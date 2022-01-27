Дієтичні котлети на пару – це смачна, поживна та корисна страва. Адже не потрібно використовувати рослинну олію та пательню, на якій вони робляться жирними та занадто засмаженими, що негативно впливає на здоров’я людини.
Факти ICTV підготували топ-5 простих рецептів приготування дієтичних котлет на пару.
Котлети на пару з курки
Інгредієнти:
- цибуля – 4 шт.;
- часник – 2-3 зубч.;
- батон – 0,5 шт.;
- фарш з філе курки – 1 кг;
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 4 ст. л.;
- петрушка – 1 пучок;
- окріп – 1 пучок;
- сіль, перець – за смаком.
Приготування
Цибулю, часник, розм’якшений батон пропустіть через м’ясорубку. Яйця змішайте зі сметаною. До батонної суміші додайте фарш, зелень, яйця зі сметаною, сіль, перець та все гарно перемішайте.
В мультиварку налийте води та увімкніть режим Пароварка. Сформуйте котлети, а коли вода закипить, покладіть їх у мультиварку на 30 хвилин. Подавати можна з будь-яким гарніром.
Котлети з броколі
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г;
- яйце – 1 шт.;
- броколі – 150 г;
- сушений імбир, часник, перець червоний – за смаком;
- зелень – 1 пучок.
Приготування
Підготуйте броколі. Якщо заморожена, то швидко її можна розморозити, заливши теплою водою.
Далі зробіть фарш і додайте до нього подрібнену зелень, спеції, яйце і сіль. Перемішайте та розділіть масу на 10 частин. Сформуйте котлетки, а всередину покрадіть броколі.
Готуйте котлети у мультиварці на режимі Пароварка протягом 30 хвилин.
Котлети на пару з індички
Інгредієнти:
- філе індички – 300 г;
- вівсяні пластівці – 2 ст. л.;
- морква – 1 шт.;
- петрушка – за смаком;
- зелена цибуля – за смаком;
- яйце – 1 шт.;
- молоко – 100 мл.
Приготування
Вівсяні пластівці залийте молоком. Потім збийте їх у блендері з нарізаним філе індички.
Суміш, яку отримали, викладіть на тарілку. Додайте туди натерту моркву, яйце, подрібнену зелень та щіпку солі.
В мультиварку налийте літр води. Сформуйте котлети та викладіть їх на пароварку. Тушіть протягом 35 хвилин.
Рибні котлети на пару
Інгредієнти:
- рибний фарш (тріска) – 450 г;
- морква – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- спеції – 0,5 ч. л;
- чорний горошок та лавровий лист;
Приготування
Моркву почистіть та натріть на середній терці. Якщо рибний фарш занадто водянистий – витисніть з нього зайву воду. Додайте моркву, яйце та спеції.
Сформуйте невеликі котлети та викладіть їх у форму для приготування на пару.
У чашу мультиварки наберіть 500-700 мл води та покладіть у неї лавровий лист та перець горошком. Зверху встановіть форму з котлетами. Готуйте їх протягом 30 хвилин на режимі Пар.
Котлети з моркви на пару
Інгредієнти:
- морква – 2 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- манна крупа – 4 ст.л.;
- сіль та спеції – за смаком.
Приготування
Моркву очистіть та подрібніть у блендері. Додайте манну крупу, яйця і спеції. Сформуйте котлетки та готуйте їх на пару в мультиварці протягом 20 хвилин.