Мастопексія — це повноцінне відновлення анатомії грудей, яке дозволяє повернути тканини у вихідне положення, усунути надлишок шкіри і скорегувати контури без використання імплантів.

Коли об’єм збережений, але структура змінилася під дією часу, вагітності або втрати ваги, оптимальним рішенням стає підтяжка грудей ціни можна дізнатися на сайті клініки Gold Laser.

Як змінюються груди з віком і чому виникає птоз

Опущення грудей пов’язане не тільки з розтягненням шкіри. В його основі — комплекс факторів:

Зараз дивляться

зниження еластичності шкірних волокон і колагенового каркаса;

перерозподіл залозистої і жирової тканини;

розтягнення зв’язок Купера, які утримують залозу;

вплив вагітності, лактації та коливань маси тіла.

Навіть при збереженому розмірі молочної залози груди можуть виглядати опущеними через зміщення центру ваги і надлишок шкіри. У цих випадках мастопексія відновлює природні лінії без непотрібного збільшення об’єму.

Навіщо виконувати підтяжку без імплантів

Головна мета операції — не зробити груди більшими, а повернути їм фізіологічну форму. Якщо тканини досить щільні, установка імпланта створить надмірний тиск, що з часом може призвести до повторного птозу.

Хірургічна підтяжка в таких випадках дозволяє досягти стійкого результату за рахунок внутрішніх швів і перерозподілу тканин залози.

Підтяжка без збільшення також є кращим варіантом при:

достатньому обсязі залозистої тканини;

щільній шкірі з хорошим тонусом;

асиметрії, викликаній різним положенням сосків.

Як визначається ступінь опущення

Вибір методики мастопексії залежить від ступеня птозу:

I ступінь — сосок перебуває на рівні субмамарної складки, можлива корекція тільки положення ареоли;

II ступінь — сосок нижче складки, але вище нижнього полюса залози, виконується вертикальна підтяжка;

III ступінь — сосок і велика частина залози опущені нижче складки, застосовується Т-подібна техніка з формуванням нового контуру.

Точний масштаб втручання визначає хірург після огляду і вимірювань. Його завдання — усунути надлишок шкіри, зміцнити внутрішній каркас і зафіксувати тканини в новому положенні без надмірного натягу.

Мастопексія проводиться під загальною анестезією і триває в середньому 1,5-2 години. Під час операції видаляється надлишкова шкіра, сосково-ареолярний комплекс переміщується вище, а залоза фіксується до фасції грудного м’яза.

Сучасні методики дозволяють мінімізувати рубці: вони проходять по природних лініях грудей і з часом стають малопомітними. Така операція забезпечує природний результат, зберігаючи анатомію і чутливість тканин.