До Нового года осталось не так много времени, и хозяйки уже стали думать над праздничным меню. Шуба, оливье, холодец — эти блюда традиционно готовят украинцы и далеко не по самым полезным рецептам.

О том, как сделать меню на Новый год более полезным и диетическим, рассказала врач-диетолог, соучредитель Школы здорового питания с опытом работы в медицине более 20 лет Ольга Деминская. По ее словам, можно готовить и всеми любимые традиционные блюда, но делать это немного по другим рецептам.

Оливье

Салат-символ Нового года, в принципе, можно оставить на праздничном столе, но немножко его изменить. В первую очередь, заменить майонез из супермаркета на соус, приготовленный самостоятельно.

— Для этого можно взять оливковое масло, желток, горчицу и перемешать все. Или же смешать греческий йогурт с горчицей, — говорит Ольга Деминская.

Также можно добавить больше огурчиков, убрать картошку, а вместо колбасы положить отварное мясо курицы.

Шуба

Рецепт шубы также можно изменить.

— Больше свеклы, моркови. Лучше их не отваривать, а запечь в фольге. Тогда они имеют другой вкус, текстуру. Меньше картофеля. Можно его вообще не брать, — добавляет врач-диетолог.

Сельдь также можно заменить филе скумбрии или другой рыбы, даже красной.

Холодец

Это блюдо может быть очень полезным для организма.

— Если там будет курица или красное мясо, нежирная говядина, это хорошо. Но если там есть свинина со слоем жира, такой холодец я бы не рекомендовала, — объясняет специалист.

При этом есть его стоит с хреном или горчицей, которые будут нейтрализовать влияние жира на организм.

Копчености

Праздничные столы не обходятся без мясных нарезок. При этом диетологи рекомендуют отказаться от купленных копченостей, которые не несут никакой пользы, а могут быть и очень вредными за счет способа приготовления.

— Мы не знаем, в каких условиях они готовятся, блюда могут оказывать мутагенное и канцерогенное действие. Поэтому их нельзя употреблять. Лучше приготовить мясо самому, тем более для этого существует сколько приправ, — делится Ольга Деминская.

Соленья

На столах украинцев зимой можно увидеть и соленья.

— Соленые огурцы и помидоры — полезные продукты, квашеная капуста — хороший источник витамина С. Что касается маринованных – с уксусом и сахаром – это бесполезные продукты. Я бы не рекомендовала их, — объясняет диетолог.

Десерты

В качестве сладостей лучше подавать к новогоднему столу легкие блюда на основе йогурта, желе, фруктов. Чем меньше кремов, сахара и теста в них будет, тем лучше.

— Можно чернослив начинить грецким орехом и залить его йогуртом, — дополняет эксперт.

В целом во время празднования Нового года рекомендуется не переедать.

— Мы поправляемся не от Оливье и Шубы и худеем не от огурцов, все зависит от количества. Если вы съедите несколько ложек символически, ничего страшного не произойдет. Важно, чтобы не было тазиков, гор, — подводит итог диетолог.

Также во время празднования Нового года стоит быть осторожным с алкоголем и не злоупотреблять спиртным. Это грозит отравлением.