Салат Олів’є – один із символів Нового року, у святкову ніч його можна побачити майже на кожному столі. Водночас цю страву, приготовану за традиційним рецептом, не можна назвати корисною і низькокалорійною.
Дієтолог Ольга Сімагіна поділилася рецептом новорічної страви, яка не додасть кілька сантиметрів на талії та негативно не вплине на організм.
Інгредієнти
- Горошок
- Морква
- Кабачок (або авокадо)
- Огірок
- Яблуко
- Зелень
- Рослинний майонез
Приготування
Нарізати всі овочі кубиками, змішати, заправити майонезом.
– Смак дуже ніжний. Єдиний мінус – це те, що через 30 хвилин яблуко темнішає, і салат починає виглядати не настільки апетитним. Але смак це не псує, – каже Ольга Сімагіна.
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За її словами, якщо готуєте страву на святковий стіл, то краще не різати яблуко. Або щойно приготований салат одразу розкласти по тарілках.