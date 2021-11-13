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Їжа

До святкового столу і не лише. Рецепт баранини конфі з фісташками

13 Листопада 2021, 10:00
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
До святкового столу і не лише. Рецепт баранини конфі з фісташками

Баранина конфі з фісташками стане чудовим доповненням до будь-якого столу.

Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом страви.

Інгредієнти

  • 2 ст. л. солі
  • 2,5 кг баранини (бік)
  • 1 ч. л. чорного перцю
  • 1 перець чилі
  • 1 паличка кориці
  • 2 гілочки розмарину
  • 2 гілочки кмину
  • 3 цибулини
  • 2 головки часнику
  • 1 морква
  • 1 л соняшникової олії
  • 500 г вершкового масла
  • 0,5 л оливкової олії
  • 100 г фісташкових горіхів
  • 100 мл соусу демігляс
  • 100 мл соусу нашараб
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Приготування

  • Сіллю та перцем натріть баранину. Перекладіть у глибоку ємність.
  • Покладіть туди інші інгредієнти: розмарин, кмин, цибулю, часник, моркву. Залийте олією і розтопленим вершковим маслом.
  • Накрийте пергаментним папером, а потім фольгою.
  • Поставте в духовку, розігріту до 85° на всю ніч (приблизно 12 годин).
  • Потім дістаньте і дайте страві охолонути.
  • Змастіть м’ясо соусами. Додайте чилі.
  • Одну сторону м’яса обваляйте у подрібнених фісташках.
  • Поставте страву у розігріту духовку до 80° на 10 хвилин.
  • Подавайте страву гарячою.

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