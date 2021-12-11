Салат Оливье — один их символов Нового года, в праздничную ночь его можно увидеть почти на каждом столе. В то же время это блюдо, приготовленное по традиционному рецепту, нельзя назвать полезным и низкокалорийным.

Диетолог Ольга Симагина поделилась рецептом новогоднего блюда, которое не добавит пару сантиметров на талии и не окажет негативного влияния на организм.

Ингредиенты

Горошек

Морковь

Кабачок (или авокадо)

Огурец

Яблоко

Зелень

Растительный майонез

Приготовление

Нарезать все овощи кубиками, смешать, заправить майонезом.

— Вкус очень нежный. Единственный минус — это то, что через 30 минут яблоко темнеет, и салат начинает выглядеть не настолько аппетитным. Но вкус это не портит, — говорит Ольга Симагина.

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По ее словам, если готовите блюдо на праздничный стол, то лучше обойтись без яблока или же свежеприготовленный салат сразу разложить по тарелкам.