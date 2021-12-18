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Імбирне печиво та пастила: цікаві рецепти десертів на Новий рік

18 Грудня 2021, 10:00
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Імбирне печиво та пастила: цікаві рецепти десертів на Новий рік

Під час святкування Нового року багато хто любить не просто з’їсти олів’є та випити ігристого вина, а й потішити себе солодким, тому заздалегідь готують святкові десерти.

Факти ICTV зібрали оригінальні рецепти десертів на Новий рік.

Імбирне печиво

Інгредієнти

  • 70 г цільнозернового борошна
  • 20 г рисового борошна
  • 40 г меду
  • 70 г вівсяного борошна
  • 1 яйце
  • 0,5 ч. л. розпушувача
  • 5 г какао
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Приготування

  1. Змішати вівсяне борошно та цільнозернове. Додати розпушувач, какао, імбир та корицю.
  2. Окремо змішати мед та яйце. Поєднати все.
  3. Загорнути тісто в харчову плівку та прибрати на 30 хвилин у холодильник.
  4. Посипати поверхню борошном, розкатати тісто і вирізати печиво.
  5. Відправити його в духовку на 15 хвилин.

 

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Публикация от @ireshal

Апельсинове печиво

Інгредієнти

  • 100 г вершкового масла
  • 120 г цукру
  • 1 яйце
  • 250 г борошна
  • 1,5 ч. л. розпушувача
  • цедра одного апельсина
  • 30 мл апельсинового соку
  • сіль
  • цукрова пудра

Приготування

  1. Цедру апельсина натерти на тертці, не використовувати білу частину, вона гірчить.
  2. Виделкою перетерти цукор з цедрою, додати масло і збити до пишної маси.
  3. Додати сік, яйце і знову збити.
  4. Окремо змішати борошно, розпушувач та сіль. Додати у масляну масу і вимісити тісто.
  5. Тісто загорнути у харчову плівку та відправити на годину в холодильник.
  6. Дістати тісто, сформувати кульки та виваляти їх у цукровій пудрі.
  7. Випікати кульки 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

 

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Публикация от Рецепти | Фудблог | Оля (@olha.holovina)

Пастила з груш

Інгредієнти

  • Стиглі груші
  • Цукор
  • Олія
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Приготування

  1. Деко застелити пекарським папером і злегка змастити його олією.
  2. Дуже стиглі груші помити та нарізати шматочками. Якщо груші твердіших сортів, то спочатку шматочки проварити до м’якого стану, а потім збити блендером до консистенції пюре. І якщо груші не дуже солодкі, то додати для смаку цукор.
  3. Акуратно викласти пюре на деко, рівномірно, щоб шар був щонайбільше 5 мм.
  4. Відправити в духовку і встановити температуру 70-100 градусів, дверцята духовки бажано тримати напіввідчиненими.
  5. Сушити пастилу приблизно 7-9 годин, якщо скористатися в духовці функцією конвекція, пастила висохне набагато швидше.
  6. Наприкінці приготування перевірити пастилу, вона має бути еластичною, трохи липкою і добре відходити від паперу.
  7. Розрізати пастилу на трикутники та скрутити кожен у формі рогалика.

 

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Публикация от ДИНА | ПРОСТЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ (@dina_liashyk)

Ці десерти будуть чудовим доповненням до святкового столу.

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