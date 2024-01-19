Как правильно жарить картошку? Обычно этот вопрос задают кулинары, у которых что-то пошло не так при приготовлении этого любимого многими блюда. И действительно, чтобы она не прилипала к сковороде, подрумянилася, но не подгорела и получилася аппетитной, надо знать простые, но такие важные правила приготовления.

Поэтому делимся опытом, как жарить картошку на сковороде, чтобы получилась такая, чтобы семья просила добавки.

Как жарить картошку на сковороде

В первую очередь стоит отметить, что сорт картофеля имеет значение. Лучше всего для жарки подходят сорта с относительно низким содержанием крахмала.

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Для жарки выбирайте твердые плоды одного размера и без зеленой кожуры. Если на них все же есть зеленая кожура, полностью почистите ее.

Как нарезать картошку для жарки

Жарить картошку можно нарезав соломкой, брусочками и ломтиками. Главное — примерно одинаковые размеры кусочков. Так она приготовится равномерно.

Зачем замачивать картошку перед жаркой

Чтобы избавиться от лишнего крахмала и чтобы она получилася хрустящей, почищенную и нарезанную картошку желательно замочить в холодной воде на 15-20 минут. Затем воду слить, картошку полностью обсушить и можно начинать приготовление.

Чтобы приготовить идеальную жареную картошку

Для приготовления выбирайте сковороду с толстым дном или с антипригарным покрытием.

Жарить картошку желательно на рафинированном масле, но и смалец также подойдет. В конце приготовления, для более нежного вкуса, можно добавить немного сливочного масла.

Для получения аппетитной золотистой корочки, выкладывайте ее в хорошо разогретое масло. Если выложить в холодное масло или доливать его во время жарки, картошка получится как вареная.

Готовим картошку , периодически помешивая, сначала на большом огне до золотистой корочки, затем на среднем и в конце приготовления уже на слабом огне. Первый раз перемешиваем картошку не раньше, чем через 5 минут приготовления.

Солить жареную картошку надо не раньше чем за 10 минут до окончания приготовления.

При приготовлении жареной картошки, никогда не закрывайте его крышкой. Образовавшийся пар не даст ей подрумяниться и она получится варено-тушеным.

Что можно добавить к жареной картошке

К картошке можно добавлять любые продукты по вашему вкусу. Но стоит их приготовить в отдельной сковороде и добавить за 5-10 минут до окончания приготовления. Что можно добавить: лук (репчатый, белый, шалот), грибы, мясо птицы или свинину. Также не лишним будет зеленый лук, укроп или петрушка. Зеленый лук и зелень добавляют обычно после окончания приготовления. Из специй идеально подойдет молотый черный перец, паприка, кориандр, карри, хмели-сунели.

Итак, как правильно жарить картошку мы уже знаем. Поэтому время отправиться на кухню, чтобы приготовить это вкусное и аппетитное блюдо.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.