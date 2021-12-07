Цибуля-порей, томлена у вершковому соусі з шампанським, тархуном і зеленою цибулею, буде чудовим доповненням до новорічного столу.
Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов поділився оригінальним рецептом страви, яку можна додати до новорічного меню.
– Біла частина порею – фантастична. Має дуже насичений смак, який гідний виступити головною скрипкою на цьому святі смаку, – каже Равшан Хамідов.
Інгредієнти:
- Шампанське – 100 мл
- Вершки 30% – 300 мл
- Тархун – 5 г
- Цибуля-порей – 2 шт.
Приготування:
- Шампанське випаруйте тричі.
- Додайте вершки і ретельно перемішайте, додайте тархун.
- Томіть цибулю-порей на повільному вогні до готовності (10 хвилин).
- Вимкніть вогонь і засипте дрібно нарізану зелену цибулю.
- Цибулю порей необхідно ретельно промити, використовуємо лише білу частину.
- Зафіксуйте шпажками та обпечіть з усіх боків.
- Приберіть шпажки.
Сервірувати тарілку потрібно пореєм, соусом і прикрасити листям базиліка та тархуна.