Дієтологи не радять вживати картоплю, адже більшість страв із неї шкодять фігурі. Дійсно, смажена чи фрі сприятиме набору зайвої ваги. Однак якщо запікати її у духовці або варити, калорійність буде значно нижчою.

Факти ICTV зібрали рецепт низькокалорійних страв з картоплі.

Картопляні човники

Інгредієнти

2 середніх картоплини

40 г курячої грудинки

30 г сиру

1 ст. л. нежирної сметани

гілочка кропу

Приготування⁣⁣⁣⁣

Картоплю запекти у фользі. Розрізати навпіл, ложкою зробити заглиблення у половинках. Сир натерти на тертці, відварену грудинку порізати дрібними кубиками. Перемішати сир, грудинку, сметану і частину серединок картоплі.⁣ Викласти в човники суміш і поставити в духовку на 5 хвилин, щоб розплавився сир.⁣ Зверху посипати порізаним кропом.⁣

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Картопля по-селянськи

Інгредієнти

картопля

сіль, спеції

часник

Приготування

Почистити та розрізати картоплю на дольки. Витерти паперовим рушничком. Додати спеції, не солити. Гарно перемішати. Запікати 35-40 хвилин до готовності. Часник почистити, натерти на дрібній терці. Готову картоплю посолити та додати часник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настя, нутриціолог???? (@nastyaa_stepanenko)

Картопля фрі

Інгредієнти

3 великих картоплини

1 ч. л. копченої паприки

2 ст. л. оливкової олії

Приготування

Картоплю нарізати смужками та залити у мисці водою. Воду міняти 3-5 разів, доки вона не стане прозорою. Витерти картоплю насухо серветками та посипати паприкою, можна використовувати будь-які спеції без солі. Полити олією. У духовці за температури 200 градусів запікати 40 хвилин.

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Ці страви будуть кориснішими, аніж смажена картопля або традиційна фрі.