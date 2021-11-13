Баранина конфи с фисташками станет отличным дополнением к любому столу.
Шеф реалити Адская кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом блюда.
Ингредиенты
- 2 ст. л. соли
- 2,5 кг баранины (бок)
- 1 ч. л. черного перца
- 1 перец чили
- 1 палочка корицы
- 2 веточки розмарина
- 2 веточки тмина
- 3 луковицы
- 2 головки чеснока
- 1 морковь
- 1 л подсолнечного масла
- 500 г сливочного масла
- 0,5 л оливкового масла
- 100 г фисташковых орехов
- 100 мл соуса демигляс
- 100 мл соуса нашараб
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Приготовление
- Солью и перцем натрите баранину. Переложите в глубокую емкость.
- Положите туда же остальные ингредиенты: розмарин, тмин, лук, чеснок, морковь. Залейте растительным маслом и растопленным сливочным маслом.
- Накройте пергаментной бумагой, а затем фольгой.
- Поставьте в духовку, разогретую до 85° на всю ночь (примерно 12 часов).
- Затем достаньте и дайте блюду остыть.
- Смажьте мясо соусами. Добавьте чили.
- Одну сторону мяса обваляйте в измельченных фисташках.
- Поставьте блюдо в разогретую до 80° духовку на 10 минут.
- Подавайте блюдо горячим.