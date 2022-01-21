Омлет – дієтична страва, яка буде доречною за дотримання майже будь-якої дієти для зниження ваги. Лише люди, які відмовилися від їжі тваринного походження, не зможуть додати її до раціону.
Яйця – чудове джерело білка, “хороших” тваринних жирів, низки вітамінів та мікроелементів, серед яких – В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н, РР, калій, кальцій, магній, цинк, мідь, залізо, йод, фосфор та натрій. Якщо додати до них овочі, сир, м’ясо, страва вийде збалансованою і ситною. Як приготувати дієтичний омлет, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Найкращі рецепти дієтичного омлету
Сирний омлет
Інгредієнти
- 2 яйця
- 80 г сиру
- 1 ст. л. рисового або вівсяного борошна
- сіль
- перець
- зелень за смаком
- олія (кокосова, соняшникова)
Приготування
- Сир перетерти ложкою або подрібнити у блендері.
- Вбити яйце, додати ложку борошна, сіль та спеції.
- Усі інгредієнти добре перемішати.
- Змастити сковорідку невеликою кількістю олії або не використовувати її взагалі.
- Обсмажити на сковорідці на маленькому вогні до готовності.
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За смаком можна додати інші спеції, а також зелень.
Омлет з броколі
Інгредієнти
- 3 яйця
- суцвіття броколі
- 3 ст. л. молока
- сіль
- перець
Приготування
- Розділити суцвіття броколі, помити їх.
- Відварити їх упродовж 3-5 хвилин. Просушити паперовим рушником.
- Вбити яйця у тарілку, збити їх. Додати молоко, сіль та перець.
- Додати броколі.
- Обсмажити на сковороді на маленькому вогні.
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У страву можна додати кінзу або петрушку. Зверху омлет можна посипати сиром.
Дієтичний сирний омлет
Інгредієнти
- 2 яйця
- 30 г будь-якого твердого сиру (вибирати за смаком)
- 1-2 помідори
- сіль, спеції за смаком
- зелень за смаком
- олія для смаження⠀
Приготування
- Змастити сковороду невеликою кількістю олії.
- Додати туди тертий сир, почекати, коли він розплавиться. Однак він не повинен пригоріти.
- Помити та порізати помідори. Додати їх до сиру та обсмажити.
- Вбити яйця в тарілку, перемішати їх із сіллю та спеціями.
- Вилити на сковорідку та смажити до готовності.
- Яєчний млинець із сиром та помідорами зняти зі сковорідки.
- Подавати його із зеленню та соусами.
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Омлет із куркою у духовці
Інгредієнти
- 3 яйця
- 450 г курячого філе
- 200 г помідорів
- 150 г молока
- сіль
- перець
Приготування
- Змастити форму олією.
- Філе помити та висушити. Порізати дрібно, посолити, поперчити та помістити на дно форми.
- Помідори нарізати і викласти поверх м’яса.
- Вбити яйця в тарілку, додати молоко, сіль та спеції.
- Залити сумішшю інші інгредієнти.
- Випікати за температури 200 градусів 50-60 хв.
- За бажанням можна додати сир та зелень.
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Є ще чимало рецептів приготування омлету у духовці.
Омлет-кекс у духовці
Інгредієнти
- 4 яйця
- овочі за бажанням – заморожені або свіжі
- 120 мл молока
- сир
- сіль та спеції за смаком
Приготування
- Розігріти духовку до температури 190 градусів.
- Вбити яйця в тарілку, перемішати із сіллю та спеціями.
- Додати молоко.
- Взяти форми для кексів. На дно викласти овочі та сир. Залити їх яйцем із молоком.
- Випікати у духовці 25-30 хвилин.
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Як бачимо, омлет можна готувати не лише на сковорідці, а й у духовці. Додавати можна різні інгредієнти – нежирне м’ясо (курка, індичка, кролик), гриби, овочі (свіжі та морожені), зелень, сир, молоко.
Комбінуючи їх, можна отримати величезну кількість нових рецептів і тішити себе чимось новим щоранку.
Щоб страва була здоровішою, бажано не використовувати олію. Для цього потрібно придбати сковорідку з антипригарним покриттям. Або додавати мінімальну кількість олії. Більш здорова альтернатива – готування у духовці.
Секрети ідеального омлету:
- Вибирати лише свіжі та якісні продукти. Це насамперед стосується яєць.
- Для смаження не використовувати олію повторно.
- Не переборщити з інгредієнтами, щоб рідини було багато, і омлет вийшов м’яким і ніжним.
- Поціновувачам золотистої скоринки не рекомендується закривати кришку, решті необхідно пропарити омлет.
- Спеції – гарний додаток до омлету, який лише підкреслить смакові якості інгредієнтів.
Щодо дієтичного омлету, то варто обирати більш низькокалорійні продукти – більше овочів та зелені, менше борошна, нежирний сир та молоко.
Також необхідно відмовитися від смаження, а готувати страву в духовці або мікрохвильовій печі.