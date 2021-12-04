Багато українських господинь уже почали думати над тим, що приготувати на Новий рік, адже новорічне меню хочеться урізноманітнити цікавими стравами.
До святкового столу можна приготувати незвичайну страву – ньокі в ікорно-шампанському соусі з хвойною олією. Рецептом страви поділився учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов.
Інгредієнти:
- Картопля – 200 г
- Яйце куряче – 1 шт.
- Пармезан – 50 г
- Борошно – 100 г
- Вершки – 100 мл
- Бульйон рибний – 100 мл
- Шампанське – 100 мл
- Ікра червона – 50 г
- Хвойна олія – 5 мл
- Сіль морська
Приготування:
- Картоплю запікайте цілою у солі. Потім перетріть до стану пюре.
- Додайте яйце, дрібно натертий пармезан, борошно. Вимісити до стану еластичного тіста.
- Посипте стіл мукою, розкачайте тісто “ковбаскою” та наріжте маленькими шайбами. Надайте форму пальцями.
- Відваріть у киплячій підсоленій воді 2-3 хвилини.
Окремо потрібно приготувати соус. Для цього рибний бульйон та шампанське варто уварити втричі, додати вершки. Потім зняти його з вогню та додати ікру.
Для хвойної олії треба 50 г голок сосни і 100 мл соняшникової олії прогріти протягом 20 хвилин за температури 80 градусів, а потім процідити.
Ньокі викласти на тарілку, полити їх ікорним соусом та хвойною олією.