Картопля – продукт з високим глікемічним індексом, тому її не рекомендують вживати взагалі, або ж їсти не часто.

Та дієтологи з’ясували, що коли картоплю відварити і охолодити, то глікемічний індекс знижується. Отже картопляні гарніри стають кориснішими.

Шеф Пекельної кухні Алекс Якутов поділився рецептами незвичних гарнірів з картоплі.

Рецепт 1. Картопляне пюре з яблуком

Інгредієнти:

Картопля – 1 кг

Яблука – 2 шт.

Зерниста гірчиця – 1 ст. л.

Молоко – 100 мл

Вершкове масло – 100 г

Приготування:

1. Відваріть картоплю.

2. Запечіть яблука в духовці.

3. Додайте яблука до картоплі та перетріть усе разом.

4. Додайте молоко, масло, гірчицю. Все ретельно перемішайте. Має вийти ніжне пюре.

Рецепт 2. Картопля з лимонним фрешем

Інгредієнти:

Картопля – 1 шт.

Сметана – 50 г

Лимонний фреш – 30 г

Солений огірок – 1 шт.

Кріп, каперси, сіль, перець – за смаком

Приготування:

1. Відварену картоплю поріжте шматочками та покладіть у миску. Накрийте харчовою плівкою, поставте у мікрохвильовку.

2. Потім додайте сметану, фреш, кріп, каперси та солоний огірок.

До першого гарніру пасуватиме телятина, а ось до другого проситься рибка.