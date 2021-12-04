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К новогоднему столу. Как приготовить ньокки в икорно-шампанском соусе

4 декабря 2021, 10:00
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
К новогоднему столу. Как приготовить ньокки в икорно-шампанском соусе

Многие украинские хозяйки уже начали думать над тем, что приготовить на Новый год, ведь новогоднее меню хочется разнообразить интересными блюдами.

К праздничному столу можно приготовить необычное блюдо — ньокки в икорно-шампанском соусе с хвойным маслом. Рецептом блюда поделился участник реалити Адская кухня на Новом канале Равшан Хамидов.

Равшан Хамидов

Ингредиенты:

  • Картофель – 200 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Пармезан – 50 г
  • Мука – 100 г
  • Сливки – 100 мл
  • Бульон рыбный — 100 мл
  • Шампанское — 100 мл
  • Икра красная — 50 г
  • Хвойное масло – 5 мл
  • Соль морская
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Приготовление:

  1. Картофель запеките целиком в соли. Потом перетрите до состояния пюре.
  2. Добавьте яйцо, мелко натертый пармезан, муку. Вымесите до состояния эластичного теста.
  3. Посыпьте стол мукой, раскатайте тесто “колбаской” и нарежьте маленькими шайбами. Придайте форму пальцами.
  4. Отварите в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты.

Отдельно нужно приготовить соус. Для этого рыбный бульон и шампанское стоит уварить втрое, добавить сливки. Затем снять его с огня и добавить икру.

Для хвойного масла нужно 50 г иголок сосны и 100 мл подсолнечного масла прогреть в течение 20 минут при температуре 80 градусов, а затем процедить.

Ньокки выложить на тарелку, полить их икорным соусом и хвойным маслом.

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