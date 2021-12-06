Зимой как ни в какое другое время важно питаться максимально полноценно и сбалансированно. Ведь из-за холода и короткого солнечного дня человеку грозят стресс, авитаминоз. Не стоит забывать об ОРВИ, гриппе и всех штаммах коронавируса, которые активнее циркулируют в этот период.

Поэтому специалисты призывают не увлекаться диетами в зимний период, однако и хаотично питаться и позволять себе все, что угодно, также не стоит.

– Для того, чтобы мы хорошо чувствовали себя, были здоровыми, нам нужно питаться сбалансированно, – говорит диетолог Оксана Скиталинская.

В зимнем рационе должны быть каши всех видов злаков, яйца, молокопродукты, мясо и рыба и, конечно, овощи, в которых содержится необходимая клетчатка. Предпочтение следует отдавать украинским овощам, сейчас их много на рынках и в супермаркетах, и цены на них не кусаются.

Рекомендуется есть капусту, огурцы, свеклу, морковь, тыкву, сельдерей, чеснок, картофель. Приправлять овощи нужно зеленью. Хотя бы небольшой пучок врачи советуют употреблять в пищу каждый день. И не только потому, что это источник витаминов, минералов и антиоксидантов. Ведь именно зелень помогает расщеплять жиры, которые мы больше накапливаем в холодное время года.

Зимой возникает желание есть калорийную пищу. Чтобы не набирать лишний вес, в пищу нужно добавлять теплые чаи с имбирем, куркумой, кардамоном или лимоном. Не будет лишним и мед, однако употреблять его следует в небольшом количестве.

Мед можно есть с калиной или черноплодной рябиной.

— В калине очень много дубильных веществ. Они оказывают положительное влияние на работу кишечника. В организме создается очень хорошая защита для иммунной системы, – добавляет Оксана Скиталинская.

Зима – время, когда рекомендуется употреблять сало.

— Заменителем оливкового масла или идентичным жиром может быть кусочек сала. Потому что и в оливковом масле имеется олеиновая кислота. И в сале есть олеиновая кислота, которая имеет противовоспалительные свойства, хорошо влияет на желчный пузырь, нашу печень, на обмен веществ, — добавляет врач-диетолог.

Для женщин, которые не сильно любят этот продукт, можно делать акцент на блюдах рыбных.

Чтобы нашему мозгу работалось лучше, можно добавить ко всему этому традиционный зимний глинтвейн. Полезный напиток можно приготовить из гранатового или вишневого сока, добавив лимон, яблоко, корицу, кардамон и гвоздику. На выходных можно позволить себе сухое красное вино.