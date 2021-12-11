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Їжа

Новорічний салат Олів’є: як приготувати корисну та низькокалорійну страву

11 Грудня 2021, 09:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
оливье

Салат Олів’є – один із символів Нового року, у святкову ніч його можна побачити майже на кожному столі. Водночас цю страву, приготовану за традиційним рецептом, не можна назвати корисною і низькокалорійною.

Дієтолог Ольга Сімагіна поділилася рецептом новорічної страви, яка не додасть кілька сантиметрів на талії та негативно не вплине на організм.

Інгредієнти

  • Горошок
  • Морква
  • Кабачок (або авокадо)
  • Огірок
  • Яблуко
  • Зелень
  • Рослинний майонез
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Приготування

Нарізати всі овочі кубиками, змішати, заправити майонезом.

– Смак дуже ніжний. Єдиний мінус – це те, що через 30 хвилин яблуко темнішає, і салат починає виглядати не настільки апетитним. Але смак це не псує, – каже Ольга Сімагіна.

 

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Публикация от Тренер/диетолог Симагина Ольга (@simagina_fitness)

За її словами, якщо готуєте страву на святковий стіл, то краще не різати яблуко. Або щойно приготований салат одразу розкласти по тарілках.

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