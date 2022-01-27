Диетические котлеты на пару — это вкусное, питательное и полезное блюдо. Ведь не нужно использовать растительное масло и сковороду, на которой они делаются жирными и слишком зажаренными, что негативно влияет на здоровье человека.
Факты ICTV подготовили топ-5 простых рецептов приготовления диетических котлет на пару.
Котлеты на пару из курицы
Ингредиенты:
- лук — 4 шт.;
- чеснок — 2-3 зубч.;
- батон — 0,5 шт.;
- фарш из филе курицы — 1 кг;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- петрушка — 1 пучок;
- кипяток — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лук, чеснок, размягченный батон пропустите через мясорубку. Яйца смешайте со сметаной. К батонной смеси добавьте фарш, зелень, яйца со сметаной, соль, перец и все хорошо перемешайте.
В мультиварку налейте воды и включите режим Пароварка. Сформируйте котлеты, а когда вода закипит, положите их в мультиварку на 30 минут. Подавать можно с любым гарниром.
Котлеты из брокколи
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- брокколи — 150 г;
- сушеный имбирь, чеснок, перец красный — по вкусу;
- зелень — 1 пучок.
Приготовление
Подготовьте брокколи. Если заморожена, то быстро ее можно разморозить, залив теплой водой.
Далее сделайте фарш и добавьте к нему измельченную зелень, специи, яйцо и соль. Перемешайте и разделите массу на 10 частей. Сформируйте котлетки, а внутрь положите брокколи.
Готовьте котлеты в мультиварке на режиме Пароварка в течение 30 минут.
Котлеты на пару из индейки
Ингредиенты:
- филе индейки — 300 г;
- овсяные хлопья — 2 ст. л.;
- морковь — 1 шт.;
- петрушка — по вкусу;
- зеленый лук — по вкусу;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 100 мл.
Приготовление
Овсяные хлопья залейте молоком. Затем взбейте их в блендере и нарезанное филе индейки.
Смесь, которую получили, выложите на тарелку. Добавьте туда натертую морковь, яйцо, рубленую зелень и щепотку соли.
В мультиварку налейте 1 л воды. Сформируйте котлеты и выложите их на пароварку. Тушите в течение 35 минут.
Рыбные котлеты на пару
Ингредиенты:
- рыбный фарш (треска) — 450 г;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- специи-0,5 ч. л;
- черный горошек и лавровый лист.
Приготовление
Морковь почистите и натрите на средней терке. Если рыбный фарш слишком водянистый — выжмите из него лишнюю воду. Добавьте морковь, яйцо и специи.
Сформируйте небольшие котлеты и выложите их в форму для приготовления на пару.
В чашу мультиварки наберите 500-700 мл воды и положите в нее лавровый лист и перец горошком. Сверху установите форму с котлетами. Готовьте их в течение 30 минут на режиме Пар.
Котлеты из моркови на пару
Ингредиенты:
- морковь — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- манная крупа — 4 ст. л.;
- соль и специи — по вкусу.
Приготовление
Морковь очистите и измельчите в блендере. Добавьте манную крупу, яйца и специи. Сформируйте котлетки и готовьте их на пару в мультиварке в течение 20 минут.