За даними дослідження STEPS, що проводилося в Україні за методологією ВООЗ в період з липня по листопад 2019 року, було встановлено, що середнє споживання солі нашими співвітчизниками становить приблизно 12,6 г на добу. Це вдвічі перевищує рекомендований рівень в день – 5 г.

Як відомо, сіль, що представляє собою хлорид натрію/калію, бере участь в метаболічних процесах, благотворно впливає на роботу клітин, без неї шлунок погано справляється з їжею. Але і надмірне вживання солі також не залишається непоміченим нашим організмом.

Підвищене споживання солі є причиною 4,1 млн смертей у світі щорічно. Для порівняння: це майже 10% померлих від патологій неінфекційної природи. Враховуючи цю статистику можна припустити, що в Україні протягом 2020 року від наслідків надмірного споживання солі померло близько 42 тис. осіб.

Дослідження STEPS виявило, що майже половина населення України (44,9%) завжди або часто додає в їжу сіль або солоний соус, дві третини (66,7%) завжди або часто додає сіль в їжу, готуючи вдома, і чверть (26,9%) завжди або часто їсть харчові продукти, які піддавалися технологічній обробці з високим вмістом солі.

Норми споживання солі

У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прийняла рішення про скорочення добового споживання солі дорослими до 5 г. На думку фахівців, це допоможе уникнути розвитку серцево-судинних хвороб: гіпертонії, інсульту та інфаркту, а також попередити майже 2,5 млн смертей у світі щорічно.

Відносно дітей у віці від двох до 15 років ВООЗ рекомендує зменшити рекомендовану максимальну норму споживання солі на основі їх енергетичних потреб у порівнянні з потребами дорослих. У віці до двох років діти не потребують доданої солі.

Як знизити споживання солі

обмежити вживання солоних закусок

прибрати зі столу сільничку, одне струшування якої додає приблизно 0,5 г солі в ваше блюдо

якої додає приблизно 0,5 г солі в ваше блюдо скоротити кількість доданої солі під час щоденного приготування їжі

Вибираючи продукти харчування, вивчайте їх склад. Перевагу віддавайте тим, де менша кількість натрію.