По данным исследования STEPS, проводившегося в Украине по методологии ВОЗ в период с июля по ноябрь 2019 было установлено, что среднее потребление соли нашими соотечественниками составляет примерно 12,6 г в сутки. Это вдвое превышает рекомендуемый уровень в день — 5 г.

Как известно, соль, представляющая собой хлорид натрия/калия, принимает участие в метаболических процессах, благотворно влияет на работу клеток, без нее желудок плохо справляется с едой. Но и чрезмерное употребление соли также не остается незамеченным нашим организмом.

Повышенное потребления соли является причиной 4,1 млн смертей в мире ежегодно. Для сравнения: это почти 10% умерших от патологий неинфекционной природы. Учитывая эту статистику можно предположить, что в Украине на протяжении 2020 от последствий чрезмерного потребления соли умерло около 42 тыс. человек.

Исследование STEPS обнаружило, что почти половина населения Украины (44,9%) всегда или часто добавляет в еду соль или соленый соус, две трети (66,7%) всегда или часто добавляет соль в пищу, готовя дома, и четверть (26,9%) всегда или часто ест пищевые продукты, которые подвергались технологической обработке с высоким содержанием соли.

Нормы потребления соли

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение о сокращении суточного потребления соли взрослыми до 5 г. По мнению специалистов, это поможет избежать развития сердечно-сосудистых болезней: гипертонии, инсульта и инфаркта, а также предупредить почти 2,5 млн смертей в мире ежегодно.

В отношении детей в возрасте от двух до 15 лет ВОЗ рекомендует уменьшить рекомендуемую максимальную норму потребления соли на основе их энергетических потребностей по сравнению с потребностями взрослых. В возрасте до двух лет дети не нуждаются в добавленной соли.

Как снизить потребление соли

ограничить употребление соленых закусок

убрать со стола солонку, одно встряхивание которой добавляет примерно 0,5 г соли в ваше блюдо

сократить количество добавленной соли во время ежедневного приготовления пищи.

Выбирая продукты питания, изучайте их состав. Предпочтение отдавайте тем, где меньшее количество натрия.