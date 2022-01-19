Печиво на кефірі буде чудовою альтернативою солодощам із супермаркету, які містять багато цукру, пальмової олії, барвників та ароматизаторів. Приготувати його можна із вівсяного, кукурудзяного та пшеничного борошна, додаючи мінімальну кількість калорійних інгредієнтів.

Факти ICTV підготували рецепти дієтичного печива на кефірі.

Шоколадне печиво без цукру

Інгредієнти

1 яйце

130 мл кефіру

140 г кукурудзяного борошна

80-100 г цукрозамінника (меду)

30 г какао

0,5 ч. л. соди

30 г кокосового/вершкового масла

Приготування

Змішати вівсяне борошно з какао. У глибокій посудині поєднати та добре вимішати яйце, мед, масло. Влити туди кефір, додати соду, погашену кефіром. Поєднати борошно із сумішшю. Вимішати тісто. Сформувати печиво. Випікати у духовці за температури 180 градусів протягом 25 хвилин.

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Ще більш дієтичним печиво можна зробити, додавши кефір меншої жирності або ж взагалі замінити кип’яченою теплою водою.

Дієтичне вівсяне печиво на кефірі

Інгредієнти

300 г вівсяних пластівців

40 г родзинок

300 мл кефіру

3 ч. л. меду

кориця

ванілін

Приготування

Замочити вівсяні пластівці середнього розміру у кефірі на 40 хвилин. Родзинки помити та залити окропом на 15-20 хвилин. Змішати родзинки та пластівці, додати мед, корицю та ванілін. Сформувати печиво. Випікати у духовці 30 хвилин за температури 180-200 градусів.

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Замість кефіру можна використовувати гарячу воду. Сухофрукти можна замінити на ті, які полюбляєте.

Традиційне печиво на кефірі

Інгредієнти

130 мл кефіру

1 яйце

50 мл соняшникової олії

60 г цукру

300 г борошна

1 ч. л. розпушувача

дрібка солі

кориця для начинки

Приготування

У тарілку вбити одне яйце, додати цукор, сіль. Ретельно вимішати. Влити у суміш кефір, додати олію. Усе знову перемішати. Просіяти борошно, змішати його з розпушувачем та перемішати. Висипати борошно у рідкі інгредієнти та перемішати. Замісити тісто. Сформувати печиво, викласти на деко. Випікати за температури 180 градусів протягом 12-20 хвилин.

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Можна приготувати печиво на кефірі й за іншими рецептами.

Домашнє печиво на кефірі

Інгредієнти

1 яйце

1 ст. л. цукру

1 пакет ванільного цукру

100 мл кефіру

60 мл олії

дрібка солі

0,5 ч. л. соди

250 г борошна

2-3 ст. л. цукру для посипання

Приготування

Змішати яйце, цукор та ванільний цукор. Перемішати інгредієнти. Влити кефір, олію, додати соду, погашену оцтом, та сіль. Додати борошно. Замісити тісто. Сформувати печиво. Посипати цукром. Випікати у духовці за температури 180 градусів 20 хвилин.

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Щоб печиво було більш дієтичним, треба прибрати цукор для посипки та додавати його менше у тісто.

Печиво на кефірі з насінням льону

Інгредієнти

1 яйце

1 ст. л. цукру

1 пакет ванільного цукру

100 мл кефіру

60 мл олії

0,5 ч. л. соди

200-250 г борошна

1 ч. л. насіння льону

50 г арахісу

50 г волоських горіхів

2-3 ст. л. цукру для посипання

Приготування

Вбити у тарілку яйце, додати цукор, ванільний цукор. Вимішати. Додати кефір та олію. Знову перемішати. Перемішати борошно та розпушувач. Висипати борошно до суміші рідких інгредієнтів. Арахіс, волоські горіхи перебити у блендері. Додати до них насіння льону. Пересипати все у тісто. Вимішати. Сформувати печиво. Посипати цукром. Викласти печиво на деко, випікати 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

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Варто максимально прибрати з рецепту цукор, додавати менше горіхів та насіння льону, щоб продукт містив менше калорій.

Загалом же варто пам’ятати, що печиво на кефірі уже більш калорійне, ніж смаколики, які випікаються на кип’яченій теплій воді. Однак якщо все ж додавати його, то краще обирати з меншою жирністю.

Також варто обмежити кількість цукру. Його краще замінювати медом чи сухофруктами. Борошно краще обирати вівсяне чи рисове.

Щодо горіхів, насіння, сухофруктів для прикрашання, то вони також роблять страву більш калорійною. Тому за можливості варто прибирати їх.

Перебуваючи на дієті, варто все ж обмежувати кількість печива у раціоні, їсти його зранку на невеликими порціями.