пергаментом в сковороду, накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.

Как видим, рецепт пампушек с чесноком совсем не сложный. Следуя ему и придерживаясь советов, у вас получатся замечательные пампушки с чесноком. Приятного аппетита!

Фото: Depositphotos