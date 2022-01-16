Суп может стать здоровым блюдом со многими полезными свойствами для организма, если его приготовить из правильных ингредиентов. Первые блюда на основе овощей и круп сочетают питательные свойства различных компонентов.
Супы улучшают пищеварение, не раздражают слизистую, обеспечивают организм полноценными белками и помогают поддерживать водно-солевой баланс.
Факты ICTV подготовили топ-5 простых рецептов диетических супов, которые каждый сможет приготовить у себя дома.
Овощной суп
Ингредиенты:
- куриный бульон — 1 л;
- капуста белокочанная — 300 г;
- морковь — 150 г;
- сельдерей — 150 г;
- чеснок — 3 зубч.;
- соль — по вкусу;
- цветная капуста — 300 г;
- помидоры — 1 шт.;
- болгарский перец — 25 г;
- лук — 1 шт.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- лимон — 0,5 шт.;
- сушеные томаты — 30 г.
Приготовление
В кипящий бульон кладем цветную и белокочанную капусту. Цветную капусту нужно разобрать на соцветия, а белокочанную — нашинковать тонкой соломкой.
Затем в кастрюлю необходимо добавить нарезанную соломкой морковь и болгарский перец. Если использовать два вида перца — красный и зеленый, суп будет ярче. Варить овощи надо 10 минут.
Добавляем нарезанный помидор, сельдерей, чеснок и лук. После этого оставляем вариться суп еще на 5 минут.
В конце добавляем соль, сушеные томаты, специи и выдавливаем лимон. Супу дать настояться на огне еще 10-15 минут.
Куриный суп с гречкой
Ингредиенты:
- куриная грудка;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- гречка — 150 г;
- вода — 3,5 л;
- специи, зелень, лавровый лист.
Приготовление
Нарежьте куриное филе, картофель, лук и натрите морковь. Гречку промойте.
Затем все продукты выложите в мультиварку. Их необходимо залить водой, добавить соль, специи, лавровый лист. Готовить нужно в течение часа на режиме Суп.
Сливочный суп с лососем
Ингредиенты:
- лосось — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- сливки 20%;
- соль, перец, лавровый лист — по вкусу.
Приготовление
Из рыбы удалите кожу и кости, а затем нарежьте. Картофель можно нарезать кубиками среднего размера, а лук и морковь лучше натереть.
Для этого блюда стоит выбрать кастрюлю с толстым дном. Туда необходимо положить лук и тушить его с добавлением воды. Затем добавьте морковь и готовьте еще несколько минут.
К овощам в кастрюле положите картофель и залейте водой. Добавьте лавровый лист и соль. Варите до почти полной готовности картофеля. Затем в суп добавьте рыбу, сливки, сушеную петрушку, перец по вкусу и варите еще 10 минут.
Крем-суп из сельдерея
Ингредиенты:
- сельдерей — 350 г;
- картофель — 1 шт.;
- фенхель — 130 г;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубч.;
- сливочное масло — 35 г;
- вареное яйцо (вкрутую) — 1 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л;
- перец, соль — по вкусу.
Приготовление
Мелко нарежьте вымытые стебель сельдерея, фенхель, одну луковицу и крупными кусками картофель. Все эти овощи высыпьте в кастрюлю.
Затем ингредиенты необходимо залить водой так, чтобы она едва покрывала овощи. Накройте крышкой и поставьте на плиту. Доведите до кипения и убавьте огонь до минимального. Варить суп надо в течение 30 минут.
Нарежьте полукольцами вторую луковицу и мелко один зубок чеснока. На сковороде растопите сливочное масло (20 г) и положите туда лук с чесноком. Обжарьте до золотистой корочки.
Зажарку необходимо добавить в суп за 10 минут до его готовности. Также его следует посолить и снова накрыть крышкой.
После того как овощи приготовились, положите их в блендер и добавьте овощной бульон. Туда также необходимо добавить 15 г сливочного масла и щепотку черного молотого перца. Овощи стоит тщательно измельчить блендером.
Готовый крем-суп перетрите через сито так, чтобы на его поверхности остались все грубые волокна сельдерея. Во время подачи в суп выложите мелко нарезанный белок и желток яйца и добавьте оливковое масло.
Гаспачо
Ингредиенты:
- помидоры — 3 шт.;
- болгарский перец — 90 г;
- огурец — 180 г;
- чеснок — 2 зубч.;
- батон — 50 г;
- оливковое масло — 15 г;
- лимон — 30 г;
- гренки — 15 г;
- лук, соль, сахар — по вкусу.
Приготовление
Помидор нарежьте крупными кусками. С хлеба нужно срезать корку, измельчить и положить вместе с помидорами в большую тарелку. Туда добавить соль и немного сахара. Перец, чеснок и огурец нарежьте и положите в ту же емкость.
К овощам добавьте оливковое масло и лимонный сок. Перемешайте их и оставьте на 10 минут.
Овощную смесь измельчите с помощью блендера. А чтобы разбавить густоту, можно добавить воду. Во время подачи суп можно украсить гренками.