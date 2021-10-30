Мабуть, ви не раз чули заклики зменшити дозу солі, або й взагалі виключити її із раціону. А от канадський вчений Ендрю Менте нещодавно провів дослідження у 39 країнах світу, і дійшов висновку, який ошелешив світ. Шкідливість солі – не доведена.

Ба більше! Повна відмова від неї може призвести до хвороб нервової системи. Ми розпитали українських лікарів, що вони думають про такі висновки, і дізналися багато чого нового про користь і шкоду від солі та для чого вона потрібна в організмі.

Осінь – це такий час, коли свіжі овочі коштують, наче вони золоті, а хочеться пюре із помідором з’їсти. І тут згадуєш про літні заготовки – сезонні соління: огірки, помідори, лечо, кабачки… Основна приправа та консервант до них – звичайна кухонна сіль. І от ми солимо пюре, заїдаємо солоними помідорами, а ще можна і ковбасою закусити, в якій теж, до речі, є сіль.

Погано це або ж нормально? Чи треба вірити чуткам, що насправді сіль, а особливо її складник – натрій, убиває людину, і її взагалі із раціону слід прибрати? Це питання порушив у своїй науковій статті Ендрю Менте – професор Канадського інституту вивчення здоров’я нації. Спираючись на дослідження в 39 країнах світу, він дійшов такого висновку:

– Зараз передчаcно давати рекомендації щодо зменшення вживання натрію для всього населення. Але варто зазначити: за рік чи два очікуються результати кількох клінічних досліджень щодо наслідків пониженого вживання натрію. Ті дослідження, сподіваємося, прояснять питання, яка ж кількість натрію потрібна для людини.

Відмовлятися геть від солі не рекомендують і українські лікарі. Лікарка-кардіологиня Інституту серця Наталя Іванюк каже, що здоровим людям можна з’їдати неповну столову ложку на добу. Повна відмова від натрію спричинить хвороби організму.

– У людини, яка сидить на жорсткій дієті та не вживає солі, будуть порушення органів травлення та нервової системи. Без солі порушується електролітний баланс, – сказала лікарка.

Та й від передозування солі теж можуть бути проблеми. Наталя Іванюк застерігає передусім людей із серцево-судинними хворобами. Люди, які хворіють на гіпертонію, ішемічну хворобу, серцеву недостатність, не повинні вживати більш ніж одну чайну ложку солі на добу. Адже треба пам’ятати, що сіль може затримувати воду і провокувати набряки.

Аби уникнути передозування, у МОЗ затвердили золоту середину – оптимальну дозу солі на добу. Для дорослих це 5 г на день. Саме за підтримки МОЗ в Україні проводилися міжнародні дослідження STEPS. Під час них було виявлено, що українці з’їдають солі майже втричі більше норми – 12,6 г щодня, розповідає Тетяна Скапа – виконуюча обов’язки керівника експертної групи, яка опікується профілактикою неінфекційних захворювань МОЗ України.

– Проводилися лабораторні дослідження вмісту солі у добовій сечі. Було виявлено, що середній рівень споживання солі становить 12,6 г на добу. МОЗ закликає громадян споживати помірну кількість солі, яка становить 5 г на добу для дорослого населення, – додала Тетяна Скапа.

А якою сіллю краще солити страви? У магазинах вибір чималий. Сіль із водоростями за 70 грн, гімалайська рожева за 30 або ж звичайна кухонна за 7? Різниця в ціні є, а от чи є вона в її хімічному складі? Дієтологиня Ольга Безугла каже – ні.

– Стосовно різних видів солі я вважаю, що це маркетинговий хід. Тому що, якщо порівняти їхній хімічний склад, то всі вони міститимуть однакову кількість натрію. Щоправда, є така сіль, де написано “зменшений вміст натрію”, але, як показує практика, це нічого не буде значити для вашого організму, – пояснює дієтологиня.

За словами лікарки, та, яка містить менше натрію – хороший варіант. Але вона буде менш солоною. Зрештою люди частіше додаватимуть її у більшій кількості, тож нею можна пересолити страву ще сильніше, ніж якби вони споживали звичайну сіль.

Така сама історія і з рожевою сіллю. Вона може мати більше мікроелементів, які корисні для здоров’я, але уявіть собі, скільки тієї солі треба з’їсти, щоби отримати ті поживні речовини? Потенційна шкода від надмірного споживання натрію буде більша, ніж користь від мікронутрієнтів, які ми можемо отримати від цієї солі.

– Важливо не загубити істину. Істина в тому, що це продукт із натрію. І підвищений вміст натрію буде шкодити. Тому не потрібно переплачувати зайві гроші, – наголошує Ольга Безугла.

Найкраща для споживання сіль – йодована, радять лікарі. Вона коштує 8 грн за 1 кз. Так організм буде отримувати більше йоду, вкрай потрібного українцям.

– Для України це дійсно важливо. У багатьох регіонах присутній йододефіцит. Тому, коли постає питання, як масово надати населенню необхідну кількість йоду, звісно, що із вживанням йодованої солі, – радить дієтологиня.

Сіль – важливий інгредієнт нашого раціону. У його споживанні має бути золота середина. Нестача може загрожувати здоров’ю, так само як і надлишок. Для вживання підійде звичайна кухонна сіль або йодована. А тим людям, хто має хвороби, потрібна консультація лікаря, який визначить особисто вашу норму солі на добу.