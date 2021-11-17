С детства родители рассказывают детям о том, что для организма полезно есть первые блюда и это необходимость ежедневного рациона.

Но действительно ли супы полезны для нашего здоровья и желудка? Об этом рассказала диетолог Анна Пархоменко в социальных сетях.

— Суп или борщ — это большое количество жидкости. Туда входят овощной или мясной бульон, немного белков (мясо, птица, рыба) и жиров (подсолнечное масло для зажарки или же вообще без жиров). Также там есть углеводы (картофель, каша) и клетчатка, — отметила специалист.

По словам Пархоменко, после тарелки супа сразу наступает насыщение, ведь желудок быстро заполняется. Но длится сытость недолго, потому что порция на 60% состоит из воды. Нутриентов в том значительном объеме блюда немного. Не хватает жиров и клетчатки, чтобы обеспечить 4,5-5,5 часов сытости.

Через 1,5-2-3 часа будет ощущаться голод. Это значит, что человек либо пойдет на перекус (часто не гармоничный), либо будет терпеть голод.

Чтобы такого не произошло, диетолог советует:

взять небольшую порцию супа/борща (200-250 мл);

добавить к ней второе блюдо. Там должны быть сложные углеводы (каша, картофель, бобовые, макароны), жиры (яйцо, сыр, орехи, авокадо — на выбор) и зелень с овощами.

Пархоменко утверждает, что есть суп не обязательно, ведь он не может улучшать работу желудка и не спасает от запоров.

— Это просто удобный для хозяек способ подачи картофеля, овощей, мяса. Если человеку нравится есть супы, то не стоит себя ограничивать. А если все наоборот, лучше себя не заставлять, но питаться гармонично, — добавила специалистка.

Недавно в Минздраве рассказали, что должно входить в тарелку здорового питания (ежедневного рациона) современного человека. В рацион стоит добавить овощи и фрукты, мясо и мясные продукты, бобовые, фасоль, молочные продукты и тому подобное. Подробнее о том, какие продукты стоит употреблять ежедневно — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Анна Пархоменко