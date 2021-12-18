Во время празднования Нового года многие любят не просто съесть оливье и выпить игристого вина, но и побаловать себя сладким, поэтому заранее готовят праздничные десерты.
Факты ICTV собрали оригинальные рецепты десертов на Новый год.
Имбирное печенье
Ингредиенты
- 70 г цельнозерновой муки
- 20 г рисовой муки
- 40 г меда
- 70 г овсяной муки
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 5 г какао
Читайте также:Диетическое меню на Новый год 2022. Как приготовить полезные салаты, холодец и десерты
Приготовление
- Смешать овсяную муку и цельнозерновую. Добавить разрыхлитель, какао, имбирь и корицу.
- Отдельно смешать мед и яйцо. Соединить все.
- Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать на 30 минут в холодильник.
- Посыпать поверхность мукой, раскатать на ней тесто и вырезать печенье.
- Отправить его в духовку на 15 минут.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Апельсиновое печенье
Ингредиенты
- 100 г сливочного масла
- 120 г сахара
- 1 яйцо
- 250 г муки
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- цедра одного апельсина
- 30 мл апельсинового сока
- соль
- сахарная пудра
Приготовление
- Цедру апельсина натереть на терке, не использовать белую часть, она горчит.
- Вилкой перетереть сахар с цедрой, добавить масло и взбить до пышной массы.
- Добавить сок, яйцо и снова взбить.
- Отдельно смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить в масляную массу и вымесить тесто.
- Тесто завернуть в пищевую пленку и отправить на час в холодильник.
- Достать тесто, сформировать шарики и вывалять их в сахарной пудре.
- Выпекать шарики 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пастила из груш
Ингредиенты
- Спелые груши
- Сахар
- Растительное масло
Приготовление
- Противень застелить пекарской бумагой и слегка смазать ее растительным маслом.
- Очень спелые груши помыть и нарезать кусочками. Если груши более твердых сортов, то сначала кусочки отправить провариться до мягкого состояния, а затем взбить блендером до консистенции пюре. И если груши не очень сладкие, то добавить по вкусу сахар.
- Аккуратно распределить получившееся пюре на противне, равномерно, чтобы слой был не больше 5 мм.
- Отправить в духовку и установить температуру 70-100 градусов, дверку духовки желательно держать приоткрытой.
- Сушить пастилу примерно 7-9 часов, если воспользоваться в духовке функцией конвекция, то пастила высохнет намного быстрее.
- В конце приготовления проверить пастилу, она должна быть эластичной, слегка липкой и хорошо отходить от бумаги.
- Разрезать пастилу на треугольники и скрутить каждый в форме рогалика.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эти десерты будут отличным дополнением к праздничному столу.