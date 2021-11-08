Тарелка здорового питания – какие продукты следует употреблять ежедневно

Здоровое и сбалансированное питание – залог высокой физической активности и умственной работоспособности.
В Минздраве рассказали, что должно входить в тарелку здорового питания (ежедневный рацион) современного человека.
Общие рекомендации
- Овощи и фрукты всему голова
Да, не хлеб, а именно овощи, фрукты и ягоды должны быть в ежедневном рационе. Важно съедать не менее 300 г овощей и 200 г фруктов и ягод в день.
Правильнее добавлять овощи к каждому приему пищи, а из фруктов и ягод делать здоровые перекусы.
- Нет дня без мяса и яиц
Мясо и мясные продукты должны быть на тарелке каждый день, ведь именно они являются главным источником белка. Следует отдавать предпочтение нежирной птице и телятине.
Также дважды или трижды в неделю следует есть рыбу (судак, карп, минтай, хек, лосось, несоленая сельдь). Желательно в один из приемов употреблять морскую жирную рыбу – лосось или семгу.
Кроме того, рекомендуется есть одно или два яйца в день.
- Не забываем о бобовых и орехах
Одна порция (75 г) бобовых, фасоли, гороха, красной чечевицы или нута должна быть частью ежедневного рациона.
А орехи будут еще одним вариантом здорового перекуса. Наибольшая пищевая ценность у грецких.
- Если хлеб, то цельнозерновой
Никто не говорит отказываться от хлеба и хлебобулочных изделий, но они должны быть из цельного зерна.
Не надо забывать о крупах, они источники здоровых углеводов – гречка, овсянка, рис, булгур.
- Молочным продуктам – да
Сейчас существует тенденция отказа от молочных продуктов и замена их безлактозными аналогами. Но Минздрав рекомендует добавлять такие продукты в ежедневный рацион.
Молоко, йогурт, кефир, твердый и кисломолочный творог, сметана богаты кальцием. А вот потребление сливочного масла следует ограничить.
В целом рекомендуется серьезно относиться к своему питанию и выбирать продукты, содержащие меньше сахара и соли. Для этого нужно читать этикетки в супермаркете.
Важно не забывать о питьевом режиме и каждый день выпивать свою дневную норму жидкости.