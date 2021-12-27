Диетологи не советуют употреблять картофель, ведь большинство блюд из него вредят фигуре. Действительно, жареный или фри будет способствовать набору лишнего веса. Однако если запекать в духовке или варить, калорийность будет значительно ниже.

Факты ICTV собрали рецепты низкокалорийных блюд из картофеля.

Картофельные лодочки

Ингредиенты

2 средних клубня картофеля

40 г куриной грудинки

30 г сыра

1 ст. л. нежирной сметаны

веточка укропа

Приготовление⁣⁣⁣⁣

Картофель запечь в фольге. Разрезать пополам, ложкой сделать углубление в половинках. Сыр натереть на терке, отварную грудинку порезать мелкими кубиками. Перемешать сыр, грудинку, сметану и часть серединок картофеля. Выложить в лодочки смесь и поставить в духовку на 5 минут, чтобы расплавился сыр. Сверху посыпать порезанным укропом.

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Картофель по-селянски

Ингредиенты

картофель

соль, специи

чеснок

Приготовление

Очистить и разрезать картофель на дольки. Вытереть бумажным полотенцем. Добавить специи, не солить. Хорошо перемешать. Запекать 35-40 минут до готовности. Чеснок почистить, натереть на мелкой терке. Готовый картофель посолить и добавить чеснок.

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Картошка фри

Ингредиенты

3 больших клубня картофеля

1 ч. л. копченой паприки

2 ст. л. оливкового масла

Приготовление

Картофель нарезать полосками и залить водой. Воду менять 3-5 раз, пока она не станет прозрачной. Вытереть картофель насухо салфетками и посыпать паприкой, можно использовать любые специи без соли. Полить растительным маслом. В духовке при температуре 200 градусов запекать 40 минут.

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Эти блюда будут более полезными, чем жареный картофель либо традиционный фри.