Час від часу кожному хочеться потішити себе солоденьким, навіть тим, хто перебуває на дієті. Вівсяне дієтичне печиво буде чудовим варіантом корисного та низькокалорійного десерту. Людина отримає задоволення від його споживання та не набере зайві кілограми.

Факти ICTV зібрали рецепти дієтичного печива із вівсяної муки, крупи чи пластівців.

Топ-3 рецепти вівсяного печива дієтичного

Вівсяне печиво з сухофруктами і горішками

Інгредієнти

200 г вівсяних пластівців

100 г вівсяного борошна

10 г кореня імбиру

30 кунжутного насіння

50 г олії

50 г меду

50 г грецьких горіхів

1 лимон

50 г сухофруктів

1 яйце

1/3 ч. л. кориці

Приготування

Підготувати вівсяні пластівці, краще середнього розміру. Змішати їх з борошном. Додати кунжут, подрібнені горіхи. Усе добре перемішати. Вбити одне яйце, влити олію. Вимішати тісто. З лимона зняти шкірку, вибрати цедру, вичавити у чашку сік. Перелити сік до каструлі, додати туди цедру. Гріти на повільному вогні. Додати мед, дрібно порізаний імбир та сухофрукти. Важливо не доводити суміш до кипіння, адже інгредієнти, зокрема мед, тоді втрачають корисні властивості. Вилити суміш до борошна з пластівцями, горіхами і кунжутом. Добре вимішати. Сформувати мокрими руками печиво. Викласти його на пергамент. Випікати у духовці за температури 180 градусів протягом 15-20 хвилин. Орієнтуватися треба на готовність печива.

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Печиво буде ще більш дієтичним, якщо додати менше меду або залишити лише сухофрукти.

Також можна обирати більш низькокалорійні інгредієнти – проекспериментувати з сухофруктами та горіхами.

Вівсяне печиво з насінням гарбуза

Інгредієнти

100 г вівсяних пластівців, які потребують довгого варіння

50 г вівсяного борошна

1 яйце

50 мл кефіру 2,5%

1/4 ч. л. розпушувача

50 г сухофруктів

мед за смаком

30 г насіння гарбуза, кунжуту, льону

Приготування

Висипати вівсяні пластівці у блендер та подрібнити, однак не перетворювати їх на борошно. Пересипати їх до глибокої ємності, додати борошно, розпушувач. Перемішати. Залити борошно кефіром та дати настоятися 10 хвилин. В іншій посудині змішати яйце, мед. Сухофрукти подрібнити та змішати з яйцем та медом. Поєднати дві суміші, ретельно перемішати. Сформувати руками кульки. Почистити насіння гарбуза. Посипати насінням гарбуза, кунжуту та льону печиво. Випікати у духовці протягом 30 хвилин за температури 180 градусів.

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У цьому рецепті зробити вівсяне печиво ще більш дієтичним можна, якщо прибрати мед. Також можна замінити кефір теплою водою.

Вівсяне печиво з яблуком

Інгредієнти

190 г вівсяних пластівців, які треба довго варити

400 г яблук

190 г сиру кисломолочного 5%

2 г кориці

кунжут

ваніль

мускатний горіх

Приготування

Почистити яблука, прибрати серединки та шкірку. Порізати на середні шматочки. У блендері перебити вівсянку. Додати туди яблука, сир, корицю, мускатний горіх. Все перебити до однорідної суміші. Лишити її на 10-15 хвилин. Сформувати кульки, посипати їх кунжутом. Викласти на пергамент. Випікати у духовці протягом 20 хвилин за температури 180 градусів.

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Смачне та дієтичне вівсяне печиво можна приготувати з додаванням бананів, моркви.

Наприклад, замість яблук в останній рецепт можна додати стиглі банани. З фруктами виходить доволі простий рецепт. Можна взагалі роздавити банани до каші, змішати їх з вівсяними пластівцями, борошном та випікати. За смаком можна додати улюблені горіхи та сухофрукти. Печиво виходить дуже смачним, в міру солодким та дієтичним.

Ще одна здорова альтернатива – вівсяне печиво з морквою. У блендері можна перебити чищені овочі з пластівцями, додати горіхи та сухофрукти. Чудове поєднання – морква та грецький горіх.

Експериментуючи, можете додавати какао, ваніль, корицю, перець для пікантності, інші спеції.

Водночас від цукру та підсолоджувачів варто відмовитися, вони додадуть страві зайвої калорійності.

Дієтичне вівсяне печиво буде чудовим варіантом ласощів не лише для тих, хто худне, а й для дітей. Адже на відміну від солодощів із супермаркету воно не містить шкідливих інгредієнтів – пальмової олії, штучних барвників, цукру.