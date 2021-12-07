Цибуля-порей, томлена у вершковому соусі з шампанським, тархуном і зеленою цибулею, буде чудовим доповненням до новорічного столу.

Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов поділився оригінальним рецептом страви, яку можна додати до новорічного меню.

– Біла частина порею – фантастична. Має дуже насичений смак, який гідний виступити головною скрипкою на цьому святі смаку, – каже Равшан Хамідов.

Інгредієнти:

Шампанське – 100 мл

Вершки 30% – 300 мл

Тархун – 5 г

Цибуля-порей – 2 шт.

Приготування:

Шампанське випаруйте тричі.

Додайте вершки і ретельно перемішайте, додайте тархун.

Томіть цибулю-порей на повільному вогні до готовності (10 хвилин).

Вимкніть вогонь і засипте дрібно нарізану зелену цибулю.

Цибулю порей необхідно ретельно промити, використовуємо лише білу частину.

Зафіксуйте шпажками та обпечіть з усіх боків.

Приберіть шпажки.

Сервірувати тарілку потрібно пореєм, соусом і прикрасити листям базиліка та тархуна.