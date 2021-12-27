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Фри, по-селянски и не только: диетические блюда из картофеля

27 декабря 2021, 08:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Фри, по-селянски и не только: диетические блюда из картофеля

Диетологи не советуют употреблять картофель, ведь большинство блюд из него вредят фигуре. Действительно, жареный или фри будет способствовать набору лишнего веса. Однако если запекать в духовке или варить, калорийность будет значительно ниже.

Факты ICTV собрали рецепты низкокалорийных блюд из картофеля.

Картофельные лодочки

Ингредиенты

  • 2 средних клубня картофеля
  • 40 г куриной грудинки
  • 30 г сыра
  • 1 ст. л. нежирной сметаны
  • веточка укропа
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Приготовление⁣⁣⁣⁣

  1. Картофель запечь в фольге. Разрезать пополам, ложкой сделать углубление в половинках.
  2. Сыр натереть на терке, отварную грудинку порезать мелкими кубиками.
  3. Перемешать сыр, грудинку, сметану и часть серединок картофеля.
  4. Выложить в лодочки смесь и поставить в духовку на 5 минут, чтобы расплавился сыр.
  5. Сверху посыпать порезанным укропом.

 

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Картофель по-селянски

Ингредиенты

  • картофель
  • соль, специи
  • чеснок

Приготовление

  1. Очистить и разрезать картофель на дольки. Вытереть бумажным полотенцем.
  2. Добавить специи, не солить. Хорошо перемешать.
  3. Запекать 35-40 минут до готовности.
  4. Чеснок почистить, натереть на мелкой терке.
  5. Готовый картофель посолить и добавить чеснок.

 

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Картошка фри

Ингредиенты

  • 3 больших клубня картофеля
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • 2 ст. л. оливкового масла
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Приготовление

  1. Картофель нарезать полосками и залить водой.
  2. Воду менять 3-5 раз, пока она не станет прозрачной.
  3. Вытереть картофель насухо салфетками и посыпать паприкой, можно использовать любые специи без соли.
  4. Полить растительным маслом.
  5. В духовке при температуре 200 градусов запекать 40 минут.

 

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Эти блюда будут более полезными, чем жареный картофель либо традиционный фри.

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