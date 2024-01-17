Щоб приготувати картоплю фрі в домашніх умовах, нам знадобляться продукти, які є у кожній оселі. Звісно, страва калорійна, та й щодо користі дієтологи прочитали б нам “лекцію”, але ж як це смачно та апетитно! Кажуть, якщо дуже хочеться, то можна, але небагато.

Як зробити картоплю фрі вдома – читайте нижче.

Як приготувати картоплю фрі на сковороді

Інгредієнти:

Зараз дивляться

картопля (одного розміру) – 1 кг

олія рафінована для смаження – 500 мл

сіль – до смаку

соус для подачі – до смаку

Приготування:

Картоплю чистимо, миємо та нарізаємо соломкою (бажано одного розміру, щоб вона рівномірно просмажилася). Потім заливаємо її холодною водою і залишаємо на 5 хвилин. Воду зливаємо, викладаємо її спочатку на друшляк, щоб стекла вода, а потім перекладаємо на паперовий рушник і повністю обсушуємо. Приготування картоплі фрі. В глибоку сковороду (це обов’язково, саме в глибоку) вливаємо олію і гарно її розігріваємо. Порціями викладаємо і смажимо, періодично перемішуючи, до приємного золотавого кольору. У друшляк викладаємо паперовий рушник в кілька шарів. Потім викладаємо готову картоплю, солимо. Подаємо гарячою або теплою з соусами до смаку.

Нижче відповідаємо на запитання, які виникають під час приготування картоплі фрі в домашніх умовах.

Чому картопля фрі виходить не хрусткою

Якщо олія недостатньо розігріта, картопля фрі просочиться жиром, що зробить її менш хрусткою.

Як зберегти картоплю фрі хрусткою

Якщо картоплі фрі охолола, на жаль повність хрусткою її зберегти не вдасться. Але якщо зберігати її, попередньо охолодивши, в герметичному судочку в холодильнику, вона буде смачною й після того, як ви її розігрієте. Щоб картопля фрі набула приємного хрусту, її варто розігрівати на сковороді з невеликою кількістю олії або в духовці.

Скільки разів можна смажити картоплю фрі на одній олії

Важливо олію міняти після кожного застосування, але якщо ви готуєте нечасто, на тій самій олії можна смажити близько 5-8 разів.