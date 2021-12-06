Взимку як у жоден інший час важливо харчуватися максимально повноцінно та збалансовано. Адже через холод та короткий сонячний день людині загрожують стрес, авітаміноз. Не варто забувати про ГРВІ, грип та усі штами коронавірусу, які активніше циркулюють у цей період.

Через це фахівці закликають не захоплюватися дієтами у зимовий період, однак і хаотично харчуватися та дозволяти собі що завгодно також не варто.

– Для того, щоб ми добре почувалися, були здоровими, нам потрібно харчуватися збалансовано, – говорить дієтолог Оксана Скиталінська.

У зимовому раціоні мають бути каші з усіх видів злаків, яйця, молокопродукти, м’ясо та риба і, звісно, овочі, у яких міститься дуже потрібна клітковина. Перевагу варто надавати українським овочам, нині їх багато на ринках та у супермаркетах, і ціни на них не кусаються.

Рекомендується їсти капусту, огірки, буряк, моркву, гарбузи, селеру, часник, картоплю. Приправляти овочі треба зеленню. Хоча б невеличкий пучок лікарі радять споживати щодня. І не лише тому, що це джерело вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Адже саме зелень допомагає розщеплювати жири, які ми найбільше накопичуємо у холодну пору року.

Взимку виникає бажання їсти калорійну їжу. Щоб не набирати зайву вагу, до їжі треба додавати теплі чаї з імбирем, куркумою, кардамоном або лимоном. Не буде зайвим і мед, проте вживати його треба у невеликій кількості.

Мед можна їсти з калиною чи чорноплідною горобиною.

– В калині дуже багато дубильних речовин. Вони впливають позитивно на роботу кишечника. В організмі створюється дуже хороший захист для імунної системи, – додає Оксана Скиталінська.

Зима – час, коли рекомендується вживати сало.

– Замінником оливкової олії або ідентичним жиром може бути шматочок сала. Тому що і в оливковій олії є олеїнова кислота. І в салі є олеїнова кислота, яка має протизапальні властивості, добре впливає на жовчний міхур, на нашу печінку, на обмін речовин, – додає лікар-дієтолог.

Для жінок, які не надто охочі до цього продукта, можна робити акцент на стравах рибних.

А щоб нашому мозку працювалося краще, можна додати до цього всього традиційний зимовий глінтвейн. Корисний напій можна приготувати з гранатового чи вишневого соку, додавши туди лимон, яблуко, корицю, кардамон та гвоздику. На вихідних можна дозволити собі сухе червоне вино.