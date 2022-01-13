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Їжа

Диетическое овсяное печенье — 3 лучших рецепта

13 января 2022, 16:21
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Диетическое овсяное печенье — 3 лучших рецепта
Источник: Pixabay

Время от времени каждому хочется порадовать себя сладеньким, даже тем, кто находится на диете. Овсяное диетическое печенье будет отличным вариантом полезного и низкокалорийного десерта. Человек получит удовольствие от его потребления и не наберет лишние килограммы.

Факты ICTV собрали рецепты диетического печенья из овсяной муки, крупы или хлопьев.

Топ-3 рецепта овсяного печенья диетического

Овсяное печенье с сухофруктами и орешками

Ингредиенты

  • 200 г овсяных хлопьев
  • 100 г овсяной муки
  • 10 г корня имбиря
  • 30 кунжутных семян
  • 50 г масла
  • 50 г меда
  • 50 г грецких орехов
  • 1 лимон
  • 50 г сухофруктов
  • 1 яйцо
  • 1/3 ч. л. корицы

Приготовление

  1. Подготовить овсяные хлопья, лучше среднего размера. Смешать их с мукой. Добавить кунжут, измельченные орехи. Все хорошо перемешать.
  2. Вбить одно яйцо, влить растительное масло. Вымешать тесто.
  3. С лимона снять кожицу, выбрать цедру, выжать в чашку сок.
  4. Перелить сок в кастрюлю, добавить туда цедру. Греть на медленном огне.
  5. Добавить мед, мелко порезанный имбирь и сухофрукты. Важно не доводить смесь до кипения, ведь ингредиенты, в том числе мед, тогда теряют полезные свойства.
  6. Вылить смесь в муку с хлопьями, орехами и кунжутом. Хорошо перемешать.
  7. Сформировать мокрыми руками печенье.
  8. Выложить его на пергамент.
  9. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут. Ориентироваться следует на готовность печенья.

 

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Публикация от Інна Кухарук (@inna.kukharuk)

Печенье будет еще более диетическим, если добавить меньше меда или оставить только сухофрукты.

Также можно выбирать более низкокалорийные ингредиенты — поэкспериментировать с сухофруктами и орехами.

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Овсяное печенье с семенами тыквы

Ингредиенты

  • 100 г овсяных хлопьев, требующих долгой варки
  • 50 г овсяной муки
  • 1 яйцо
  • 50 мл кефира 2,5%
  • 1/4 ч. л. разрыхлителя
  • 50 г сухофруктов
  • мед по вкусу
  • 30 г семян тыквы, кунжута, льна.

Приготовление

  1. Высыпать овсяные хлопья в блендер и измельчить, однако не превращать их в муку.
  2. Пересыпать их в глубокую емкость, добавить муку, разрыхлитель. Перемешать.
  3. Залить муку кефиром и дать настояться 10 минут.
  4. В другом сосуде смешать яйцо, мед.
  5. Сухофрукты измельчить и смешать с медом и яйцом.
  6. Соединить две смеси, тщательно перемешать.
  7. Сформировать руками шарики.
  8. Очистить семена тыквы.
  9. Посыпать семенами тыквы, кунжута и льна печенье.
  10. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

 

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Публикация от Natalia Dron (@natalia__d_)

В этом рецепте сделать овсяное печенье еще более диетическим можно, если убрать мед. Также можно заменить кефир теплой водой.

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Овсяное печенье с яблоком

Ингредиенты

  • 190 г овсяных хлопьев, которые нужно долго варить
  • 400 г яблок
  • 190 г творога кисломолочного 5%
  • 2 г корицы
  • кунжут
  • ваниль
  • мускатный орех

Приготовление

  1. Почистить яблоки, убрать серединки и кожуру. Порезать на средние кусочки.
  2. В блендере перебить овсянку.
  3. Добавить туда яблоки, творог, корицу, мускатный орех. Все перебить до однородной смеси.
  4. Оставить ее на 10-15 минут.
  5. Сформировать шарики, посыпать их кунжутом.
  6. Выложить на пергамент.
  7. Выпекать в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

 

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Публикация от Таня худне????рецепти????мотивація (@ya_xudnu)

Вкусное и диетическое овсяное печенье можно приготовить с добавлением бананов, моркови.

К примеру, вместо яблок в последний рецепт можно добавить спелые бананы. С фруктами выходит довольно простой рецепт. Можно вообще раздавить бананы до каши, смешать их с овсяными хлопьями, мукой и выпекать. По вкусу можно добавить любимые орехи и сухофрукты. Печенье получается очень вкусным, сладким и диетическим.

Еще одна здоровая альтернатива — овсяное печенье с морковью. В блендере можно перебить очищенные овощи с хлопьями, добавить орехи и сухофрукты. Прекрасное сочетание — морковь и грецкий орех.

Экспериментируя, можете добавлять какао, ваниль, корицу, перец для пикантности, другие специи.

В то же время от сахара и подсластителей следует отказаться, они придадут блюду излишнюю калорийность.

Диетическое овсяное печенье будет отличным вариантом лакомства не только для худеющих, но и для детей. Ведь в отличие от сладостей из супермаркета оно не содержит вредных ингредиентов — пальмового масла, искусственных красителей, сахара.

Источник: Инна Кухарук, Natalia Dronya_xudnu

Теги
здорова їжа , Кулінарні рецепти , Рецепт , Солодощі
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