Як правильно смажити картоплю? Зазвичай це питання ставлять кулінари, у яких щось пішло не так при приготуванні цієї улюбленої багатьма страви. І дійсно, щоб вона не прилипала до сковороди, підрум’янилася, але не підгоріла та вийшла апетитна, треба знати прості, але такі важливі правила приготування.

Тому ділимося досвідом, як смажити картоплю на сковороді, щоб вийшла така, щоб родина просила добавки.

Як смажити картоплю на сковороді

В першу чергу варто зазначити, що сорт картоплі має значення. Найкраще для смаження підходять сорти з відносно низьким вмістом крохмалю.

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Для смаження вибирайте тверді плоди одного розміру і без зеленої шкірки. Якщо на них все ж є зелена шкірка, повністю почистьте її.

Як нарізати картоплю для смаження

Смажити картоплю можна нарізавши соломкою, брусочками та скибочками. Головне – приблизно однакові розміри шматочків. Так вона приготується рівномірно.

Навіщо замочувати картоплю перед смаженням

Щоб позбутися зайвого крохмалю і щоб вона вийшла хрустка, почищену та нарізану картоплю бажано замочити в холодній воді на 15-20 хвилин. Потім воду злити, картоплю повністю обсушити і можна починати приготування.

Щоб приготувати ідеальну смажену картоплю

Для приготування обирайте сковороду з товстим дном або з антипригарним покриттям.

Смажити картоплю бажано на рафінованій олії, але й смалець також підійде. У кінці приготування, для більш ніжного смаку, можна додати трішки вершкового масла.

Для отримання чудової золотавої скоринки, викладайте її в гарно розігріту олію. Якщо викласти в холодну олію або доливати її під час смаження, картопля вийде як варена.

Готуємо картоплю, періодично помішуючи, спочатку на великому вогні до золотавої скоринки, потім на середньому і в кінці приготування вже на слабкому вогні. Перший раз перемішуємо картоплю не раніше, ніж через 5 хвилин приготування.

Солити смажену картоплю треба не раніше ніж за 10 хвилин до закінчення приготування.

При приготуванні смаженої картоплі, ніколи не закривайте її кришкою. Пара, що утвориться, не дасть їй підрум’янитися і вона вийде варено-тушкована.

Що можна додати до смаженої картоплі

До картоплі можна додавати будь-які продукти до вашого смаку. Але варто їх приготувати в окремій сковороді і додати за 5-10 хвилин до закінчення приготування. Що можна додати: цибулю (ріпчасту, білу, шалот), гриби, м’ясо птиці або свинину. Також не зайвою буде зелена цибуля, кріп або петрушка. Зелену цибулю та зелень додають зазвичай після закінчення приготування. Зі спецій ідеально підійде мелений чорний перець, паприка, коріандр, карі, хмелі-сунелі.

Отже, як правильно смажити картоплю ми вже знаємо. Тому рушаймо на кухню, щоб приготувати цю смачну та апетитну страву.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.