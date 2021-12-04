Многие украинские хозяйки уже начали думать над тем, что приготовить на Новый год, ведь новогоднее меню хочется разнообразить интересными блюдами.
К праздничному столу можно приготовить необычное блюдо — ньокки в икорно-шампанском соусе с хвойным маслом. Рецептом блюда поделился участник реалити Адская кухня на Новом канале Равшан Хамидов.
Ингредиенты:
- Картофель – 200 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Пармезан – 50 г
- Мука – 100 г
- Сливки – 100 мл
- Бульон рыбный — 100 мл
- Шампанское — 100 мл
- Икра красная — 50 г
- Хвойное масло – 5 мл
- Соль морская
Приготовление:
- Картофель запеките целиком в соли. Потом перетрите до состояния пюре.
- Добавьте яйцо, мелко натертый пармезан, муку. Вымесите до состояния эластичного теста.
- Посыпьте стол мукой, раскатайте тесто “колбаской” и нарежьте маленькими шайбами. Придайте форму пальцами.
- Отварите в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты.
Отдельно нужно приготовить соус. Для этого рыбный бульон и шампанское стоит уварить втрое, добавить сливки. Затем снять его с огня и добавить икру.
Для хвойного масла нужно 50 г иголок сосны и 100 мл подсолнечного масла прогреть в течение 20 минут при температуре 80 градусов, а затем процедить.
Ньокки выложить на тарелку, полить их икорным соусом и хвойным маслом.