Время от времени каждому хочется порадовать себя сладеньким, даже тем, кто находится на диете. Овсяное диетическое печенье будет отличным вариантом полезного и низкокалорийного десерта. Человек получит удовольствие от его потребления и не наберет лишние килограммы.

Факты ICTV собрали рецепты диетического печенья из овсяной муки, крупы или хлопьев.

Топ-3 рецепта овсяного печенья диетического

Овсяное печенье с сухофруктами и орешками

Ингредиенты

200 г овсяных хлопьев

100 г овсяной муки

10 г корня имбиря

30 кунжутных семян

50 г масла

50 г меда

50 г грецких орехов

1 лимон

50 г сухофруктов

1 яйцо

1/3 ч. л. корицы

Приготовление

Подготовить овсяные хлопья, лучше среднего размера. Смешать их с мукой. Добавить кунжут, измельченные орехи. Все хорошо перемешать. Вбить одно яйцо, влить растительное масло. Вымешать тесто. С лимона снять кожицу, выбрать цедру, выжать в чашку сок. Перелить сок в кастрюлю, добавить туда цедру. Греть на медленном огне. Добавить мед, мелко порезанный имбирь и сухофрукты. Важно не доводить смесь до кипения, ведь ингредиенты, в том числе мед, тогда теряют полезные свойства. Вылить смесь в муку с хлопьями, орехами и кунжутом. Хорошо перемешать. Сформировать мокрыми руками печенье. Выложить его на пергамент. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут. Ориентироваться следует на готовность печенья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інна Кухарук (@inna.kukharuk)

Печенье будет еще более диетическим, если добавить меньше меда или оставить только сухофрукты.

Также можно выбирать более низкокалорийные ингредиенты — поэкспериментировать с сухофруктами и орехами.

Овсяное печенье с семенами тыквы

Ингредиенты

100 г овсяных хлопьев, требующих долгой варки

50 г овсяной муки

1 яйцо

50 мл кефира 2,5%

1/4 ч. л. разрыхлителя

50 г сухофруктов

мед по вкусу

30 г семян тыквы, кунжута, льна.

Приготовление

Высыпать овсяные хлопья в блендер и измельчить, однако не превращать их в муку. Пересыпать их в глубокую емкость, добавить муку, разрыхлитель. Перемешать. Залить муку кефиром и дать настояться 10 минут. В другом сосуде смешать яйцо, мед. Сухофрукты измельчить и смешать с медом и яйцом. Соединить две смеси, тщательно перемешать. Сформировать руками шарики. Очистить семена тыквы. Посыпать семенами тыквы, кунжута и льна печенье. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Dron (@natalia__d_)

В этом рецепте сделать овсяное печенье еще более диетическим можно, если убрать мед. Также можно заменить кефир теплой водой.

Овсяное печенье с яблоком

Ингредиенты

190 г овсяных хлопьев, которые нужно долго варить

400 г яблок

190 г творога кисломолочного 5%

2 г корицы

кунжут

ваниль

мускатный орех

Приготовление

Почистить яблоки, убрать серединки и кожуру. Порезать на средние кусочки. В блендере перебить овсянку. Добавить туда яблоки, творог, корицу, мускатный орех. Все перебить до однородной смеси. Оставить ее на 10-15 минут. Сформировать шарики, посыпать их кунжутом. Выложить на пергамент. Выпекать в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таня худне????рецепти????мотивація (@ya_xudnu)

Вкусное и диетическое овсяное печенье можно приготовить с добавлением бананов, моркови.

К примеру, вместо яблок в последний рецепт можно добавить спелые бананы. С фруктами выходит довольно простой рецепт. Можно вообще раздавить бананы до каши, смешать их с овсяными хлопьями, мукой и выпекать. По вкусу можно добавить любимые орехи и сухофрукты. Печенье получается очень вкусным, сладким и диетическим.

Еще одна здоровая альтернатива — овсяное печенье с морковью. В блендере можно перебить очищенные овощи с хлопьями, добавить орехи и сухофрукты. Прекрасное сочетание — морковь и грецкий орех.

Экспериментируя, можете добавлять какао, ваниль, корицу, перец для пикантности, другие специи.

В то же время от сахара и подсластителей следует отказаться, они придадут блюду излишнюю калорийность.

Диетическое овсяное печенье будет отличным вариантом лакомства не только для худеющих, но и для детей. Ведь в отличие от сладостей из супермаркета оно не содержит вредных ингредиентов — пальмового масла, искусственных красителей, сахара.

Источник: Инна Кухарук, Natalia Dron, ya_xudnu