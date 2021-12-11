Салат Олів’є – один із символів Нового року, у святкову ніч його можна побачити майже на кожному столі. Водночас цю страву, приготовану за традиційним рецептом, не можна назвати корисною і низькокалорійною.

Дієтолог Ольга Сімагіна поділилася рецептом новорічної страви, яка не додасть кілька сантиметрів на талії та негативно не вплине на організм.

Інгредієнти

Горошок

Морква

Кабачок (або авокадо)

Огірок

Яблуко

Зелень

Рослинний майонез

Приготування

Нарізати всі овочі кубиками, змішати, заправити майонезом.

– Смак дуже ніжний. Єдиний мінус – це те, що через 30 хвилин яблуко темнішає, і салат починає виглядати не настільки апетитним. Але смак це не псує, – каже Ольга Сімагіна.

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За її словами, якщо готуєте страву на святковий стіл, то краще не різати яблуко. Або щойно приготований салат одразу розкласти по тарілках.