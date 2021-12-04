Багато українських господинь уже почали думати над тим, що приготувати на Новий рік, адже новорічне меню хочеться урізноманітнити цікавими стравами.

До святкового столу можна приготувати незвичайну страву – ньокі в ікорно-шампанському соусі з хвойною олією. Рецептом страви поділився учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов.

Інгредієнти:

Картопля – 200 г

Яйце куряче – 1 шт.

Пармезан – 50 г

Борошно – 100 г

Вершки – 100 мл

Бульйон рибний – 100 мл

Шампанське – 100 мл

Ікра червона – 50 г

Хвойна олія – 5 мл

Сіль морська

Приготування:

Картоплю запікайте цілою у солі. Потім перетріть до стану пюре. Додайте яйце, дрібно натертий пармезан, борошно. Вимісити до стану еластичного тіста. Посипте стіл мукою, розкачайте тісто “ковбаскою” та наріжте маленькими шайбами. Надайте форму пальцями. Відваріть у киплячій підсоленій воді 2-3 хвилини.

Окремо потрібно приготувати соус. Для цього рибний бульйон та шампанське варто уварити втричі, додати вершки. Потім зняти його з вогню та додати ікру.

Для хвойної олії треба 50 г голок сосни і 100 мл соняшникової олії прогріти протягом 20 хвилин за температури 80 градусів, а потім процідити.

Ньокі викласти на тарілку, полити їх ікорним соусом та хвойною олією.