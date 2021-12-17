До Нового року залишилося не так багато часу, і господині вже почали думати над святковим меню. Шуба, олів’є, холодець – ці страви традиційно готують українці, але не за найкориснішими рецептами.

Про те, як зробити меню на Новий рік кориснішим та більш дієтичним, розповіла лікарка-дієтолог, співзасновниця Школи здорового харчування з досвідом роботи в медицині понад 20 років Ольга Демінська. За її словами, можна готувати й усіма улюблені традиційні страви, але робити це трішки за іншими рецептами.

Олів’є

Салат-символ Нового року загалом можна залишити на святковому столі, але трішки його змінити. Насамперед, замінити майонез з супермаркету на соус, приготований самостійно.

– Для цього можна взяти оливкову олію, жовток, гірчицю та перемішати все. Або ж змішати грецький йогурт із гірчицею, – каже Ольга Демінська.

Також можна додати більше огірків, прибрати картоплю, а замість ковбаси покласти відварене м’ясо курки.

Шуба

Рецепт шуби також можна змінити.

– Більше буряків, моркви. Краще їх не відварювати, а запекти у фользі. Тоді вони мають інший смак, текстуру. Менше картоплі. Можна її взагалі не додавати, – додає лікарка-дієтолог.

Оселедець також можна замінити на філе скумбрії або іншої риби, навіть червоної.

Холодець

Ця страва може бути дуже корисною для організму.

– Якщо там буде курка чи червоне м’ясо, нежирна яловичина, це добре. Але якщо там є свинина із шаром жиру, такий холодець я не рекомендувала б, – пояснює дієтолог.

Водночас їсти його варто з хроном або гірчицею, які нейтралізуватимуть вплив жиру на організм.

Копченості

Святкові столи рідко бувають без м’ясних нарізок. Водночас дієтологи рекомендують відмовитися від куплених копченостей, які не несуть користі, а можуть бути ще й дуже шкідливими через спосіб приготування.

– Ми не знаємо, в яких умовах вони готуються, страви можуть чинити мутагенну та канцерогенну дію. Тому їх не можна вживати. Краще приготувати м’ясо самому, тим паче для цього є скільки приправ, – ділиться Ольга Демінська.

Соління

На столах українців узимку можна побачити й соління.

– Солоні огірки та помідори – корисні продукти, квашена капуста – чудове джерело вітаміну С. Щодо маринованих – з оцтом та цукром – із цих продуктів нема користі. Я не рекомендувала б їх, – пояснює дієтолог.

Десерти

Як солодощі краще подавати до новорічного столу легкі страви з йогурту, желе, фруктів. Чим менше кремів, цукру та тіста в них буде, тим краще.

– Можна чорнослив начинити волоським горіхом та залити його йогуртом, – доповнює експертка.

Загалом під час святкування Нового року рекомендується не переїдати.

– Ми гладшаємо не від олів’є і шуби і худнемо не від огірків, все залежить від кількості. Якщо ви з’їсте кілька ложок символічно, нічого страшного не станеться. Важливо, щоб не було тазиків, гір, – підсумовує дієтолог.

Також під час святкування Нового року варто бути обережним із алкоголем та не зловживати спиртним. Це загрожує отруєнням.