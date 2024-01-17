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Картофель фри в домашних условиях на сковороде: рецепт, советы, лайфхаки

17 января 2024, 12:15
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Картопля фрі в домашніх умовах

Чтобы приготовить картофель фри в домашних условиях, нам понадобятся продукты, которые есть в каждом доме. Конечно, блюдо калорийное, и о пользе диетологи прочитали бы нам “лекцию”, но как это вкусно и аппетитно! Говорят, если очень хочется, то можно, но не много.

Как сделать картошку фри дома – читайте ниже.

Как приготовить картофель фри на сковороде

Ингредиенты:

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  • картофель (одного размера) – 1 кг
  • масло рафинированное для жарки – 500 мл
  • соль – по вкусу
  • соус для подачи – по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель чистим, моем и нарезаем соломкой (желательно одного размера, чтобы она равномерно прожарился).
  2. Затем заливаем холодной водой и оставляем на 5 минут. Воду сливаем, выкладываем ее сначала на дуршлаг, чтобы стекла вода, а затем перекладываем на бумажное полотенце и полностью обсушиваем.
  3. Приготовление картофеля фри. В глубокую сковороду (это обязательно, именно в глубокую) вливаем масло и хорошо его разогреваем.
  4. Порциями выкладываем и жарим, периодически перемешивая, до приятного золотистого цвета.
  5. В дуршлаг выкладываем бумажное полотенце в несколько слоев. Затем выкладываем готовый картофель, солим.
  6. Подаем горячим или теплым с соусами по вкусу.

Ниже отвечаем на вопросы, которые возникают при приготовлении картофеля фри в домашних условиях.

Картопля фрі

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

Почему картофель фри получается не хрустящим

Если масло недостаточно разогретое, картофель фри пропитается жиром, что сделает его менее хрустящим.

Как сохранить картофель фри хрустящим

Если картофель фри остыл, к сожалению полностью хрустящим его сохранить не удастся. Но если хранить его, предварительно охладив, в герметичном судочке в холодильнике, картофель будет вкусным и после разогревания. Чтобы картофель фри приобрел приятный хруст, его следует разогревать на сковороде с небольшим количеством масла или в духовке.

Сколько раз можно жарить картошку фри на одном масле

Важно менять растительное масло после каждого применения, но если вы готовите нечасто, на одном и том же масле можно жарить около 5-8 раз.

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