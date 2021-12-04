Многие украинские хозяйки уже начали думать над тем, что приготовить на Новый год, ведь новогоднее меню хочется разнообразить интересными блюдами.

К праздничному столу можно приготовить необычное блюдо — ньокки в икорно-шампанском соусе с хвойным маслом. Рецептом блюда поделился участник реалити Адская кухня на Новом канале Равшан Хамидов.

Ингредиенты:

Картофель – 200 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Пармезан – 50 г

Мука – 100 г

Сливки – 100 мл

Бульон рыбный — 100 мл

Шампанское — 100 мл

Икра красная — 50 г

Хвойное масло – 5 мл

Соль морская

Приготовление:

Картофель запеките целиком в соли. Потом перетрите до состояния пюре. Добавьте яйцо, мелко натертый пармезан, муку. Вымесите до состояния эластичного теста. Посыпьте стол мукой, раскатайте тесто “колбаской” и нарежьте маленькими шайбами. Придайте форму пальцами. Отварите в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты.

Отдельно нужно приготовить соус. Для этого рыбный бульон и шампанское стоит уварить втрое, добавить сливки. Затем снять его с огня и добавить икру.

Для хвойного масла нужно 50 г иголок сосны и 100 мл подсолнечного масла прогреть в течение 20 минут при температуре 80 градусов, а затем процедить.

Ньокки выложить на тарелку, полить их икорным соусом и хвойным маслом.