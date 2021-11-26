Картопля – продукт з високим глікемічним індексом, тому її не рекомендують вживати взагалі, або ж їсти не часто.
Та дієтологи з’ясували, що коли картоплю відварити і охолодити, то глікемічний індекс знижується. Отже картопляні гарніри стають кориснішими.
Шеф Пекельної кухні Алекс Якутов поділився рецептами незвичних гарнірів з картоплі.
Рецепт 1. Картопляне пюре з яблуком
Інгредієнти:
- Картопля – 1 кг
- Яблука – 2 шт.
- Зерниста гірчиця – 1 ст. л.
- Молоко – 100 мл
- Вершкове масло – 100 г
Приготування:
1. Відваріть картоплю.
2. Запечіть яблука в духовці.
3. Додайте яблука до картоплі та перетріть усе разом.
4. Додайте молоко, масло, гірчицю. Все ретельно перемішайте. Має вийти ніжне пюре.
Рецепт 2. Картопля з лимонним фрешем
Інгредієнти:
- Картопля – 1 шт.
- Сметана – 50 г
- Лимонний фреш – 30 г
- Солений огірок – 1 шт.
- Кріп, каперси, сіль, перець – за смаком
Приготування:
1. Відварену картоплю поріжте шматочками та покладіть у миску. Накрийте харчовою плівкою, поставте у мікрохвильовку.
2. Потім додайте сметану, фреш, кріп, каперси та солоний огірок.
До першого гарніру пасуватиме телятина, а ось до другого проситься рибка.