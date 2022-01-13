Время от времени каждому хочется порадовать себя сладеньким, даже тем, кто находится на диете. Овсяное диетическое печенье будет отличным вариантом полезного и низкокалорийного десерта. Человек получит удовольствие от его потребления и не наберет лишние килограммы.
Факты ICTV собрали рецепты диетического печенья из овсяной муки, крупы или хлопьев.
Топ-3 рецепта овсяного печенья диетического
Овсяное печенье с сухофруктами и орешками
Ингредиенты
- 200 г овсяных хлопьев
- 100 г овсяной муки
- 10 г корня имбиря
- 30 кунжутных семян
- 50 г масла
- 50 г меда
- 50 г грецких орехов
- 1 лимон
- 50 г сухофруктов
- 1 яйцо
- 1/3 ч. л. корицы
Приготовление
- Подготовить овсяные хлопья, лучше среднего размера. Смешать их с мукой. Добавить кунжут, измельченные орехи. Все хорошо перемешать.
- Вбить одно яйцо, влить растительное масло. Вымешать тесто.
- С лимона снять кожицу, выбрать цедру, выжать в чашку сок.
- Перелить сок в кастрюлю, добавить туда цедру. Греть на медленном огне.
- Добавить мед, мелко порезанный имбирь и сухофрукты. Важно не доводить смесь до кипения, ведь ингредиенты, в том числе мед, тогда теряют полезные свойства.
- Вылить смесь в муку с хлопьями, орехами и кунжутом. Хорошо перемешать.
- Сформировать мокрыми руками печенье.
- Выложить его на пергамент.
- Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут. Ориентироваться следует на готовность печенья.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Печенье будет еще более диетическим, если добавить меньше меда или оставить только сухофрукты.
Также можно выбирать более низкокалорийные ингредиенты — поэкспериментировать с сухофруктами и орехами.
Овсяное печенье с семенами тыквы
Ингредиенты
- 100 г овсяных хлопьев, требующих долгой варки
- 50 г овсяной муки
- 1 яйцо
- 50 мл кефира 2,5%
- 1/4 ч. л. разрыхлителя
- 50 г сухофруктов
- мед по вкусу
- 30 г семян тыквы, кунжута, льна.
Приготовление
- Высыпать овсяные хлопья в блендер и измельчить, однако не превращать их в муку.
- Пересыпать их в глубокую емкость, добавить муку, разрыхлитель. Перемешать.
- Залить муку кефиром и дать настояться 10 минут.
- В другом сосуде смешать яйцо, мед.
- Сухофрукты измельчить и смешать с медом и яйцом.
- Соединить две смеси, тщательно перемешать.
- Сформировать руками шарики.
- Очистить семена тыквы.
- Посыпать семенами тыквы, кунжута и льна печенье.
- Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В этом рецепте сделать овсяное печенье еще более диетическим можно, если убрать мед. Также можно заменить кефир теплой водой.
Овсяное печенье с яблоком
Ингредиенты
- 190 г овсяных хлопьев, которые нужно долго варить
- 400 г яблок
- 190 г творога кисломолочного 5%
- 2 г корицы
- кунжут
- ваниль
- мускатный орех
Приготовление
- Почистить яблоки, убрать серединки и кожуру. Порезать на средние кусочки.
- В блендере перебить овсянку.
- Добавить туда яблоки, творог, корицу, мускатный орех. Все перебить до однородной смеси.
- Оставить ее на 10-15 минут.
- Сформировать шарики, посыпать их кунжутом.
- Выложить на пергамент.
- Выпекать в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вкусное и диетическое овсяное печенье можно приготовить с добавлением бананов, моркови.
К примеру, вместо яблок в последний рецепт можно добавить спелые бананы. С фруктами выходит довольно простой рецепт. Можно вообще раздавить бананы до каши, смешать их с овсяными хлопьями, мукой и выпекать. По вкусу можно добавить любимые орехи и сухофрукты. Печенье получается очень вкусным, сладким и диетическим.
Еще одна здоровая альтернатива — овсяное печенье с морковью. В блендере можно перебить очищенные овощи с хлопьями, добавить орехи и сухофрукты. Прекрасное сочетание — морковь и грецкий орех.
Экспериментируя, можете добавлять какао, ваниль, корицу, перец для пикантности, другие специи.
В то же время от сахара и подсластителей следует отказаться, они придадут блюду излишнюю калорийность.
Диетическое овсяное печенье будет отличным вариантом лакомства не только для худеющих, но и для детей. Ведь в отличие от сладостей из супермаркета оно не содержит вредных ингредиентов — пальмового масла, искусственных красителей, сахара.
Источник: Инна Кухарук, Natalia Dron, ya_xudnu