Ідеальними супутниками нашого українського борщу стануть пухкі золотаві пампушки. Тому пропонуємо рецепт пампушок із часником, готувати які геть не складно, а виходить неймовірна смакота.

Зазвичай у рецепт пампушок входить виключно пшеничне борошно вищого ґатунку, але за бажанням чи потребою можна приготувати їх із житнього чи гречаного борошна. Або комбінувати декілька видів борошна.

Тісто для пампушок можна приготувати на живих дріжджах або сухих. Хоч би які дріжджі ви обрали, перевірте термін придатності та дотримуйтеся рекомендацій виробника, оскільки можуть бути різні рекомендації щодо кількості дріжджів на 1 кг борошна.

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Як приготувати пампушки з часником – рецепти в духовці та на сковороді

Інгредієнти:

Для тіста на 12-14 виробів:

молоко – 1 склянка (250 мл)

борошно пшеничне – 450-500 г

олія – 3 ст. л.

цукор – 1 ст. л.

сіль – 0,5 ст. л.

дріжджі сухі – 1 пакетик (10 г) або дріжджі живі – 25 г

Для часникової заправки:

часник – 3-4 зубки

кріп (нарізаний) – 1 ст. л.

олія – 2 ст. л.

сіль – до смаку

Приготування:

Дріжджі розтираємо з цукром і 3-4 ст. л. теплого молока. Додаємо 1 ст. л. борошна, перемішуємо. Опару залишаємо на 15-20 хвилин у теплі. У миску вливаємо тепле молоко, що залишилося, додаємо опару, олію, сіль і перемішуємо. Поступово вводимо просіяне борошно і гарно вимішуємо. Тісто повинно вийти еластичним і не прилипати до рук. Тому борошна доведеться додати трішки більше або менше. Тісто ставимо у тепле місце, накривши миску рушником, що підійшло. Цей процес займе приблизно годину. Стіл посипаємо борошном, відщипуємо однакового розміру шматочки й формуємо пампушки. Прямокутну форму для випікання застеляємо пергаментним папером і трішки змащуємо олією. Викладаємо вироби та залишаємо у теплому місці на 20 хвилин, щоб підійшли. Випікаємо пампушки у духовці за 180 °С 30 хвилин. Для часникової заправки у невеликій мисочці поєднуємо пропущений через прес часник, олію, зелень та сіль. Гарно все перемішуємо. Ще гарячі пампушки змащуємо заправкою і залишаємо на 20 хвилин.

Пампушки на сковороді готуємо за таким самим рецептом. Але борошна у тісто кладемо менше (тісто злегка повинно прилипати до рук). Коли тісто підійде, розділяємо на шматочки, формуємо пампушки. Викладаємо їх у змащену олією сковороду й залишаємо на 20 хвилин. Потім готуємо під кришкою на слабкому вогні 15-20 хвилин. Потім накриваємо пампушки пергаментом, підставляємо тарілку і перевертаємо. Викладаємо їх разом з пергаментом у сковороду, накриваємо кришкою і готуємо ще 10 хвилин.

Як бачимо, рецепт пампушок з часником зовсім не складний. Дотримуючись його та дослухаючись до порад, у вас вийдуть чудові пампушки з часником. Смачного!

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