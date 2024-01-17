Чтобы приготовить картофель фри в домашних условиях, нам понадобятся продукты, которые есть в каждом доме. Конечно, блюдо калорийное, и о пользе диетологи прочитали бы нам “лекцию”, но как это вкусно и аппетитно! Говорят, если очень хочется, то можно, но не много.
Как сделать картошку фри дома – читайте ниже.
Как приготовить картофель фри на сковороде
Ингредиенты:
- картофель (одного размера) – 1 кг
- масло рафинированное для жарки – 500 мл
- соль – по вкусу
- соус для подачи – по вкусу
Приготовление:
- Картофель чистим, моем и нарезаем соломкой (желательно одного размера, чтобы она равномерно прожарился).
- Затем заливаем холодной водой и оставляем на 5 минут. Воду сливаем, выкладываем ее сначала на дуршлаг, чтобы стекла вода, а затем перекладываем на бумажное полотенце и полностью обсушиваем.
- Приготовление картофеля фри. В глубокую сковороду (это обязательно, именно в глубокую) вливаем масло и хорошо его разогреваем.
- Порциями выкладываем и жарим, периодически перемешивая, до приятного золотистого цвета.
- В дуршлаг выкладываем бумажное полотенце в несколько слоев. Затем выкладываем готовый картофель, солим.
- Подаем горячим или теплым с соусами по вкусу.
Ниже отвечаем на вопросы, которые возникают при приготовлении картофеля фри в домашних условиях.
Почему картофель фри получается не хрустящим
Если масло недостаточно разогретое, картофель фри пропитается жиром, что сделает его менее хрустящим.
Как сохранить картофель фри хрустящим
Если картофель фри остыл, к сожалению полностью хрустящим его сохранить не удастся. Но если хранить его, предварительно охладив, в герметичном судочке в холодильнике, картофель будет вкусным и после разогревания. Чтобы картофель фри приобрел приятный хруст, его следует разогревать на сковороде с небольшим количеством масла или в духовке.
Сколько раз можно жарить картошку фри на одном масле
Важно менять растительное масло после каждого применения, но если вы готовите нечасто, на одном и том же масле можно жарить около 5-8 раз.