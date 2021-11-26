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Два полезных картофельных гарнира: с лимоном и яблоком

26 ноября 2021, 17:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
картопляне пюре
Источник: Depositphotos

Картофель – продукт с высоким гликемическим индексом, поэтому его не рекомендуют употреблять вообще, или есть не часто.

Однако диетологи выяснили, что когда картофель отварить и охладить, то гликемический индекс снижается. Так что картофельные гарниры становятся более полезными.

Шеф Адской кухни Алекс Якутов поделился рецептами необычных гарниров из картофеля.

Алекс Якутов

Рецепт 1. Картофельное пюре с яблоком

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Яблоки – 2 шт.
  • Зернистая горчица – 1 ст. л.
  • Молоко – 100 мл
  • Сливочное масло – 100 г

Приготовление:
1. Отварите картофель.
2. Запечь яблоки в духовке.
3. Добавьте яблоки в картофель и протрите все вместе.
4. Добавьте молоко, масло, горчицу. Все тщательно перемешайте. Должно получиться нежное пюре.

Рецепт 2. Картофель с лимонным фрешем

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 шт.
  • Сметана – 50 г
  • Лимонный фреш – 30 г
  • Соленый огурец – 1 шт.
  • Укроп, каперсы, соль, перец – по вкусу

Приготовление:
1. Отварной картофель порежьте кусочками и положите в миску. Накройте пищевой пленкой, поставьте в микроволновку.
2. Затем добавьте сметану, фреш, укроп, каперсы и соленый огурец.

К первому гарниру подойдет телятина, а вот ко второму просится рыбка.

Источник
Новый канал
Теги
Картопля , Кулінарні рецепти
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