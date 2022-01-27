Диетические котлеты на пару — это вкусное, питательное и полезное блюдо. Ведь не нужно использовать растительное масло и сковороду, на которой они делаются жирными и слишком зажаренными, что негативно влияет на здоровье человека.

Факты ICTV подготовили топ-5 простых рецептов приготовления диетических котлет на пару.

Котлеты на пару из курицы

Ингредиенты:

лук — 4 шт.;

чеснок — 2-3 зубч.;

батон — 0,5 шт.;

фарш из филе курицы — 1 кг;

яйца — 2 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

петрушка — 1 пучок;

кипяток — 1 пучок;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук, чеснок, размягченный батон пропустите через мясорубку. Яйца смешайте со сметаной. К батонной смеси добавьте фарш, зелень, яйца со сметаной, соль, перец и все хорошо перемешайте.

В мультиварку налейте воды и включите режим Пароварка. Сформируйте котлеты, а когда вода закипит, положите их в мультиварку на 30 минут. Подавать можно с любым гарниром.

Котлеты из брокколи

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

брокколи — 150 г;

сушеный имбирь, чеснок, перец красный — по вкусу;

зелень — 1 пучок.

Приготовление

Подготовьте брокколи. Если заморожена, то быстро ее можно разморозить, залив теплой водой.

Далее сделайте фарш и добавьте к нему измельченную зелень, специи, яйцо и соль. Перемешайте и разделите массу на 10 частей. Сформируйте котлетки, а внутрь положите брокколи.

Готовьте котлеты в мультиварке на режиме Пароварка в течение 30 минут.

Котлеты на пару из индейки

Ингредиенты:

филе индейки — 300 г;

овсяные хлопья — 2 ст. л.;

морковь — 1 шт.;

петрушка — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 100 мл.

Приготовление

Овсяные хлопья залейте молоком. Затем взбейте их в блендере и нарезанное филе индейки.

Смесь, которую получили, выложите на тарелку. Добавьте туда натертую морковь, яйцо, рубленую зелень и щепотку соли.

В мультиварку налейте 1 л воды. Сформируйте котлеты и выложите их на пароварку. Тушите в течение 35 минут.

Рыбные котлеты на пару

Ингредиенты:

рыбный фарш (треска) — 450 г;

морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

специи-0,5 ч. л;

черный горошек и лавровый лист.

Приготовление

Морковь почистите и натрите на средней терке. Если рыбный фарш слишком водянистый — выжмите из него лишнюю воду. Добавьте морковь, яйцо и специи.

Сформируйте небольшие котлеты и выложите их в форму для приготовления на пару.

В чашу мультиварки наберите 500-700 мл воды и положите в нее лавровый лист и перец горошком. Сверху установите форму с котлетами. Готовьте их в течение 30 минут на режиме Пар.

Котлеты из моркови на пару

Ингредиенты:

морковь — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

манная крупа — 4 ст. л.;

соль и специи — по вкусу.

Приготовление

Морковь очистите и измельчите в блендере. Добавьте манную крупу, яйца и специи. Сформируйте котлетки и готовьте их на пару в мультиварке в течение 20 минут.