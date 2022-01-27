Дієтичні котлети на пару – це смачна, поживна та корисна страва. Адже не потрібно використовувати рослинну олію та пательню, на якій вони робляться жирними та занадто засмаженими, що негативно впливає на здоров’я людини.

Факти ICTV підготували топ-5 простих рецептів приготування дієтичних котлет на пару.

Котлети на пару з курки

Інгредієнти:

цибуля – 4 шт.;

часник – 2-3 зубч.;

батон – 0,5 шт.;

фарш з філе курки – 1 кг;

яйця – 2 шт.;

сметана – 4 ст. л.;

петрушка – 1 пучок;

окріп – 1 пучок;

сіль, перець – за смаком.

Приготування

Цибулю, часник, розм’якшений батон пропустіть через м’ясорубку. Яйця змішайте зі сметаною. До батонної суміші додайте фарш, зелень, яйця зі сметаною, сіль, перець та все гарно перемішайте.

В мультиварку налийте води та увімкніть режим Пароварка. Сформуйте котлети, а коли вода закипить, покладіть їх у мультиварку на 30 хвилин. Подавати можна з будь-яким гарніром.

Котлети з броколі

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

яйце – 1 шт.;

броколі – 150 г;

сушений імбир, часник, перець червоний – за смаком;

зелень – 1 пучок.

Приготування

Підготуйте броколі. Якщо заморожена, то швидко її можна розморозити, заливши теплою водою.

Далі зробіть фарш і додайте до нього подрібнену зелень, спеції, яйце і сіль. Перемішайте та розділіть масу на 10 частин. Сформуйте котлетки, а всередину покрадіть броколі.

Готуйте котлети у мультиварці на режимі Пароварка протягом 30 хвилин.

Котлети на пару з індички

Інгредієнти:

філе індички – 300 г;

вівсяні пластівці – 2 ст. л.;

морква – 1 шт.;

петрушка – за смаком;

зелена цибуля – за смаком;

яйце – 1 шт.;

молоко – 100 мл.

Приготування

Вівсяні пластівці залийте молоком. Потім збийте їх у блендері з нарізаним філе індички.

Суміш, яку отримали, викладіть на тарілку. Додайте туди натерту моркву, яйце, подрібнену зелень та щіпку солі.

В мультиварку налийте літр води. Сформуйте котлети та викладіть їх на пароварку. Тушіть протягом 35 хвилин.

Рибні котлети на пару

Інгредієнти:

рибний фарш (тріска) – 450 г;

морква – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

спеції – 0,5 ч. л;

чорний горошок та лавровий лист;

Приготування

Моркву почистіть та натріть на середній терці. Якщо рибний фарш занадто водянистий – витисніть з нього зайву воду. Додайте моркву, яйце та спеції.

Сформуйте невеликі котлети та викладіть їх у форму для приготування на пару.

У чашу мультиварки наберіть 500-700 мл води та покладіть у неї лавровий лист та перець горошком. Зверху встановіть форму з котлетами. Готуйте їх протягом 30 хвилин на режимі Пар.

Котлети з моркви на пару

Інгредієнти:

морква – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

манна крупа – 4 ст.л.;

сіль та спеції – за смаком.

Приготування

Моркву очистіть та подрібніть у блендері. Додайте манну крупу, яйця і спеції. Сформуйте котлетки та готуйте їх на пару в мультиварці протягом 20 хвилин.