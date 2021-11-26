Картофель – продукт с высоким гликемическим индексом, поэтому его не рекомендуют употреблять вообще, или есть не часто.
Однако диетологи выяснили, что когда картофель отварить и охладить, то гликемический индекс снижается. Так что картофельные гарниры становятся более полезными.
Шеф Адской кухни Алекс Якутов поделился рецептами необычных гарниров из картофеля.
Рецепт 1. Картофельное пюре с яблоком
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Яблоки – 2 шт.
- Зернистая горчица – 1 ст. л.
- Молоко – 100 мл
- Сливочное масло – 100 г
Приготовление:
1. Отварите картофель.
2. Запечь яблоки в духовке.
3. Добавьте яблоки в картофель и протрите все вместе.
4. Добавьте молоко, масло, горчицу. Все тщательно перемешайте. Должно получиться нежное пюре.
Рецепт 2. Картофель с лимонным фрешем
Ингредиенты:
- Картофель – 1 шт.
- Сметана – 50 г
- Лимонный фреш – 30 г
- Соленый огурец – 1 шт.
- Укроп, каперсы, соль, перец – по вкусу
Приготовление:
1. Отварной картофель порежьте кусочками и положите в миску. Накройте пищевой пленкой, поставьте в микроволновку.
2. Затем добавьте сметану, фреш, укроп, каперсы и соленый огурец.
К первому гарниру подойдет телятина, а вот ко второму просится рыбка.