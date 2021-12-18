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Имбирное печенье и пастила: интересные рецепты десертов на Новый год

18 декабря 2021, 10:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Имбирное печенье и пастила: интересные рецепты десертов на Новый год

Во время празднования Нового года многие любят не просто съесть оливье и выпить игристого вина, но и побаловать себя сладким, поэтому заранее готовят праздничные десерты.

Факты ICTV собрали оригинальные рецепты десертов на Новый год.

Имбирное печенье

Ингредиенты

  • 70 г цельнозерновой муки
  • 20 г рисовой муки
  • 40 г меда
  • 70 г овсяной муки
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 5 г какао
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Приготовление

  1. Смешать овсяную муку и цельнозерновую. Добавить разрыхлитель, какао, имбирь и корицу.
  2. Отдельно смешать мед и яйцо. Соединить все.
  3. Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать на 30 минут в холодильник.
  4. Посыпать поверхность мукой, раскатать на ней тесто и вырезать печенье.
  5. Отправить его в духовку на 15 минут.

 

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Публикация от @ireshal

Апельсиновое печенье

Ингредиенты

  • 100 г сливочного масла
  • 120 г сахара
  • 1 яйцо
  • 250 г муки
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • цедра одного апельсина
  • 30 мл апельсинового сока
  • соль
  • сахарная пудра

Приготовление

  1. Цедру апельсина натереть на терке, не использовать белую часть, она горчит.
  2. Вилкой перетереть сахар с цедрой, добавить масло и взбить до пышной массы.
  3. Добавить сок, яйцо и снова взбить.
  4. Отдельно смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить в масляную массу и вымесить тесто.
  5. Тесто завернуть в пищевую пленку и отправить на час в холодильник.
  6. Достать тесто, сформировать шарики и вывалять их в сахарной пудре.
  7. Выпекать шарики 15-20 минут при температуре 180 градусов.

 

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Публикация от Рецепти | Фудблог | Оля (@olha.holovina)

Пастила из груш

Ингредиенты

  • Спелые груши
  • Сахар
  • Растительное масло
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Приготовление

  1. Противень застелить пекарской бумагой и слегка смазать ее растительным маслом.
  2. Очень спелые груши помыть и нарезать кусочками. Если груши более твердых сортов, то сначала кусочки отправить провариться до мягкого состояния, а затем взбить блендером до консистенции пюре. И если груши не очень сладкие, то добавить по вкусу сахар.
  3. Аккуратно распределить получившееся пюре на противне, равномерно, чтобы слой был не больше 5 мм.
  4. Отправить в духовку и установить температуру 70-100 градусов, дверку духовки желательно держать приоткрытой.
  5. Сушить пастилу примерно 7-9 часов, если воспользоваться в духовке функцией конвекция, то пастила высохнет намного быстрее.
  6. В конце приготовления проверить пастилу, она должна быть эластичной, слегка липкой и хорошо отходить от бумаги.
  7. Разрезать пастилу на треугольники и скрутить каждый в форме рогалика.

 

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Публикация от ДИНА | ПРОСТЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ (@dina_liashyk)

Эти десерты будут отличным дополнением к праздничному столу.

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