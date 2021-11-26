Картофель – продукт с высоким гликемическим индексом, поэтому его не рекомендуют употреблять вообще, или есть не часто.

Однако диетологи выяснили, что когда картофель отварить и охладить, то гликемический индекс снижается. Так что картофельные гарниры становятся более полезными.

Шеф Адской кухни Алекс Якутов поделился рецептами необычных гарниров из картофеля.

Рецепт 1. Картофельное пюре с яблоком

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Яблоки – 2 шт.

Зернистая горчица – 1 ст. л.

Молоко – 100 мл

Сливочное масло – 100 г

Приготовление:

1. Отварите картофель.

2. Запечь яблоки в духовке.

3. Добавьте яблоки в картофель и протрите все вместе.

4. Добавьте молоко, масло, горчицу. Все тщательно перемешайте. Должно получиться нежное пюре.

Рецепт 2. Картофель с лимонным фрешем

Ингредиенты:

Картофель – 1 шт.

Сметана – 50 г

Лимонный фреш – 30 г

Соленый огурец – 1 шт.

Укроп, каперсы, соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1. Отварной картофель порежьте кусочками и положите в миску. Накройте пищевой пленкой, поставьте в микроволновку.

2. Затем добавьте сметану, фреш, укроп, каперсы и соленый огурец.

К первому гарниру подойдет телятина, а вот ко второму просится рыбка.