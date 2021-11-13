13 Листопада 2021, 10:00 Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Баранина конфі з фісташками стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом страви. Інгредієнти 2 ст. л. солі

2,5 кг баранини (бік)

1 ч. л. чорного перцю

1 перець чилі

1 паличка кориці

2 гілочки розмарину

2 гілочки кмину

3 цибулини

2 головки часнику

1 морква

1 л соняшникової олії

500 г вершкового масла

0,5 л оливкової олії

100 г фісташкових горіхів

100 мл соусу демігляс

100 мл соусу нашараб Читайте також: Імбир для схуднення: рецепти чаю Приготування Сіллю та перцем натріть баранину. Перекладіть у глибоку ємність.

Покладіть туди інші інгредієнти: розмарин, кмин, цибулю, часник, моркву. Залийте олією і розтопленим вершковим маслом.

Накрийте пергаментним папером, а потім фольгою.

Поставте в духовку, розігріту до 85° на всю ніч (приблизно 12 годин).

Потім дістаньте і дайте страві охолонути.

Змастіть м’ясо соусами. Додайте чилі.

Одну сторону м’яса обваляйте у подрібнених фісташках.

Поставте страву у розігріту духовку до 80° на 10 хвилин.

Подавайте страву гарячою.

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