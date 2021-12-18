Під час святкування Нового року багато хто любить не просто з’їсти олів’є та випити ігристого вина, а й потішити себе солодким, тому заздалегідь готують святкові десерти.

Факти ICTV зібрали оригінальні рецепти десертів на Новий рік.

Імбирне печиво

Інгредієнти

70 г цільнозернового борошна

20 г рисового борошна

40 г меду

70 г вівсяного борошна

1 яйце

0,5 ч. л. розпушувача

5 г какао

Приготування

Змішати вівсяне борошно та цільнозернове. Додати розпушувач, какао, імбир та корицю. Окремо змішати мед та яйце. Поєднати все. Загорнути тісто в харчову плівку та прибрати на 30 хвилин у холодильник. Посипати поверхню борошном, розкатати тісто і вирізати печиво. Відправити його в духовку на 15 хвилин.

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Апельсинове печиво

Інгредієнти

100 г вершкового масла

120 г цукру

1 яйце

250 г борошна

1,5 ч. л. розпушувача

цедра одного апельсина

30 мл апельсинового соку

сіль

цукрова пудра

Приготування

Цедру апельсина натерти на тертці, не використовувати білу частину, вона гірчить. Виделкою перетерти цукор з цедрою, додати масло і збити до пишної маси. Додати сік, яйце і знову збити. Окремо змішати борошно, розпушувач та сіль. Додати у масляну масу і вимісити тісто. Тісто загорнути у харчову плівку та відправити на годину в холодильник. Дістати тісто, сформувати кульки та виваляти їх у цукровій пудрі. Випікати кульки 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

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Пастила з груш

Інгредієнти

Стиглі груші

Цукор

Олія

Приготування

Деко застелити пекарським папером і злегка змастити його олією. Дуже стиглі груші помити та нарізати шматочками. Якщо груші твердіших сортів, то спочатку шматочки проварити до м’якого стану, а потім збити блендером до консистенції пюре. І якщо груші не дуже солодкі, то додати для смаку цукор. Акуратно викласти пюре на деко, рівномірно, щоб шар був щонайбільше 5 мм. Відправити в духовку і встановити температуру 70-100 градусів, дверцята духовки бажано тримати напіввідчиненими. Сушити пастилу приблизно 7-9 годин, якщо скористатися в духовці функцією конвекція, пастила висохне набагато швидше. Наприкінці приготування перевірити пастилу, вона має бути еластичною, трохи липкою і добре відходити від паперу. Розрізати пастилу на трикутники та скрутити кожен у формі рогалика.

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Ці десерти будуть чудовим доповненням до святкового столу.