13 ноября 2021, 10:00 Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье

Баранина конфи с фисташками станет отличным дополнением к любому столу. Шеф реалити Адская кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом блюда. Ингредиенты 2 ст. л. соли

2,5 кг баранины (бок)

1 ч. л. черного перца

1 перец чили

1 палочка корицы

2 веточки розмарина

2 веточки тмина

3 луковицы

2 головки чеснока

1 морковь

1 л подсолнечного масла

500 г сливочного масла

0,5 л оливкового масла

100 г фисташковых орехов

100 мл соуса демигляс

100 мл соуса нашараб Читайте также: Имбирь для похудения: рецепты чая Приготовление Солью и перцем натрите баранину. Переложите в глубокую емкость.

Положите туда же остальные ингредиенты: розмарин, тмин, лук, чеснок, морковь. Залейте растительным маслом и растопленным сливочным маслом.

Накройте пергаментной бумагой, а затем фольгой.

Поставьте в духовку, разогретую до 85° на всю ночь (примерно 12 часов).

Затем достаньте и дайте блюду остыть.

Смажьте мясо соусами. Добавьте чили.

Одну сторону мяса обваляйте в измельченных фисташках.

Поставьте блюдо в разогретую до 80° духовку на 10 минут.

Подавайте блюдо горячим.

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