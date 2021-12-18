Під час святкування Нового року багато хто любить не просто з’їсти олів’є та випити ігристого вина, а й потішити себе солодким, тому заздалегідь готують святкові десерти.
Факти ICTV зібрали оригінальні рецепти десертів на Новий рік.
Імбирне печиво
Інгредієнти
- 70 г цільнозернового борошна
- 20 г рисового борошна
- 40 г меду
- 70 г вівсяного борошна
- 1 яйце
- 0,5 ч. л. розпушувача
- 5 г какао
Приготування
- Змішати вівсяне борошно та цільнозернове. Додати розпушувач, какао, імбир та корицю.
- Окремо змішати мед та яйце. Поєднати все.
- Загорнути тісто в харчову плівку та прибрати на 30 хвилин у холодильник.
- Посипати поверхню борошном, розкатати тісто і вирізати печиво.
- Відправити його в духовку на 15 хвилин.
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Апельсинове печиво
Інгредієнти
- 100 г вершкового масла
- 120 г цукру
- 1 яйце
- 250 г борошна
- 1,5 ч. л. розпушувача
- цедра одного апельсина
- 30 мл апельсинового соку
- сіль
- цукрова пудра
Приготування
- Цедру апельсина натерти на тертці, не використовувати білу частину, вона гірчить.
- Виделкою перетерти цукор з цедрою, додати масло і збити до пишної маси.
- Додати сік, яйце і знову збити.
- Окремо змішати борошно, розпушувач та сіль. Додати у масляну масу і вимісити тісто.
- Тісто загорнути у харчову плівку та відправити на годину в холодильник.
- Дістати тісто, сформувати кульки та виваляти їх у цукровій пудрі.
- Випікати кульки 15-20 хвилин за температури 180 градусів.
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Пастила з груш
Інгредієнти
- Стиглі груші
- Цукор
- Олія
Приготування
- Деко застелити пекарським папером і злегка змастити його олією.
- Дуже стиглі груші помити та нарізати шматочками. Якщо груші твердіших сортів, то спочатку шматочки проварити до м’якого стану, а потім збити блендером до консистенції пюре. І якщо груші не дуже солодкі, то додати для смаку цукор.
- Акуратно викласти пюре на деко, рівномірно, щоб шар був щонайбільше 5 мм.
- Відправити в духовку і встановити температуру 70-100 градусів, дверцята духовки бажано тримати напіввідчиненими.
- Сушити пастилу приблизно 7-9 годин, якщо скористатися в духовці функцією конвекція, пастила висохне набагато швидше.
- Наприкінці приготування перевірити пастилу, вона має бути еластичною, трохи липкою і добре відходити від паперу.
- Розрізати пастилу на трикутники та скрутити кожен у формі рогалика.
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Ці десерти будуть чудовим доповненням до святкового столу.