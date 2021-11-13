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К праздничному столу и не только. Рецепт баранины конфи с фисташками

13 ноября 2021, 10:00
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
К праздничному столу и не только. Рецепт баранины конфи с фисташками

Баранина конфи с фисташками станет отличным дополнением к любому столу.

Шеф реалити Адская кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом блюда.

Ингредиенты

  • 2 ст. л. соли
  • 2,5 кг баранины (бок)
  • 1 ч. л. черного перца
  • 1 перец чили
  • 1 палочка корицы
  • 2 веточки розмарина
  • 2 веточки тмина
  • 3 луковицы
  • 2 головки чеснока
  • 1 морковь
  • 1 л подсолнечного масла
  • 500 г сливочного масла
  • 0,5 л оливкового масла
  • 100 г фисташковых орехов
  • 100 мл соуса демигляс
  • 100 мл соуса нашараб
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Приготовление

  • Солью и перцем натрите баранину. Переложите в глубокую емкость.
  • Положите туда же остальные ингредиенты: розмарин, тмин, лук, чеснок, морковь. Залейте растительным маслом и растопленным сливочным маслом.
  • Накройте пергаментной бумагой, а затем фольгой.
  • Поставьте в духовку, разогретую до 85° на всю ночь (примерно 12 часов).
  • Затем достаньте и дайте блюду остыть.
  • Смажьте мясо соусами. Добавьте чили.
  • Одну сторону мяса обваляйте в измельченных фисташках.
  • Поставьте блюдо в разогретую до 80° духовку на 10 минут.
  • Подавайте блюдо горячим.

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