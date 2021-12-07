Лук-порей, томленый в сливочном соусе с шампанским, тархуном и зеленым луком, станет отличным дополнением к новогоднему столу.
Участник реалити Адская кухня на Новом канале Равшан Хамидов поделился оригинальным рецептом блюда, которое можно добавить в новогоднее меню.
— Белая часть порея — фантастическая. У нее очень насыщенный вкус, который достоин выступить главной скрипкой на этом празднике вкуса, — говорит Равшан Хамидов.
Ингредиенты:
- Шампанское — 100 мл
- Сливки 30% — 300 мл
- Тархун — 5 г
- Лук-порей — 2 шт.
Приготовление:
- Шампанское выпарите три раза.
- Добавьте сливки и тщательно перемешайте венчиком, добавьте тархун.
- Томите лук-порей на медленном огне до готовности (10 минут).
- Выключите огонь и засыпьте мелко нарезанный зеленый лук.
- Лук-порей необходимо тщательно промыть, используем только белую часть.
- Зафиксируйте шпажками и обожгите со всех сторон.
- Удалите шпажки.
Сервировать тарелку нужно пореем, соусом и украсить листьями базилика и тархуна.