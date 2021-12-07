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Новогоднее меню. Как приготовить лук-порей в сливочном соусе с шампанским

7 декабря 2021, 16:40
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
Новогоднее меню. Как приготовить лук-порей в сливочном соусе с шампанским
Источник: Новый канал

Лук-порей, томленый в сливочном соусе с шампанским, тархуном и зеленым луком, станет отличным дополнением к новогоднему столу.

Участник реалити Адская кухня на Новом канале Равшан Хамидов поделился оригинальным рецептом блюда, которое можно добавить в новогоднее меню.

Равшан Хамидов

— Белая часть порея — фантастическая. У нее очень насыщенный вкус, который достоин выступить главной скрипкой на этом празднике вкуса, — говорит Равшан Хамидов.

Ингредиенты:

  • Шампанское — 100 мл
  • Сливки 30% — 300 мл
  • Тархун — 5 г
  • Лук-порей — 2 шт.
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Приготовление:

  • Шампанское выпарите три раза.
  • Добавьте сливки и тщательно перемешайте венчиком, добавьте тархун.
  • Томите лук-порей на медленном огне до готовности (10 минут).
  • Выключите огонь и засыпьте мелко нарезанный зеленый лук.
  • Лук-порей необходимо тщательно промыть, используем только белую часть.
  • Зафиксируйте шпажками и обожгите со всех сторон.
  • Удалите шпажки.

Сервировать тарелку нужно пореем, соусом и украсить листьями базилика и тархуна.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти , меню , Меню на Новий рік , Новый год , Рецепти
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