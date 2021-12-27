Диетологи не советуют употреблять картофель, ведь большинство блюд из него вредят фигуре. Действительно, жареный или фри будет способствовать набору лишнего веса. Однако если запекать в духовке или варить, калорийность будет значительно ниже.
Факты ICTV собрали рецепты низкокалорийных блюд из картофеля.
Картофельные лодочки
Ингредиенты
- 2 средних клубня картофеля
- 40 г куриной грудинки
- 30 г сыра
- 1 ст. л. нежирной сметаны
- веточка укропа
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Приготовление
- Картофель запечь в фольге. Разрезать пополам, ложкой сделать углубление в половинках.
- Сыр натереть на терке, отварную грудинку порезать мелкими кубиками.
- Перемешать сыр, грудинку, сметану и часть серединок картофеля.
- Выложить в лодочки смесь и поставить в духовку на 5 минут, чтобы расплавился сыр.
- Сверху посыпать порезанным укропом.
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Картофель по-селянски
Ингредиенты
- картофель
- соль, специи
- чеснок
Приготовление
- Очистить и разрезать картофель на дольки. Вытереть бумажным полотенцем.
- Добавить специи, не солить. Хорошо перемешать.
- Запекать 35-40 минут до готовности.
- Чеснок почистить, натереть на мелкой терке.
- Готовый картофель посолить и добавить чеснок.
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Картошка фри
Ингредиенты
- 3 больших клубня картофеля
- 1 ч. л. копченой паприки
- 2 ст. л. оливкового масла
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Приготовление
- Картофель нарезать полосками и залить водой.
- Воду менять 3-5 раз, пока она не станет прозрачной.
- Вытереть картофель насухо салфетками и посыпать паприкой, можно использовать любые специи без соли.
- Полить растительным маслом.
- В духовке при температуре 200 градусов запекать 40 минут.
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Эти блюда будут более полезными, чем жареный картофель либо традиционный фри.