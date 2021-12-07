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Їжа

Новорічне меню. Як приготувати цибулю-порей у вершковому соусі з шампанським

7 Грудня 2021, 16:40
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Новорічне меню. Як приготувати цибулю-порей у вершковому соусі з шампанським
Джерело: Новий канал

Цибуля-порей, томлена у вершковому соусі з шампанським, тархуном і зеленою цибулею, буде чудовим доповненням до новорічного столу.

Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов поділився оригінальним рецептом страви, яку можна додати до новорічного меню.

Равшан Хамидов

– Біла частина порею – фантастична. Має дуже насичений смак, який гідний виступити головною скрипкою на цьому святі смаку, – каже Равшан Хамідов.

Інгредієнти:

  • Шампанське – 100 мл
  • Вершки 30% – 300 мл
  • Тархун – 5 г
  • Цибуля-порей – 2 шт.
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Приготування:

  • Шампанське випаруйте тричі.
  • Додайте вершки і ретельно перемішайте, додайте тархун.
  • Томіть цибулю-порей на повільному вогні до готовності (10 хвилин).
  • Вимкніть вогонь і засипте дрібно нарізану зелену цибулю.
  • Цибулю порей необхідно ретельно промити, використовуємо лише білу частину.
  • Зафіксуйте шпажками та обпечіть з усіх боків.
  • Приберіть шпажки.

Сервірувати тарілку потрібно пореєм, соусом і прикрасити листям базиліка та тархуна.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти , меню , Меню на Новий рік , Новий Рік , Рецепти
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