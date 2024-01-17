Чтобы приготовить картофель фри в домашних условиях, нам понадобятся продукты, которые есть в каждом доме. Конечно, блюдо калорийное, и о пользе диетологи прочитали бы нам “лекцию”, но как это вкусно и аппетитно! Говорят, если очень хочется, то можно, но не много.

Как сделать картошку фри дома – читайте ниже.

Как приготовить картофель фри на сковороде

Ингредиенты:

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картофель (одного размера) – 1 кг

масло рафинированное для жарки – 500 мл

соль – по вкусу

соус для подачи – по вкусу

Приготовление:

Картофель чистим, моем и нарезаем соломкой (желательно одного размера, чтобы она равномерно прожарился). Затем заливаем холодной водой и оставляем на 5 минут. Воду сливаем, выкладываем ее сначала на дуршлаг, чтобы стекла вода, а затем перекладываем на бумажное полотенце и полностью обсушиваем. Приготовление картофеля фри. В глубокую сковороду (это обязательно, именно в глубокую) вливаем масло и хорошо его разогреваем. Порциями выкладываем и жарим, периодически перемешивая, до приятного золотистого цвета. В дуршлаг выкладываем бумажное полотенце в несколько слоев. Затем выкладываем готовый картофель, солим. Подаем горячим или теплым с соусами по вкусу.

Ниже отвечаем на вопросы, которые возникают при приготовлении картофеля фри в домашних условиях.

Почему картофель фри получается не хрустящим

Если масло недостаточно разогретое, картофель фри пропитается жиром, что сделает его менее хрустящим.

Как сохранить картофель фри хрустящим

Если картофель фри остыл, к сожалению полностью хрустящим его сохранить не удастся. Но если хранить его, предварительно охладив, в герметичном судочке в холодильнике, картофель будет вкусным и после разогревания. Чтобы картофель фри приобрел приятный хруст, его следует разогревать на сковороде с небольшим количеством масла или в духовке.

Сколько раз можно жарить картошку фри на одном масле

Важно менять растительное масло после каждого применения, но если вы готовите нечасто, на одном и том же масле можно жарить около 5-8 раз.