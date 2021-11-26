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Два корисні картопляні гарніри: з лимоном і яблуком

26 Листопада 2021, 17:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
картопляне пюре
Джерело: Depositphotos

Картопля – продукт з високим глікемічним індексом, тому її не рекомендують вживати взагалі, або ж їсти не часто.

Та дієтологи з’ясували, що коли картоплю відварити і охолодити, то глікемічний індекс знижується. Отже картопляні гарніри стають кориснішими.

Шеф Пекельної кухні Алекс Якутов поділився рецептами незвичних гарнірів з картоплі.

Алекс Якутов

Рецепт 1. Картопляне пюре з яблуком

Інгредієнти:

  • Картопля – 1 кг
  • Яблука – 2 шт.
  • Зерниста гірчиця – 1 ст. л.
  • Молоко – 100 мл
  • Вершкове масло – 100 г

Приготування:
1. Відваріть картоплю.
2. Запечіть яблука в духовці.
3. Додайте яблука до картоплі та перетріть усе разом.
4. Додайте молоко, масло, гірчицю. Все ретельно перемішайте. Має вийти ніжне пюре.

Рецепт 2. Картопля з лимонним фрешем

Інгредієнти:

  • Картопля – 1 шт.
  • Сметана – 50 г
  • Лимонний фреш – 30 г
  • Солений огірок – 1 шт.
  • Кріп, каперси, сіль, перець – за смаком

Приготування:
1. Відварену картоплю поріжте шматочками та покладіть у миску. Накрийте харчовою плівкою, поставте у мікрохвильовку.
2. Потім додайте сметану, фреш, кріп, каперси та солоний огірок.

До першого гарніру пасуватиме телятина, а ось до другого проситься рибка.

Джерело
Новий канал
Теги
Картопля , Кулінарні рецепти
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