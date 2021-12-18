Во время празднования Нового года многие любят не просто съесть оливье и выпить игристого вина, но и побаловать себя сладким, поэтому заранее готовят праздничные десерты.

Факты ICTV собрали оригинальные рецепты десертов на Новый год.

Имбирное печенье

Ингредиенты

70 г цельнозерновой муки

20 г рисовой муки

40 г меда

70 г овсяной муки

1 яйцо

0,5 ч. л. разрыхлителя

5 г какао

Приготовление

Смешать овсяную муку и цельнозерновую. Добавить разрыхлитель, какао, имбирь и корицу. Отдельно смешать мед и яйцо. Соединить все. Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать на 30 минут в холодильник. Посыпать поверхность мукой, раскатать на ней тесто и вырезать печенье. Отправить его в духовку на 15 минут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ireshal

Апельсиновое печенье

Ингредиенты

100 г сливочного масла

120 г сахара

1 яйцо

250 г муки

1,5 ч. л. разрыхлителя

цедра одного апельсина

30 мл апельсинового сока

соль

сахарная пудра

Приготовление

Цедру апельсина натереть на терке, не использовать белую часть, она горчит. Вилкой перетереть сахар с цедрой, добавить масло и взбить до пышной массы. Добавить сок, яйцо и снова взбить. Отдельно смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить в масляную массу и вымесить тесто. Тесто завернуть в пищевую пленку и отправить на час в холодильник. Достать тесто, сформировать шарики и вывалять их в сахарной пудре. Выпекать шарики 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рецепти | Фудблог | Оля (@olha.holovina)

Пастила из груш

Ингредиенты

Спелые груши

Сахар

Растительное масло

Приготовление

Противень застелить пекарской бумагой и слегка смазать ее растительным маслом. Очень спелые груши помыть и нарезать кусочками. Если груши более твердых сортов, то сначала кусочки отправить провариться до мягкого состояния, а затем взбить блендером до консистенции пюре. И если груши не очень сладкие, то добавить по вкусу сахар. Аккуратно распределить получившееся пюре на противне, равномерно, чтобы слой был не больше 5 мм. Отправить в духовку и установить температуру 70-100 градусов, дверку духовки желательно держать приоткрытой. Сушить пастилу примерно 7-9 часов, если воспользоваться в духовке функцией конвекция, то пастила высохнет намного быстрее. В конце приготовления проверить пастилу, она должна быть эластичной, слегка липкой и хорошо отходить от бумаги. Разрезать пастилу на треугольники и скрутить каждый в форме рогалика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИНА | ПРОСТЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ (@dina_liashyk)

Эти десерты будут отличным дополнением к праздничному столу.