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Еда

Новогодний салат Оливье: как приготовить полезное и низкокалорийное блюдо

11 декабря 2021, 09:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
оливье

Салат Оливье — один их символов Нового года, в праздничную ночь его можно увидеть почти на каждом столе. В то же время это блюдо, приготовленное по традиционному рецепту, нельзя назвать полезным и низкокалорийным.

Диетолог Ольга Симагина поделилась рецептом новогоднего блюда, которое не добавит пару сантиметров на талии и не окажет негативного влияния на организм.

Ингредиенты

  • Горошек
  • Морковь
  • Кабачок (или авокадо)
  • Огурец
  • Яблоко
  • Зелень
  • Растительный майонез
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Приготовление

Нарезать все овощи кубиками, смешать, заправить майонезом.

— Вкус очень нежный. Единственный минус — это то, что через 30 минут яблоко темнеет, и салат начинает выглядеть не настолько аппетитным. Но вкус это не портит, — говорит Ольга Симагина.

 

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Публикация от Тренер/диетолог Симагина Ольга (@simagina_fitness)

По ее словам, если готовите блюдо на праздничный стол, то лучше обойтись без яблока или же свежеприготовленный салат сразу разложить по тарелкам.

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