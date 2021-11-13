Баранина конфі з фісташками стане чудовим доповненням до будь-якого столу.
Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом страви.
Інгредієнти
- 2 ст. л. солі
- 2,5 кг баранини (бік)
- 1 ч. л. чорного перцю
- 1 перець чилі
- 1 паличка кориці
- 2 гілочки розмарину
- 2 гілочки кмину
- 3 цибулини
- 2 головки часнику
- 1 морква
- 1 л соняшникової олії
- 500 г вершкового масла
- 0,5 л оливкової олії
- 100 г фісташкових горіхів
- 100 мл соусу демігляс
- 100 мл соусу нашараб
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Приготування
- Сіллю та перцем натріть баранину. Перекладіть у глибоку ємність.
- Покладіть туди інші інгредієнти: розмарин, кмин, цибулю, часник, моркву. Залийте олією і розтопленим вершковим маслом.
- Накрийте пергаментним папером, а потім фольгою.
- Поставте в духовку, розігріту до 85° на всю ніч (приблизно 12 годин).
- Потім дістаньте і дайте страві охолонути.
- Змастіть м’ясо соусами. Додайте чилі.
- Одну сторону м’яса обваляйте у подрібнених фісташках.
- Поставте страву у розігріту духовку до 80° на 10 хвилин.
- Подавайте страву гарячою.