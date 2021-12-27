Дієтологи не радять вживати картоплю, адже більшість страв із неї шкодять фігурі. Дійсно, смажена чи фрі сприятиме набору зайвої ваги. Однак якщо запікати її у духовці або варити, калорійність буде значно нижчою.
Факти ICTV зібрали рецепт низькокалорійних страв з картоплі.
Картопляні човники
Інгредієнти
- 2 середніх картоплини
- 40 г курячої грудинки
- 30 г сиру
- 1 ст. л. нежирної сметани
- гілочка кропу
Приготування
- Картоплю запекти у фользі. Розрізати навпіл, ложкою зробити заглиблення у половинках.
- Сир натерти на тертці, відварену грудинку порізати дрібними кубиками.
- Перемішати сир, грудинку, сметану і частину серединок картоплі.
- Викласти в човники суміш і поставити в духовку на 5 хвилин, щоб розплавився сир.
- Зверху посипати порізаним кропом.
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Картопля по-селянськи
Інгредієнти
- картопля
- сіль, спеції
- часник
Приготування
- Почистити та розрізати картоплю на дольки. Витерти паперовим рушничком.
- Додати спеції, не солити. Гарно перемішати.
- Запікати 35-40 хвилин до готовності.
- Часник почистити, натерти на дрібній терці.
- Готову картоплю посолити та додати часник.
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Картопля фрі
Інгредієнти
- 3 великих картоплини
- 1 ч. л. копченої паприки
- 2 ст. л. оливкової олії
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Приготування
- Картоплю нарізати смужками та залити у мисці водою.
- Воду міняти 3-5 разів, доки вона не стане прозорою.
- Витерти картоплю насухо серветками та посипати паприкою, можна використовувати будь-які спеції без солі.
- Полити олією.
- У духовці за температури 200 градусів запікати 40 хвилин.
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Ці страви будуть кориснішими, аніж смажена картопля або традиційна фрі.