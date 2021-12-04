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До новорічного столу. Як приготувати ньокі в ікорно-шампанському соусі

4 Грудня 2021, 10:00
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
До новорічного столу. Як приготувати ньокі в ікорно-шампанському соусі

Багато українських господинь уже почали думати над тим, що приготувати на Новий рік, адже новорічне меню хочеться урізноманітнити цікавими стравами.

До святкового столу можна приготувати незвичайну страву – ньокі в ікорно-шампанському соусі з хвойною олією. Рецептом страви поділився учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Равшан Хамідов.

Равшан Хамидов

Інгредієнти:

  • Картопля – 200 г
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Пармезан – 50 г
  • Борошно – 100 г
  • Вершки – 100 мл
  • Бульйон рибний – 100 мл
  • Шампанське – 100 мл
  • Ікра червона – 50 г
  • Хвойна олія – 5 мл
  • Сіль морська
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Приготування:

  1. Картоплю запікайте цілою у солі. Потім перетріть до стану пюре.
  2. Додайте яйце, дрібно натертий пармезан, борошно. Вимісити до стану еластичного тіста.
  3. Посипте стіл мукою, розкачайте тісто “ковбаскою” та наріжте маленькими шайбами. Надайте форму пальцями.
  4. Відваріть у киплячій підсоленій воді 2-3 хвилини.

Окремо потрібно приготувати соус. Для цього рибний бульйон та шампанське варто уварити втричі, додати вершки. Потім зняти його з вогню та додати ікру.

Для хвойної олії треба 50 г голок сосни і 100 мл соняшникової олії прогріти протягом 20 хвилин за температури 80 градусів, а потім процідити.

Ньокі викласти на тарілку, полити їх ікорним соусом та хвойною олією.

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