Омлет – дієтична страва, яка буде доречною за дотримання майже будь-якої дієти для зниження ваги. Лише люди, які відмовилися від їжі тваринного походження, не зможуть додати її до раціону.

Яйця – чудове джерело білка, “хороших” тваринних жирів, низки вітамінів та мікроелементів, серед яких – В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н, РР, калій, кальцій, магній, цинк, мідь, залізо, йод, фосфор та натрій. Якщо додати до них овочі, сир, м’ясо, страва вийде збалансованою і ситною. Як приготувати дієтичний омлет, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Найкращі рецепти дієтичного омлету

Сирний омлет

Інгредієнти

2 яйця

80 г сиру

1 ст. л. рисового або вівсяного борошна

сіль

перець

зелень за смаком

олія (кокосова, соняшникова)

Приготування

Сир перетерти ложкою або подрібнити у блендері. Вбити яйце, додати ложку борошна, сіль та спеції. Усі інгредієнти добре перемішати. Змастити сковорідку невеликою кількістю олії або не використовувати її взагалі. Обсмажити на сковорідці на маленькому вогні до готовності.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рузанна (@tasty_food_ruzanna)

За смаком можна додати інші спеції, а також зелень.

Омлет з броколі

Інгредієнти

3 яйця

суцвіття броколі

3 ст. л. молока

сіль

перець

Приготування

Розділити суцвіття броколі, помити їх. Відварити їх упродовж 3-5 хвилин. Просушити паперовим рушником. Вбити яйця у тарілку, збити їх. Додати молоко, сіль та перець. Додати броколі. Обсмажити на сковороді на маленькому вогні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Готує Альонка ???? (@alona__alona.m)

У страву можна додати кінзу або петрушку. Зверху омлет можна посипати сиром.

Дієтичний сирний омлет

Інгредієнти

2 яйця

30 г будь-якого твердого сиру (вибирати за смаком)

1-2 помідори

сіль, спеції за смаком

зелень за смаком

олія для смаження⠀

Приготування

Змастити сковороду невеликою кількістю олії. Додати туди тертий сир, почекати, коли він розплавиться. Однак він не повинен пригоріти. Помити та порізати помідори. Додати їх до сиру та обсмажити. Вбити яйця в тарілку, перемішати їх із сіллю та спеціями. Вилити на сковорідку та смажити до готовності. Яєчний млинець із сиром та помідорами зняти зі сковорідки. Подавати його із зеленню та соусами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення (@marafon18_6)

Омлет із куркою у духовці

Інгредієнти

3 яйця

450 г курячого філе

200 г помідорів

150 г молока

сіль

перець

Читайте також: Скільки потрібно варити яйця некруто та круто

Приготування

Змастити форму олією. Філе помити та висушити. Порізати дрібно, посолити, поперчити та помістити на дно форми. Помідори нарізати і викласти поверх м’яса. Вбити яйця в тарілку, додати молоко, сіль та спеції. Залити сумішшю інші інгредієнти. Випікати за температури 200 градусів 50-60 хв. За бажанням можна додати сир та зелень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтервальне Голодування (@fasting_marafon)

Є ще чимало рецептів приготування омлету у духовці.

Омлет-кекс у духовці

Інгредієнти

4 яйця

овочі за бажанням – заморожені або свіжі

120 мл молока

сир

сіль та спеції за смаком

Приготування

Розігріти духовку до температури 190 градусів. Вбити яйця в тарілку, перемішати із сіллю та спеціями. Додати молоко. Взяти форми для кексів. На дно викласти овочі та сир. Залити їх яйцем із молоком. Випікати у духовці 25-30 хвилин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аня – твоя мавка солодкого (@pechu4u)

Як бачимо, омлет можна готувати не лише на сковорідці, а й у духовці. Додавати можна різні інгредієнти – нежирне м’ясо (курка, індичка, кролик), гриби, овочі (свіжі та морожені), зелень, сир, молоко.

Комбінуючи їх, можна отримати величезну кількість нових рецептів і тішити себе чимось новим щоранку.

Щоб страва була здоровішою, бажано не використовувати олію. Для цього потрібно придбати сковорідку з антипригарним покриттям. Або додавати мінімальну кількість олії. Більш здорова альтернатива – готування у духовці.

Секрети ідеального омлету:

Вибирати лише свіжі та якісні продукти. Це насамперед стосується яєць. Для смаження не використовувати олію повторно. Не переборщити з інгредієнтами, щоб рідини було багато, і омлет вийшов м’яким і ніжним. Поціновувачам золотистої скоринки не рекомендується закривати кришку, решті необхідно пропарити омлет. Спеції – гарний додаток до омлету, який лише підкреслить смакові якості інгредієнтів.

Щодо дієтичного омлету, то варто обирати більш низькокалорійні продукти – більше овочів та зелені, менше борошна, нежирний сир та молоко.

Також необхідно відмовитися від смаження, а готувати страву в духовці або мікрохвильовій печі.