Видимо, вы не раз слышали призывы уменьшить дозу соли или вообще исключить ее из рациона. А вот канадский ученый Эндрю Менте недавно провел исследования в 39 странах мира, и пришел к выводу, ошарашившему мир. Вред соли – не доказан.

Более того! Полный отказ от нее может привести к болезням нервной системы. Мы расспросили украинских врачей, что они думают о таких выводах, и узнали много нового о пользе и вреде соли и для чего она нужна в организме.

Осень – это такое время, когда свежие овощи стоят, будто они золотые, а с пюре хочется какой-нибудь помидор съесть. И тут вспоминаешь о летних заготовках – сезонных солениях: огурцах, помидорах, лечо, кабачках… Основная приправа и консервант к ним – обычная поваренная соль. И вот мы солим пюре, заедаем солеными помидорами, а еще можно и колбасой закусить, в которой тоже, кстати, есть соль.

Плохо это или нормально? Нужно ли верить слухам, что на самом деле соль, а особенно ее составляющая – натрий, убивает человека, и его вообще необходимо из рациона убрать? Этот вопрос поднял в своей научной статье Эндрю Менте – профессор Канадского института изучения здоровья нации. Опираясь на исследования в 39 странах мира, он пришел к выводу:

— Сейчас рано давать рекомендации по уменьшению употребления натрия для всего населения. Но следует отметить, что через год или два ожидаются результаты нескольких клинических исследований последствий пониженного употребления натрия. Те исследования, надеемся, прояснят вопрос, какое же количество натрия нужно человеку.

Отказываться от соли не рекомендуют и украинские врачи. Врач-кардиолог Института сердца Наталья Иванюк говорит, что здоровым людям можно съедать неполную столовую ложку в сутки. Полный отказ от натрия повлечет за собой болезни организма.

— У человека, который придерживается жесткой диеты и не употребляет соль, будут нарушения органов пищеварения и нервной системы. Без соли нарушается электролитный баланс, – пояснила врач.

Но с передозировкой соли тоже могут быть проблемы. Наталья Иванюк предостерегает в первую очередь людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди, страдающие гипертонией, ишемической болезнью, сердечной недостаточностью, не должны употреблять более одной чайной ложки соли в сутки. Надо помнить, что соль может задерживать воду и провоцировать отеки.

Чтобы избежать передозировки, в Минздраве утвердили золотую середину – оптимальную дозу соли в сутки. Для взрослых это 5 г в день. При поддержке Минздрава в Украине проводились международные исследования STEPS. Во время них было обнаружено, что украинцы съедают соли почти в три раза больше нормы — 12,6 г ежедневно, рассказывает Татьяна Скапа — исполняющая обязанности руководителя экспертной группы, которая занимается профилактикой неинфекционных заболеваний Минздрава Украины.

— Проводились лабораторные исследования содержания соли в суточной моче. Было обнаружено, что средний уровень потребления соли составляет 12,6 г в сутки. Минздрав призывает граждан потреблять умеренное количество соли, которое составляет 5 г в сутки для взрослого населения, — добавляет Татьяна Скапа.

А какой солью лучше солить блюда? В магазинах выбор немалый. Соль с водорослями за 70 грн, гималайская розовая за 30 или обычная кухонная за 7? Разница в цене есть, а есть ли она в ее химическом составе? Диетолог Ольга Безуглая говорит – нет.

— Что касается разных видов соли, я считаю, что это маркетинговый ход. Поэтому, если сравнить их химический состав, то все они будут с одинаковым количеством натрия. Правда, есть такая соль, где написано “уменьшенное содержание натрия”, но как показывает практика, это ничего не будет значить для вашего организма, – рассказывает диетолог.

По словам врача, та, которая содержит меньше натрия – хороший вариант. Но она будет менее соленой. Поэтому люди чаще добавляют ее в большем количестве, и ею можно пересолить блюдо еще сильнее, чем если бы они потребляли обычную соль.

Такая же история с розовой солью. Она может иметь больше микроэлементов, которые полезны для здоровья, но представьте себе, сколько этой соли нужно съесть, чтобы получить те питательные вещества? Потенциальный ущерб от чрезмерного потребления натрия будет больше, чем польза от микронутриентов, которые мы можем получить от этой соли.

– Важно не потерять истину. Истина в том, что это продукт из натрия. И завышенное содержание натрия будет вредить. Поэтому не нужно переплачивать лишние деньги, – говорит Ольга Безуглая.

Лучшая для потребления соль – йодированная, советуют врачи. Она стоит 8 грн за 1 кг. Так организм будет получать больше йода, крайне необходимого для украинцев.

– Для Украины это действительно важно. Во многих регионах присутствует йододефицит. Поэтому, когда поднимается вопрос, как массово предоставить населению необходимое количество йода, то, конечно — с употреблением йодированной соли, — советует диетолог.

Соль – важный ингредиент нашего рациона. В его потреблении должна быть золотая середина. Нехватка может угрожать здоровью, равно как и избыток. Для употребления подойдет обычная поваренная соль или йодированная. А тем людям, у которых есть болезни, нужна консультация врача, который посоветует лично вашу норму соли в сутки.