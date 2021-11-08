Тарілка здорового харчування – які продукти варто вживати щодня

Здорове та збалансоване харчування – запорука високої фізичної активності та розумової працездатності.

У МОЗ розповіли, що має входити до тарілки здорового харчування (щоденного раціону) сучасної людини.

Загальні рекомендації

Овочі та фрукти усьому голова

Так, не хліб, а саме овочі, фрукти та ягоди мають бути у щоденному раціоні. Важливо з’їдати не менше 300 г овочів та 200 г фруктів і ягід на день.

Правильніше додавати овочі до кожного прийому їжі, а з фруктів та ягід робити здорові перекуси.

Ні дня без м’яса та яєць

М’ясо та м’ясні продукти мають бути на тарілці щодня, адже саме вони є головним джерело білка. Варто надавати перевагу нежирній птиці та телятині.

Також двічі чи тричі на тиждень варто їсти рибу (судак, короп, минтай, хек, лосось, несолоний оселедець). Бажано в один з прийомів вживати морську жирну рибу – лосось чи сьомгу.

Крім того, рекомендовано їсти одне чи два яйця щодня.

Не забуваємо про бобові та горіхи

Одна порція (75 г) бобових, квасолі, гороху, червоної сочевиці чи нуту, має бути частиною щоденного раціону.

А горіхи будуть ще одним варіантом здорового перекусу. Найбільша харчова цінність у волоських.

Якщо хліб, то цільнозерновий

Ніхто не говорить відмовлятися від хліба та хлібобулочних виробів, але вони мають бути з цільного зерна.

Не треба забувати про крупи, вони джерела здорових вуглеводів – гречка, вівсянка, рис, булгур.

Молочним продуктам – так

Нині існує тенденція відмови від молочних продуктів та заміна їх безлактозними аналогами. Але МОЗ рекомендує додавати такі продукти до щоденного раціону.

Молоко, йогурт, кефір, твердий та кисломолочний сир, сметана багаті кальцієм. А от споживання вершкового масла варто обмежити.

Загалом рекомендується серйозно ставитися до свого харчування та обирати продукти, які містять менше цукру та солі. Для цього треба читати етикетки у супермаркеті.

Важливо не забувати про питний режим та випивати щодня свою денну норму рідини.