Тарелка здорового питания – какие продукты следует употреблять ежедневно

Здоровое и сбалансированное питание – залог высокой физической активности и умственной работоспособности.

В Минздраве рассказали, что должно входить в тарелку здорового питания (ежедневный рацион) современного человека.

Общие рекомендации

Овощи и фрукты всему голова

Да, не хлеб, а именно овощи, фрукты и ягоды должны быть в ежедневном рационе. Важно съедать не менее 300 г овощей и 200 г фруктов и ягод в день.

Правильнее добавлять овощи к каждому приему пищи, а из фруктов и ягод делать здоровые перекусы.

Нет дня без мяса и яиц

Мясо и мясные продукты должны быть на тарелке каждый день, ведь именно они являются главным источником белка. Следует отдавать предпочтение нежирной птице и телятине.

Также дважды или трижды в неделю следует есть рыбу (судак, карп, минтай, хек, лосось, несоленая сельдь). Желательно в один из приемов употреблять морскую жирную рыбу – лосось или семгу.

Кроме того, рекомендуется есть одно или два яйца в день.

Не забываем о бобовых и орехах

Одна порция (75 г) бобовых, фасоли, гороха, красной чечевицы или нута должна быть частью ежедневного рациона.

А орехи будут еще одним вариантом здорового перекуса. Наибольшая пищевая ценность у грецких.

Если хлеб, то цельнозерновой

Никто не говорит отказываться от хлеба и хлебобулочных изделий, но они должны быть из цельного зерна.

Не надо забывать о крупах, они источники здоровых углеводов – гречка, овсянка, рис, булгур.

Молочным продуктам – да

Сейчас существует тенденция отказа от молочных продуктов и замена их безлактозными аналогами. Но Минздрав рекомендует добавлять такие продукты в ежедневный рацион.

Молоко, йогурт, кефир, твердый и кисломолочный творог, сметана богаты кальцием. А вот потребление сливочного масла следует ограничить.

В целом рекомендуется серьезно относиться к своему питанию и выбирать продукты, содержащие меньше сахара и соли. Для этого нужно читать этикетки в супермаркете.

Важно не забывать о питьевом режиме и каждый день выпивать свою дневную норму жидкости.