З дитинства батьки розповідають дітям про те, що для організму корисно їсти перші страви й це необхідність щоденного раціону.

Але чи дійсно супи корисні для нашого здоров’я та шлунку? Про це розповіла дієтолог Анна Пархоменко у соціальних мережах.

– Суп чи борщ – це велика кількість рідини. Туди входять овочевий або м’ясний бульйон, трохи білків (м’ясо, птиця, риба) та жирів (соняшникова олія для зажарки або ж взагалі без жирів). Також там є вуглеводи (картопля, каша) та клітковина, – зазначила спеціалістка.

За словами Пархоменко, після тарілки супу одразу настає насичення, адже шлунок швидко заповнюється. Але триває ситість недовго, бо порція на 60% складається з води. Нутрієнтів у тому значному об’ємі страви небагато. Бракує жирів і клітковини, щоб забезпечити 4,5-5,5 годин ситості.

Через 1,5-2-3 години буде відчуватися голод. Це означає, що людина або піде на перекус (часто не гармонійний), або буде терпіти голод.

Щоб не такого не відбулося, дієтолог радить:

взяти невелику порцію супу/борщу (200-250 мл);

додати до неї другу страву. Там мають бути складні вуглеводи (каша, картопля, бобові, макарони), жири (яйце, сир, горіхи, авокадо – на вибір) та зелень з овочами.

Пархоменко стверджує, що їсти суп не обов’язково, адже він не може покращувати роботу шлунку та не рятує від закрепів.

– Це просто зручний для господинь спосіб подачі картоплі, овочів, м’яса. Якщо людині подобається їсти супи, то не варто себе обмежувати. А якщо все навпаки, краще себе не змушувати, але харчуватися гармонійно, – додала спеціалістка.

Нещодавно у МОЗ розповіли, що має входити до тарілки здорового харчування (щоденного раціону) сучасної людини. У раціон варто додати овочі та фрукти, м’ясо та м’ясні продукти, бобові, квасолю, молочні продукти тощо. Детальніше про те, які продукти варто вживати щодня – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Анна Пархоменко