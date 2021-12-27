Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Їжа

Фрі, по-селянськи і не тільки: дієтичні страви з картоплі

27 Грудня 2021, 08:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Фрі, по-селянськи і не тільки: дієтичні страви з картоплі

Дієтологи не радять вживати картоплю, адже більшість страв із неї шкодять фігурі. Дійсно, смажена чи фрі сприятиме набору зайвої ваги. Однак якщо запікати її у духовці або варити, калорійність буде значно нижчою.

Факти ICTV зібрали рецепт низькокалорійних страв з картоплі.

Картопляні човники

Інгредієнти

  • 2 середніх картоплини
  • 40 г курячої грудинки
  • 30 г сиру
  • 1 ст. л. нежирної сметани
  • гілочка кропу
Читайте також:
новый год едаДієтичне меню на Новий рік 2022. Як приготувати корисні салати, холодець та десерти

Приготування⁣⁣⁣⁣

  1. Картоплю запекти у фользі. Розрізати навпіл, ложкою зробити заглиблення у половинках.
  2. Сир натерти на тертці, відварену грудинку порізати дрібними кубиками.
  3. Перемішати сир, грудинку, сметану і частину серединок картоплі.⁣
  4. Викласти в човники суміш і поставити в духовку на 5 хвилин, щоб розплавився сир.⁣
  5. Зверху посипати порізаним кропом.⁣

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Картопля по-селянськи

Інгредієнти

  • картопля
  • сіль, спеції
  • часник

Приготування

  1. Почистити та розрізати картоплю на дольки. Витерти паперовим рушничком.
  2. Додати спеції, не солити. Гарно перемішати.
  3. Запікати 35-40 хвилин до готовності.
  4. Часник почистити, натерти на дрібній терці.
  5. Готову картоплю посолити та додати часник.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Настя, нутриціолог???? (@nastyaa_stepanenko)

Картопля фрі

Інгредієнти

  • 3 великих картоплини
  • 1 ч. л. копченої паприки
  • 2 ст. л. оливкової олії
Читайте також:
картопляне пюреДва корисні картопляні гарніри: з лимоном і яблуком

Приготування

  1. Картоплю нарізати смужками та залити у мисці водою.
  2. Воду міняти 3-5 разів, доки вона не стане прозорою.
  3. Витерти картоплю насухо серветками та посипати паприкою, можна використовувати будь-які спеції без солі.
  4. Полити олією.
  5. У духовці за температури 200 градусів запікати 40 хвилин.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ????ЧЕРНЫЙ ПОЯС ПО ПП???? (@julia_croatia)

Ці страви будуть кориснішими, аніж смажена картопля або традиційна фрі.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка